西北农林科技大学校长吴普特寄语研究生：求真、务实、担大任

西北农林科技大学校长吴普特（学校供图）

人民网北京9月12日电 西北农林科技大学日前举行2019级研究生开学典礼，校长吴普特在发言中寄语新生：作为学校科学研究的生力军和新时代的新青年，你们有理想、有抱负，只要做到追求卓越、争创一流，必将大有作为，期待大家取得丰硕的成果，不但能够在学校追求“百年梦”的历程中留下浓墨重彩的一笔，而且能够在中华民族伟大复兴的征程中谱写属于自己的篇章。

吴普特在题为《求真、务实、担大任》中的讲话内容节选如下——

对即将开始研究生阶段的同学们来说，今年是一个值得铭记的年份。1949年10月1日，新中国成立，今年是新中国七十华诞；1934年，学校前身——国立西北农林专科学校成立，今年是建校85周年。1999年，由地处杨凌的2所大学和5个科研单位合并组建了西北农林科技大学，至此学校肩负起了国家科教体制统筹改革的重大试验，今年是20周年。在这个承上启下、继往开来的历史年份，同学们站在新的起点上再出发，具有特殊的意义。前几天，我以“爱国、爱校、爱自己”为题，给今年新入学的本科生上了开学第一堂课。今天，我想以“求真、务实、担大任”为题，与同学们进行交流。

第一，求真。求真就是追求真理、探索未知、阐释规律。规律是存在事物内部的本质的必然的客观联系，人不能创造规律，只能认识规律、利用规律。没有求真的精神，就无法认识规律，更谈不上阐释规律、探明真理。大学是传授知识、创造知识、培养人才、服务社会的地方。唯有发扬求真精神，才能传授真知识、创造真知识、培养真人才，才能为服务社会作出真贡献。所以讲，求真是创新的灵魂，是大学永恒的追求。做到求真，就要有求真的精神、求真的作为。我认为，有两种精神是同学们应该首先具备的，一种是敢为人先的精神。在学校工作30多年的国家最高科学技术奖获得者、我国小麦远缘杂交之父李振声院士，就是一位具有敢为人先精神的典范。当他得知十倍体长穗偃麦草具有良好的抗病性和抗逆性后，就产生了能否将十倍体长穗偃麦草与小麦杂交培育新品种的科学设想。尽管同时期世界上也有许多科学家在从事此项研究试验，但都没有培育出新的品种。他始终坚持自己的设想，敢为人先、大胆求证，带领课题组经过无数次的试验，最终成功实现十倍体长穗偃麦草与小麦远缘杂交，选育出了“小偃”系列新品种。其中小偃6号在黄淮麦区主栽15年之久。

在此基础上，他又在世界上首创了一套全新的育种方法——“小麦缺体回交法”，大大地缩短了杂交育种时间，在小麦育种理论和方法方面取得令世界震惊的突破，引领我国植物染色体工程研究走向世界领先水平。另一种是挑战权威的精神。新中国成立初期，苏联专家认为秦岭北麓是苹果的适生区，但是我们学校的科学家在实践当中却发现事实可能并非如此。经过质疑权威、分析论证，研究提出黄土高原才是苹果的适生区的科学论断，并支撑黄土高原成为全球公认、世界最大的优质苹果产区。现在黄土高原的苹果面积占到全球的22.62%，产量占27.46%。换一种说法讲，假设世界上有五亩苹果的话，就有1.1亩在黄土高原。假设世界上有4公斤苹果，那么就有1.1公斤是黄土高原生产的。同学们，求真的道路总是艰辛曲折的，敢为人先、敢于挑战权威既是求真的一种精神，也是求真的一种作为，希望你们把求真的精神内化为一种学习习惯、工作习惯，在追求真理的过程中有所作为。

