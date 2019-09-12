矿大（北京）校长葛世荣寄语本科生：用青春奋斗书写人生精彩华章

中国矿业大学（北京）校长葛世荣（学校供图）

人民网北京9月12日电 中国矿业大学（北京）日前举行2019级本科新生开学典礼，校长葛世荣在发言中寄语2000名本科新生：希望大家不做“光想青年”，既要想到，又要做到，以读书修炼内功，以交流拓展外功，以爱国构筑人格，用青春奋斗，用知识才干，书写人生的精彩华章！

葛世荣在题为《用青春奋斗书写人生精彩华章》中的演讲内容节选如下——

同学们，你们朝气蓬勃，是新时代最有活力的新力量，肩负着建设祖国的伟大使命。希望你们在矿大，好好学习，全面发展，早日成为国之栋梁。在此，我想给大家提三点建议。

一要学会读书,苦炼内功。“读书足以怡情，足以傅彩，足以长才”。读书的好处有太多，读史使人明智，读诗使人灵秀，数学使人周密，科学使人深刻，伦理学使人庄重，逻辑修辞之学使人善辩。读书可以培养一个人的气质和品格。当然，读书也需要注重方式方法，俗话说“不动笔墨不读书”，“书读百遍其义自见”，读书时要深入读、反复读、思考读，尤其是阅读经典，不能囫囵吞枣、不求甚解。如今，学校在沙河校区图书馆着力打造“智慧学习空间”，为大家营造良好的读书学习环境，希望同学们徜徉书海，咀嚼书香，好读书、读好书、多读书。

二要学会交流，练就外功。交流合作是当今时代的发展潮流，“躲进小楼”“闭门造车”只会固步自封、停滞不前。我们学校正致力于打造能源工业精英教育教学体系，将在沙河校区实行书院制通识教育，同学们要学会交流沟通，在课余时间多进行跨学科、跨专业学习交流，积极参与学术活动，投身社会志愿服务，在交流合作中拓宽视野、提高能力、练就外功。

三要学会做人，爱国担当。习武先习德，学艺先学礼，做事先做人。做人最基本的是要有爱国情怀与担当精神。学校建校110年来，一直坚守发展矿业、建设国家的初心和使命，从民国时期的实业救国，到新中国建设时期的能源报国，再到改革开放后的科教兴国，学校始终与国家民族同频共振。当前，学校站在新时代的起点上，引领能源科技创新发展的新潮流，同学们要自觉地、当仁不让地肩负起时代赋予的重任，在矿大这片沃土上，坚守初心，牢记使命，做一名有爱国情怀、有责任担当的矿大人。

同学们，今年恰逢新中国成立70周年，也是学校建校110周年，你们注定是特殊的一届新生。当“努力，努力，行健天同功！”的校歌唱响时，预示着你们正式进入了“矿大十二时辰”，吹响了大学新征程的号角。男儿立志出乡关，学不成名誓不还。希望大家不做“光想青年”，既要想到，又要做到，以读书修炼内功，以交流拓展外功，以爱国构筑人格，用青春奋斗，用知识才干，书写人生的精彩华章！

最后，祝愿同学们的大学时光，“可盐可甜”，硕果累累！

(责编：李依环、熊旭)