日前，北京交通大学机电学院2018级博士01党支部22名党员举办“青春告白祖国”主题党日活动，加强爱国主义教育，激发青年的责任担当和家国情怀。

连日来，首都各高校开展“青春告白祖国”系列活动，学生们通过多种形式，礼赞共和国、礼赞新时代，展示新时代青年与国家共奋进的爱国情和报国志，在京华大地奏响了青春告白祖国的主旋律。

9月5日晚，“向祖国报告”首都大学生庆祝中华人民共和国成立70周年诗诵会在北京大学百周年纪念讲堂举行。此次诗诵会是首都百万大学生同祝新中国70华诞的一次文化盛典，也是北京高校2019级新生入学爱国主义教育的第一课。诗诵会节目均为大学生自编自创，以诵读青春诗歌的方式，展现奋斗姿态，致敬伟大祖国。

诗诵会在现场大学生中引发强烈反响。北京工业大学经管学院学生张艾婧在观看后说，“通过一首首饱含爱国热忱的诗歌，一个个红色的经典故事，一曲曲家喻户晓的青春赞歌，我们在诗诵会中重温了革命先烈的家国情怀，感受到了信仰的巨大力量。”北京航空航天大学飞行学院宋嘉朋表示，“作为新时代青年，榜样的力量、英雄的力量鼓舞着我们，我会谨记知行合一、德才兼备的校训，争取为祖国的民航事业贡献出自己的一份青年力量。”

据介绍，本次诗诵会也标志着北京高校新生引航工程拉开帷幕。今年北京高校新生引航工程将深入学习贯彻习近平总书记关于教育和青年工作的重要论述，以爱国主义教育为主线，在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

9月3日，北京大学举行“青春告白祖国”庆祝新中国成立70周年主题教育活动报告会暨2019级本科新生训练营开营仪式。北京大学校友、敦煌研究院名誉院长樊锦诗先生以“永远在路上”为主题，向3700余名本科新生讲述坚守与信仰。随后，杜富国同志先进事迹报告团为新生作主题报告。

开学初，中国农业大学2019级新生在体育馆内，挥舞国旗，以学院为单位，摆出“70”造型，齐声高喊“乡村振兴、吾辈之责”的铮铮誓言。

首都高校多位负责人介绍，开学之初的活动拉开了高校庆祝新中国成立70周年系列活动的序幕。学校还将陆续举行社会实践宣讲教育、“我和我的祖国”合影表白、“与国同行·筑梦未来”系列就业教育等活动，学生们还会通过拍摄短视频、微电影、表演情景剧等，反映青年学生对祖国母亲的挚爱，对投身祖国建设的热情。

《 人民日报 》（ 2019年09月15日 04 版）

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