第二，务实。务实就是脚踏实地、不好高骛远，就是要下苦功、做实事、求实效。同时，务实也是求真的保障，更是我们这所大学的本色。今天，我给同学们分享朱显谟院士的故事。大家都知道，黄河的问题就是泥沙问题，黄河曾经多年平均输沙量高达16亿吨，泥沙就是来自于黄土高原的水土流失。为了心中“黄河清”的梦想，朱先生总结提出了以“全部降水就地入渗拦蓄”为核心的黄土高原国土整治“28字方略”。我一直在思考，他为什么会提出这样的方略，难道所有的降水都能全部就地入渗拦蓄吗？当时美国科学家正在研究土壤抗蚀性，全球最早的“土壤保持”一书就是美国科学家所著。但是，朱先生却提出在黄土高原不宜研究土壤抗蚀性，主张研究抗冲性，这是基于黄土高原特殊的土壤结构与水文特性而提出的。

朱先生通过大量的野外科学考察和定位监测，以及模拟试验，得出两个结论：一是黄土是点棱接触支架式多孔结构，抵抗径流冲刷力很弱，一旦地表产生径流，就易产生水土流失，而黄土高原属于超渗产流，只要瞬时雨强大于土壤稳定入渗强度，就会产生地表径流，加之黄土高原在汛期多发生短历时高强度暴雨型降水，研究土壤抗冲性即土壤抵抗径流的冲刷能力，更符合实际。没有超人的务实作风是不会得出这一结论的。二是黄土高原土层深厚，一般均在100米以上，局部地区超过200米，垂直节理发育，孔隙度较高，是一个天然的土壤水库，为实现全部降水就地入渗提供了可能。朱先生又进一步揭示了植物根系固土的机理，认为植物的根系扎入土壤，就形成一种类似于钢筋混凝土的结构，大大增强土壤抗冲刷能力。基于此，他才提出了以“全部降水就地入渗拦蓄”为核心的黄土高原国土整治“28字”方略。正是这样一种务实的作风，注重实际的工作作风，才产生了这样一个科学的论断，为国家实施黄土高原综合治理、水土保持生态建设，以及退耕还林（草）工程提供了重要的科学依据。现在黄河输沙量保持在3亿吨以下。同学们，务实是求真的保障，也是我们这个学校的本色，希望大家能够坚守。

第三，担大任。当今时代，是中国从世界舞台边缘日益走近世界舞台中央的时代、是中国由大国向强国奋进的时代、是中华民族加速迈向伟大复兴的时代。同学们身处这样一个伟大的时代，希望你们做世界科技高峰的攀登者，做推动中国经济社会发展的弄潮儿，担当起中华民族伟大复兴的大任。在此，我提三点建议：

一是要把握学科前沿，丰富知识结构。研究生阶段学习的一个主要特点就是探求未知。科学发展到今天，新知识、新技术、新方法不断涌现，传统的知识和学科结构已经很难满足同学们探索未来的需要。为此，同学们不仅要扎实掌握本领域的专业知识，还要把握学科前沿，注重交叉知识，这是丰富知识结构的关键。同时，同学们不但要学习新知识，更应掌握新方法，要培养自己独立从事科学研究的能力，特别是锻炼自己发现问题、解决问题的能力，这是创新知识的基础。

二是要坚持“三个面向”，选好研究课题。要面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，聚焦学校服务保障粮食安全、生态文明、人类健康、乡村振兴四大学科使命，结合本专业，选好自己的研究课题，助力学校实现支撑和引领干旱半干旱地区未来农业发展，为服务国家战略和区域经济社会发展贡献智慧。

三是要追求卓越，争创一流。既要有仰望星空的胸怀，又要有脚踏实地的努力，才能有争创一流的作为。希望同学们把“追求卓越、争创一流”作为研究生期间学习的座右铭，时刻对自己高标准、严要求，切记不要为了论文而论文，要追求论文的质量而不是数量，一定要研究真问题、作真学问、出真成果。

同学们，学校的奋斗目标是到2034年即建校100周年之际初步建成世界一流农业大学，你们作为学校科学研究的生力军和新时代的新青年，有理想、有抱负，只要做到追求卓越、争创一流，必将大有作为，期待大家取得丰硕的成果，不但能够在学校追求“百年梦”的历程中留下浓墨重彩的一笔，而且能够在中华民族伟大复兴的征程中谱写属于自己的篇章。

(责编：李依环、熊旭)