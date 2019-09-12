西安理工大学校长李孝廉：以学为翼，与西理工齐飞！

西安理工大学校长李孝廉（学校供图）

人民网北京9月12日电 日前，西安理工大学举行2019级新生开学典礼，校长李孝廉在发言中寄语全体新生：我衷心希望，你们能用真才实学去创造、去延续西理工明天的辉煌，努力做新时代的奋斗者，用你们的奋发拼搏为实现中华民族伟大复兴的中国梦奉献青春力量！我也希望，数年以后，你们会赞叹曾经在西理工奋斗的自己！

李孝廉在题为《以学为翼，与西理工齐飞！》的讲话内容节选如下——

在今年的新同学里，“00后”成为主力军，你们当之无愧地成为了21世纪的西理工新一代！你们是西理工最新鲜的血液，最年轻的新主人，蕴藏着无限的发展潜力，西理工必将因你们的青春奋斗而更加美丽，西理工的新辉煌必将由你们来创造！

同学们，今年是具有特殊意义的一年，我们隆重举行了推进“双一流”建设暨建校70周年纪念大会，与祖国同行70年的奋斗历程昭示我们：培养堪当复兴大任的青年人才关乎国家命运。此刻，作为校长，我想告诉同学们：西理工将坚守“为人民办教育，为国家育英才”的初心，努力践行立德树人的根本使命，为你们更好地成长成才提供尽可能完善的保障，让同学们在西理工实现自己的青春梦想！

——在西理工，有值得你们体悟的光荣历史，有值得你们传承的精神品质。回顾历史，学校筚路蓝缕，办学足迹历经北京、汉中、杨凌、西安多地。在迁移与分合之中，曾有过北京机械学院西迁汉中、秦巴山区艰苦办学的难忘时光，曾有过陕西工业大学实干报国、教授扎根工地的激情岁月。一代代西理工人始终与时代同呼吸共命运，书写了无愧于国家和人民的华彩篇章，逐步积淀和凝结了“祖国、荣誉、责任”的校训和“艰苦奋斗、自强不息”的学校精神，淬炼了“育人为本、知行统一”的育人理念。这些历久弥新的文化内涵，是西安理工大学弥足珍贵的精神财富，更是西理工人代代相传、战胜困难的精神法宝。70年来，学校坚持育人为本，培养了二十万名各行各业的优秀人才，其中不乏政界精英、学界大家、商界翘楚，更有扎根于祖国各地，扎根于各行各业的万千校友，他们用奋斗与奉献彰显了西理工人的光辉形象。

——在西理工，有值得你们信赖的教研实力，有值得你们追随的优秀教师。近年来，学校坚持以一流学科建设助推一流本科教育，13个专业顺利通过全国工程教育专业认证；17个学科进入全国学科排名榜，其中B类以上11个；工程学学科、材料科学学科先后进入ESI全球学科排名前1%；博士学位授权一级学科达到14个，列全国81位；水利工程学科获批陕西省“国内一流大学建设高校”的建设学科。国家级工程训练中心、现代化综合性图书馆将是你们实习实训、读书自习的理想之地；以23位特聘院士为代表的近百位国家级、省级人才团队和700余名教授、副教授，1600余名专任教师将为你们传道授业解惑。

——在西理工，有值得你们骄傲的发展成就，有值得你们期待的光明前景。学校是我国西北地区水利水电、装备制造、印刷包装、经济管理、理学、人文社会科学、艺术等学科高级专门人才的重要培养基地和科学研究中心。近几年，学校成功入选全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、陕西省“国内一流大学建设高校”，办学水平和社会声誉稳步提升。展望未来，学校确立了一流教学研究型大学的目标定位，将全力推进“双一流”建设，我们期待各位同学也能为此不懈努力。

大学之大，在大师之大；大学之学，应在青年好学、笃学、勤学、博学，志于学、专于学、厚于学、修于学。如果说，成长成才是同学们进入大学的第一等事；那么，回归学习本分就是同学们进入大学最根本的事。

同学们，大学绝非安逸休憩的地方,而是梦想起航的港湾。学校要按照教育部的要求，要把教育质量“实实在在提起来”，要对同学们“严起来，难起来”，也要求同学们“实起来，忙起来”。进入西理工将是你们刻苦人生的开始，你们的主要精力和时间应该花在课堂上，花在图书馆里，花在实验室里，花在自习室里，花在报告厅里，我们也要在操场上经常看到你们艰苦训练的身影。既然你们凭借自身的优秀步入了西理工，就应把优秀当成一种习惯，以学为翼，与西理工齐飞，书写人生新历程的精彩，实现自己的青春梦想！

“育才之方，莫先劝学。”同学们，我今天讲话的目的不过“劝学”二字。结合我的学习感悟，我将大学学习应持的态度与方法总结为十六个字：立志笃学、相济博学、学用相长、以学进德，在此分享给新同学们。

一是立志笃学。“百学须先立志”“人若志趣不远，心不在焉，虽学无成”。志向是我们在大学里对于理想实现的真正决心，只有立定了志向，确定了奋斗目标，内心的力量和头脑的智慧才能找到努力的方向，也才能真正做到专心好学、心无旁骛。否则，大学生活就会陷入迷茫、徘徊不前，最终一事无成。请同学们谨记，成功的人生从来不会降临到那些没有立志的人头上。

二是相济博学。在大学求学的道路上，一个人或许可以走的很快，但一群人才能走的很远。大学里的每位同学都有自己的长处，都有值得别人学习的地方。因此，同学们要以“求知若饥，虚心若愚”的态度，善于学习他人的优点和长处，在学习上相互激励，在生活中相互帮助。同学们更要向老师们学习，向老师学知识，课堂上认真听讲，课后勤学善问，还要向老师学做人，让老师的教育延伸到课堂之外。相济博学不仅是一个丰富自己知识的过程，也是一个学会与人相处、收获师情友谊的过程。

三是学用相长。“学而不用则废,用而不学则滞”。学和用是大学学习的两个重要方面，不可偏废。我校的绝大多数专业都具有很强的实践性，学校也为同学们实习实训、创新创业提供了良好的平台。“学而时习之，不亦说乎？”我衷心希望同学们在理论学习与创新实践中，真正找到兴趣与快乐，学以致用，学用相长，在学习和实践中取得属于自己的成就。

四是以学进德。“以学自损，不如无学”。在大学学习的过程中，一旦陷入骄傲自满、争名逐利、好高骛远、放纵不羁，就必然会损害到自身的发展。“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，大学的学习应是以学进德，通过学习开启智慧、励志明理、涵养气质，铸就做人做事的大视野、大格局、大情怀，做到明辨慎思、知行统一，真正地成长成才。

同学们，大学深造的机会来之不易，美好的青春更应倍加珍惜，并不是每一代人都有今天这样美好的际遇，你们生逢其时，也任重道远。国家前途，民族命运，人民幸福，是你们这一代青年学子必须和必将承担的重任。我衷心希望，你们能用真才实学去创造、去延续西理工明天的辉煌，努力做新时代的奋斗者，用你们的奋发拼搏为实现中华民族伟大复兴的中国梦奉献青春力量！我也希望，数年以后，你们会赞叹曾经在西理工奋斗的自己！

(责编：李依环、熊旭)