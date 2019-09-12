西北农林科技大学校长吴普特寄语本科生：爱国、爱校、爱自己

西北农林科技大学校长吴普特（学校供图）

人民网北京9月12日电 西北农林科技大学日前举行2019级本科生开学典礼，校长吴普特在发言中寄语新生：同学们作为新时代的青年学子，一定要把爱国放在首位，把自身的前途命运同国家和民族的前途命运紧紧联系在一起，树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”，以青春之名，筑牢中华民族伟大复兴的中国梦。

吴普特在题为《爱国、爱校、爱自己》中的讲话内容节选如下——

再有36天，新中国即将迎来七十华诞。再有16天，学校将迎来合并组建20周年纪念日。在这个特殊的历史时刻，同学们即将在西北农林科技大学求学深造、增长才智，为自己美好的明天作准备，为成为祖国的栋梁打基础，意义非凡。我想，此时此刻，同学们除了喜悦的心情之外，可能更多地在思考这样一个问题：如何开启大学新生活、完成自己的大学学业？今天，我以“爱国、爱校、爱自己”为题，与同学们作一交流，也是给同学们上的第一堂课。

第一，爱国。大家都明白一个浅显的道理，那就是我们每一个人都有自己的母亲，我们也经常将祖国比作母亲。试问，有哪一个人不热爱自己的母亲？那么，我们又有什么理由不热爱自己的国家？祖国是我们的母亲，祖国是我们的家。作为一个中国人，更应该热爱自己的祖国。因为我们的国家是一个历史悠久的国家。5000年的文明发展孕育了灿烂的中国文化和中华文明，为支撑和引领人类社会发展作出了不可磨灭的贡献。

我们的国家是一个伟大的国家。1840年以来，尽管国家发展过程艰难曲折，甚至多灾多难，但总能在关键时候渡过难关，找到发展的出路。特别是1949年中华人民共和国成立以来，不仅实现了中华民族站起来，而且经过40年的改革开放，实现了中华民族富起来，目前正在朝着强起来的方向迈进，正逐渐由世界舞台的边缘走向世界舞台的中央。值得骄傲的是，我们国家用几十年的时间走完了发达国家几百年走过的发展历程。

我们的国家是一个幸福的国家。在中国共产党的坚强领导下，我们国家始终坚持以人民为中心，为人民谋幸福、为中华民族谋复兴，把人民群众对美好生活的向往和追求作为党和国家的奋斗目标。我们的国家之所以伟大，之所以幸福，之所以能够实现从站起来到富起来、由富起来向强起来迈进，正是坚持了中国共产党的坚强领导，坚持走中国特色社会主义的发展道路，不断坚持理论创新、制度创新，不断深化改革。

同学们作为新时代的青年学子，一定要把爱国放在首位，把自身的前途命运同国家和民族的前途命运紧紧联系在一起，树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”，以青春之名，筑牢中华民族伟大复兴的中国梦。

第二，爱校。今天，同学们已成为西北农林科技大学大家庭中的一员，希望同学们热爱这所学校。学校地处中华农耕文明发祥地，前身为创建于1934年的国立西北农林专科学校，1941年开始培养研究生。1999年由7个科教单位合并组建，85年的发展始终与国家重大战略需求紧密相连。可以说，我们的学校是一个因国家战略而生、因国家战略而为、因国家战略而兴的学校。

为什么说学校因国家战略而生？上世纪30年代，西北地区连年干旱、灾荒频仍，基于兴学兴农、开发西北、稳固抗战大后方的国家战略需求，学校前身——国立西北农林专科学校因之而生。

