矿大（北京）校长葛世荣寄语研究生：争做新时代能源科技领域的弄潮儿

中国矿业大学（北京）校长葛世荣（学校供图）

人民网北京9月12日电 中国矿业大学（北京）日前举行2019级研究生开学典礼，校长葛世荣在发言中寄语研究生新生：同学们，今年恰逢新中国成立70周年和矿大建校110周年，大家欣逢盛世，希望你们努力打造属于自己的技术硬核，争做新时代能源科技领域的弄潮儿。

葛世荣在题为《争做新时代能源科技领域的弄潮儿》中的讲话内容节选如下——

源深流自远！矿大（北京）源于1909年的焦作路矿学堂，今年是建校110周年，110年来，我校坚守教育报国使命，历经14次搬迁，15次更名，绵亘百年，恒毅求索，铸就了中国矿业高等教育的一流品牌和独特的精神品格。

学校的研究生教学事业与祖国改革开放同频共振，同学们现在站立的这片土地，40年前是中国煤炭行业开始新一轮研究生教育的发源地，正是因为有了40年前的发源地，今天你们2400多名研究生能来这里学习。在40年毕业的研究生中，有13人当选两院院士，占煤炭院校毕业生当选院士总量的60%；煤炭行业的7名中国青年科学家奖、中国青年科技奖获得者，全部来自于矿大（北京）毕业的研究生，他们是在座各位同学学习的榜样。

近年来，面对能源革命新战略和新要求，我校全力推进一流学科建设，打造研究生教育的“创新工程”，着力实现从矿业到能源再到资源的办学领域拓展。

行健天同功！同学们，今年恰逢新中国成立70周年和矿大建校110周年，大家欣逢盛世，希望你们努力打造属于自己的技术硬核，争做新时代能源科技领域的弄潮儿。借此机会，我向大家谈三点建议：

一要敢为人先，培养创新科学思维。研究生阶段是最具创新精神和创新能力的黄金年华。我校今年的博士毕业生李春全，先后参与国家自然科学基金等多个重大项目，发表9篇SCI论文，申请6项专利，成为国家实施“博士后创新人才支持计划”以来我校第一位入选者。希望大家向李春全博士学习，注重培养创新思维，勇闯“无人区”，敢啃硬骨头，争做新时代的创新排头兵。

二要勇于实践，提升解决问题的能力。对于研究生而言，真本领需要在实践中反复磨练，它是你们前进路上的试金石。我校校友、我国煤炭领域第一位中国科学院院士宋振骐先生，少年时就立下一句誓言——实践求真知，不做“啃书匠”。他在矿井采场这个“天然实验室”里摸爬滚打了几十年，建立了岩层运动理论。在北京矿业学院学习期间，他和同学创作了一部快板剧，名字就叫《不做啃书匠》，在北京各大学巡演。这都体现了当时北矿学生勤奋学习，努力创新，善于实践的精神。宋振骐院士建立的“以岩层运动为中心”的理论体系，为实现煤矿决策信息化、智能化作出了重要贡献。希望在座的同学们，向宋振骐院士学习，在实践中求得真学问，练得真本领，不断提高分析问题、解决问题的能力。

三要坚守初心，锤炼吃苦耐劳的品质。煤炭能源领域是艰苦行业，要想取得高水平成果，就得耐得住寂寞，吃得了辛苦，又要明确奋斗目标，激发学术热情。我校校友、首位获得地层学国际个人突出贡献奖的亚洲科学家——沈树忠院士怀着对地质行业的极大热情和无限热爱，踏遍祖国的青山绿水、沙漠戈壁、山川平原，为两个“金钉子”落户中国，做出了突出贡献。希望大家向沈院士学习，锤炼吃苦耐劳品质，以滚烫的初心、持久的热情探索艰苦的能源行业，像追求“亲爱的”另一半一样，积极探索“热爱的”能源事业。

同学们，梦想从奋斗开始，事业靠本领成就。在未来的科研道路上，希望大家秉承“明德至善 好学力行”的校训，敢为人先，勇于实践，坚守初心，为建设世界一流能源科技大学贡献自己的青春和才智！

(责编：李依环、岳弘彬)