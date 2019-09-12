中国石油大学（华东）校长郝芳：卓越之道 臻于至善

中国石油大学（华东）校长郝芳（学校供图）

人民网北京9月12日电 11日，中国石油大学（华东）举行2019年新生开学典礼，校长郝芳在发言中寄语新生：希望所有石大人心中有信仰，脚下有力量，追求理想、追求真理、追求卓越！祝愿同学们在石大成就更美好的自己！

郝芳在题为《卓越之道 臻于至善》中的讲话内容节选如下——

今天是我在中国石油大学参加的第三个开学典礼，今年的开学典礼与以往有所不同，不同之一是今年的新生更加优秀！不同之二是今年的典礼新增了“青春告白祖国”的环节，体现了本届新生和广大师生更深的家国情怀！“聚天下英才而育之”是大学的神圣使命，也是所有教师的光荣梦想。今天，在你们圆梦石大的同时，石大也因你们的到来而活力绽放。在此，我代表全校师生员工，对以优异成绩考入我校的全体新同学们表示衷心的祝贺和热烈的欢迎，向辛勤培育你们的父母和老师表示崇高的敬意！

为了欢迎你们，也为了更好地培养你们，我和我的同事们前期认真做了功课，研究了你们的特质，分析了你们在大学生活和毕业之后可能遇到的挑战。我知道，你们中的中国学生度过了堪称学生时代最长的暑假，感受了国产动画《哪吒》的正义与善念，带着向上向善的力量来到石大；我知道，你们来自世界各地、五湖四海，离家最远的同学从近18000公里外的巴西里约热内卢来到石大求学，学生有国界，但知识无国界，石大对学生的关爱更没有国界；我知道，在座的所有新生中，绝大多数同学出生于新世纪，包括95.7%的本科生、四分之一的留学生和相当部分的研究生。

你们是幸福的一代，出生并成长于中国五千年历史上发展最快、中华民族由富起来到强起来的伟大时代；你们也是必须迎接挑战的一代，今后将学习和生活于人类知识发展进步最快的时代，信息技术革命根本改变了知识的传播途径和学习方式，对几乎所有学科和专业赋予了新的内涵，对学生也提出了更高的要求，对你们的学习态度和学习的方式方法都提出了新的挑战，新技术强烈冲击着传统学科和传统行业，并不断催生新知识、新产业、新业态和新模式，为广大青年学子成长成才提供了更多机遇，同时也为你们适应这个快速发展和变化的时代提出了严峻的考验；你们还必将也必须是担当重任的一代，今年是新中国成立70周年、两年后将迎来伟大的中国共产党建党100周年。你们毕业之后将成为实现第二个百年目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦、构建人类命运共同体伟大事业的生力军和中坚力量！

两年多前，我来到石油大学，做出了人生至今最正确的选择；你们在众多高校中选择了石大，我相信这将成为你们人生中最正确的选择之一。石油大学作为一所有着艰辛但十分辉煌的历史、为中国高等教育和中国石油工业发展做出了重大贡献、有着独特精神和文化、国际知名的“双一流”建设高校，将为你们迎接挑战、担当历史重任搭建最有效的阶梯。在这个国际形势不断变化、科学技术日新月异的时代，希望你们传承“家国同心、艰苦奋斗、惟真惟实、追求卓越”的石大精神，笃志、笃思、笃行，做有坚守、有创新、有行动的石大人。

一是要坚守初心，笃志奋斗。刚才发言的几位学生代表和周鹏教授都结合自身经历同各位分享了个人成长经验和在挫折面前愈挫愈勇的精神，这正是石大精神的一种体现。坚守初心、笃志奋斗，既是党和国家对同学们的期望，也是石大精神的内在要求。奉献国家、追求卓越是石油大学的初心。国际著名学者、我校地球科学与技术学院唐晓明教授，在人生重要的选择面前，毅然回国贡献所学，以其革命性和颠覆性技术荣获国际最高奖，为国家石油勘探做出重要贡献。同学们，不忘初心，方得始终。作为石大人的一份子，希望你们秉承石大人的家国情怀和奋斗之志，守初心、担使命，做新时代的追梦人，在石大用奋斗书写最美的青春！

二是要和而不同，笃思明辨。陈寅恪先生提出的“独立之精神，自由之思想”，代表了知识分子对于学术精神的共同追求，也应成为新时代石大人追求卓越所必须具备的思想境界。一所好的大学，是教会学生独立思考的大学；一个优秀的学生，也必须首先是博学、审问、慎思、明辨的学生。希望同学们要有和而不同的境界，不人云亦云、不随波逐流；要敢于质疑，敢于批判。既要以批判的态度对待所接受到的知识，质疑教材中的内容，也要敢于自我批判。敢于质疑、敢于批判是学生成长进步、担当重任的一个必要前提。同时，在学科交叉、学科融合日益强烈的今天，还要有善于合作的能力，在合作中碰撞思想、启发智慧，取长补短、共同提高，以完成更加重大的任务。学校将会大力营造崇尚学术、开放包容的氛围，为教师和学生求知求学、自由探讨、教学相长提供良好的土壤。

三是要知行合一，笃行至善。为学之要，贵在求真，贵在实践，贵在有恒。石大的优秀毕业生卢珊珊同学今年刚刚从学校毕业，作为一个从大山深处走出来的藏族女孩，她将追求卓越的信念内化于心、外化于行，利用学校提供的良好的学习和科研条件，勤奋求知、刻苦钻研，本科期间共发表SCI论文17篇，其中一篇论文发表于SCI一区TOP期刊，在某些方面颠覆了前人的认识，取得了创新成果，希望你们未来都能成为优秀的“卢珊珊”。还有刚刚发言的周鹏教授，也是一位非常出色的学者，38岁获得国家杰出青年基金资助，成功获得中国科学院的战略研究项目，今年他还成功获批一项重点基金项目。周鹏教授之所以能取得成功，靠的就是仰望星空、脚踏实地、不忘初心的精神。希望你们向优秀的学者和学生学习，学习他们惟真惟实的治学态度和“积跬步以至千里”的不懈坚持。大道至简，实干为要，只有脚踏实地才能行稳致远。同学们正处在风华正茂的大好年华，希望你们不驰于空想，不鹜于虚声，以奋斗之我，成就卓越之我，努力做社会主义事业的建设者和接班人。

同学们！让我们怀着一颗赤诚的爱国心，发扬石大精神，笃志、笃思、笃行，不负伟大时代，不负青春使命！希望所有石大人心中有信仰，脚下有力量，追求理想、追求真理、追求卓越！祝愿同学们在石大成就更美好的自己！也让我们共同祝愿石大的明天更加美好！

(责编：李依环、熊旭)