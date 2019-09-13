北京市中小学生16日起可免费接种流感疫苗

原标题：16日起中小学生可免费接种流感疫苗

12日，北京市疾病预防控制中心发布消息，本市流感疫苗接种工作全面启动，全市设立432家免费流感疫苗接种点和433家自费流感疫苗接种点，9月16日起陆续为在校中小学生实施免费接种，“十一”长假后为60岁以上京籍人群开展免费接种，并为市民提供自费流感疫苗接种服务。市民可就近选择有资质的接种门诊进行接种。

流感是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病，传染性强，主要经空气飞沫传播，人群普遍易感。世界卫生组织今年发布了《2019-2030年全球流感战略》，指出“每年接种流感疫苗”是预防流感的最有效方法。接种流感疫苗后一周即可出现抗体，两周后免疫抗体可达最高水平，一般可保护一年。每年9月至11月为本市接种流感疫苗的最佳时机。

据介绍，今年本市使用的流感疫苗是由北京市卫生健康委按照国家及本市的相关管理规定统一招标，包括三价和四价两种疫苗。流感疫苗成分是世界卫生组织推荐的，三价流感疫苗可以预防甲型H1N1、H3N2和BV型三个型别的流感，四价流感疫苗除了预防以上三个型别，还可以预防BY型流感。今年全市计划供应155万支流感疫苗，能够满足接种需求。市疾控中心也会及时根据接种情况与企业对接，保证疫苗的充足供应。

为方便广大市民接种，全市设立432家免费流感疫苗接种点和433家自费流感疫苗接种点，从9月10日起就启动了疫苗配送及预防接种的各项准备工作。自9月16日起，全市各区陆续开始组织中小学校和中等专业学校学生免费集体接种。学生可以在校接种。

“十一”长假后，将为本市户籍的60岁以上人群开展免费接种，同时为市民提供自费流感疫苗接种服务，建议市民提前跟接种门诊预约。市民可就近选择有资质的接种门诊进行接种。市疾控中心提醒，本市出生日期在1959年12月31日之前的京籍人群可凭本人有效身份证或社保卡去流感疫苗接种门诊接受免费接种，年满65周岁的人群还可以同时接受23价肺炎球菌疫苗的免费接种，既预防流感又预防肺炎球菌性疾病，保护更全面。

市疾控中心表示，流感疫苗免费接种工作将于11月30日结束，有接种需求的学生和60岁以上人群应尽早安排接种。

如需查询流感疫苗预防接种门诊的地址，可拨打电话12345非紧急救助热线或北京12320热线进行咨询，也可上网查询北京市卫生健康委或北京市疾病预防控制中心网站，并关注北京市疾病预防控制中心微信公众号。有意愿自费接种流感疫苗的市民，需要提前向接种门诊预约选择疫苗。（记者 蒋若静）

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