为什么说学校因国家战略而为？学校始终坚持以解决国家重大战略需求为己任，我列举三个例子。一是为解决中国人吃饭问题作出了不可磨灭的贡献。在黄淮麦区6次小麦品种更新换代中，学校主导了4次。二是为把黄土高原建成全球最大的苹果生产基地作出了重大的科技贡献。建国初期，苏联专家认为秦岭北麓是苹果的适生区，所以在秦岭北麓种植了大面积的苹果，但事实并非如此。经过我们学校科学家的辛勤工作和不懈的努力，研究提出黄土高原才是苹果的适生区，并支撑黄土高原成为全球公认、世界最大的优质苹果产区。有这样一组数据与大家分享。现在黄土高原的苹果面积占到全球的22.62%，产量占27.46%。换一种说法讲，假设世界上有五亩苹果的话，就有1.1亩在黄土高原。假设世界上有4公斤苹果，那么就有1.1公斤是黄土高原生产的。三是为解决黄土高原综合治理这一世界性战略难题作出了卓越贡献。刚才，新生代表王雪汝同学在发言中说，朱显谟院士研究提出了黄土高原国土整治“28字方略”，为国家实施退耕还林（草）工程，为黄土高原生态建设提供了重要的科学依据。同学们，正是因为学校有这样一批致力于研究黄土高原的科学家的努力，助力把陕西绿色版图向北推移了400公里。类似这样的作为，学校还有很多，就不一一列举了。

为什么说学校因国家战略而兴？1997年党中央、国务院在杨凌设立首个国家农业高新技术产业示范区。1999年国务院决定在杨凌进行科教体制统筹改革的重大试验，把地处杨凌的2所大学和5个科研单位合并组建成现在的西北农林科技大学。学校先后进入国家“985工程”“211工程”“双一流”大学建设序列，实现了科教融合、产教融合、校区融合重大突破。党中央国务院对学校这一系列重要决策和重大支持，都是基于国家区域发展的重大战略需求，都是基于学校在支撑引领干旱半干旱地区可持续发展中所肩负的崇高使命和不可替代的贡献。进入“双一流”建设阶段，学校确立了“12345”的发展思路。即：落实立德树人这一根本任务，坚持顶天、立地二个努力方向，实施人才强校、国际化、信息化三大战略，履行粮食安全、生态文明、人类健康、乡村振兴四大学科使命，努力争创卓越农林人才培养、引领干旱半干旱地区未来农业发展、助力实施乡村振兴战略、助推“一带一路”建设和校地深度融合发展五个标杆。

同学们，杨凌虽然是一个小地方，但是这是一个出大成果、出大人物、作大贡献的地方。通过“双一流”建设，学校将为同学们创造更好的学习生活条件、更广阔的发展空间、更卓越的成才平台。所以，同学们选择西北农林科技大学是正确的、幸运的。希望同学们热爱这所学校，热爱自己的专业，珍惜美好的时光，在这个平台上成就自己。

第三，爱自己。爱自己，就是要做最好的自己，就是要为自己的学业着想，为自己的前途着想，要把自己的成长与国家的发展、社会的需求紧密结合起来。一个不爱自己的人，很难成就事业、很难为国家和民族作出贡献。爱自己，就要奋斗，就要成才，就是要成为一个有道德的人、有追求的人、有文化的人，成为一个身心健康、乐于奉献的人。作为新时代的大学生，就是要成为一个德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。这是时代赋予你们的使命，也是学校对大家的期待。同学们，大学阶段是增长知识、练就过硬本领、锤炼品德修为的重要阶段，更是塑造自我的关键期。希望你们珍惜学习时光，远离喧嚣，静心读书，静心思考。同学们要从入校教育中分析自己、读懂自己、调整自己，尽快适应大学学习、融入大学生活，千万不要有“考上大学就能好好歇一歇了”的想法；从践行社会主义核心价值观中，加强品德修养，提升道德修为，打牢道德根基；从专业学习中，明确学习目标，积极掌握学科专业知识和技能，心无旁骛地求知问学，争做佼佼者；从实践教学、生产实习中，深刻体悟“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的道理，懂得辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。这方面，学校有很好的实践育人传统。去年暑假和今年寒假，学校就组织了3000余名师生，深入陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古（除东四盟）、西藏7省区48000多个行政村开展了西北乡村类型与特征调查，调查覆盖国土面积超过50%。通过调查活动，你们的学长在亲近“三农”中了解国情、民情和乡情，在社会实践中受教育、长知识，受益匪浅。同学们还要从文体活动中提升人文素养、增强体质、锤炼意志，更要从国家战略需求中，寻找人生的发力点、贡献点，做担当民族复兴大任的时代新人。

(责编：李依环、熊旭)