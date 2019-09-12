第22届全国推广普通话宣传周9月16日开幕

人民网北京9月12日电 根据教育部网站消息，第22届全国推广普通话宣传周将于9月16日至22日举行，本届推普周的主题是“普通话诵七十华诞，规范字书爱国情怀”。

本届推普周将于9月16日上海市开幕，9月22日在贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市闭幕。开幕式将通过多种艺术形式对语言文字事业70年历史进行立体呈现，对优秀语言文化进行精彩演绎。贵州省将借此次举办全国推普周闭幕式的契机，在党政机关、学校和全社会举办展览、比赛、测试、培训等形式多样的普通话宣传推广活动。开闭幕式后，全国推普周领导小组成员单位有关负责同志还将进行语言文字工作调研，实地考察推广普及国家通用语言文字助力脱贫攻坚的成果。

推普周期间和前后，各地将围绕大力推广和规范使用国家通用语言文字、推普助力脱贫攻坚、传承弘扬中华优秀传统文化等开展活动，通过宣传海报、公益广告等形式，开展普通话水平测试和汉字应用水平测试、第三批“中小学语文示范诵读库”上线、启动首场“中国诗词大会”地方选拔活动、启动首场“名家进校园”活动等系列活动宣传推广普通话，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。

全国各地、各行业系统将围绕本届推普周主题，结合推普脱贫攻坚及中华优秀传统文化传承开展内容丰富、形式多样、特色鲜明的活动，河北省、江苏省、湖北省、新疆维吾尔自治区还将通过将推普周发展为“双推月”、组织高校师生就全省23个5A级景区景点外文译写情况进行现场调研、开展全省县域普通话普及情况调查、举办返乡大学生和中青年农牧民“诵红色经典，抒爱国情怀”主题演讲比赛等，大力宣传国家语言文字法律法规、方针政策和规范标准，传播优秀语言文化。

全国推广普通话宣传周由1997年国务院总理办公会议批准举办，从1998年起每年举办一届，由教育部、国家语委会同相关部门组成推普周领导小组共同组织开展。二十多年来，推普周已经成为推广国家通用语言文字、提升社会文化素质、传承中华优秀文化的重要平台。

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