在现代化进程中，未来基础教育要以育人为根本，构建综合育人体系，通过文化育人、实践育人、课程育人变革育人方式，创建富有成效的学生发展指导制度和机制，让每一所学校真正培养出优秀的时代新人。

基础教育是教育事业发展、建设教育强国的重要基石，对提高国民素质、培养各级各类人才具有极其重要的基础地位和作用。国务院办公厅近日印发《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》。随后，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。相继出台的两个文件，对我国基础教育的未来发展具有重要意义与指导作用。笔者拟从以下四个维度，分析新时代基础教育的未来发展方向。

一是要在党的十九大报告和全国教育大会精神下把握未来基础教育的根本方向。

党的十九大报告指出，“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程”。《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》以及《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，均要求坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。文件旨在充分发挥基础教育的基础性作用，实现中华民族伟大复兴的教育强国梦。

二是要在《中国教育现代化2035》《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022年）》要求下把握未来基础教育的发展理念与基本要求。

进入新时代，中国社会主要矛盾发生关系全局的历史性变化。人民群众对教育的需求更加多样，教育发展不平衡不充分的问题依然突出。《中国教育现代化2035》提出，推进教育现代化的八大基本理念是，更加注重以德为先，更加注重全面发展，更加注重面向人人，更加注重终身学习，更加注重因材施教，更加注重知行合一，更加注重融合发展，更加注重共建共享。《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022年）》提出了推进教育现代化的十项重点任务，基础教育的重要任务有推进义务教育优质均衡发展，加快城乡义务教育一体化发展；加快高中阶段教育普及攻坚，推动普通高中优质特色发展；保障特殊群体受教育权利，将进城务工人员随迁子女义务教育纳入城镇发展规划，加强对留守儿童的关爱保护，组织实施特殊教育提升计划；着力减轻中小学生过重课外负担，支持中小学校普遍开展课后服务工作等。

《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》和《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》都强调，学生要德智体美劳全面而有个性的发展。以德为先、全面发展、面向人人、知行合一、五育并举等，是未来基础教育发展的重要理念。

《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》有几处以“2022年”作为重要的时间节点，体现出对标《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》，落实其重点任务。《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》在深化关键领域改革部分，提出加强课程教材建设、完善招生考试制度、健全质量评价监测体系、发挥教研支撑作用、激发学校生机活力、实施义务教育质量提升工程六项任务。可见，高中教育普及攻坚、高考综合改革、优质特色发展、课程教材教学改革、中小学教育质量评价等，将是未来基础教育的行动内容。

三是要在《2030年可持续发展议程》下把握未来基础教育发展的价值取向。

2015年9月在美国纽约举行的联合国首脑会，193个会员国一致通过《变革我们的世界：可持续发展议程》，第四项目标是“确保包容和公平的优质教育，让全民终身享有学习机会”。2015年11月第38次联合国教科文组织大会发布《教育2030行动框架》，提出通过终身学习增加或扩大教育机会，保证全纳与公平、教育质量和学习成果。第一项目标是，到2030年，确保所有青少年完成免费、公平及优质的小学和中学教育，并获得有效的学习成果。2015年联合国教科文组织发布《反思教育：向“全球共同利益”的理念转变？》提出，“优质的基础教育是在瞬息万变的复杂世界中实现终身学习的必要基础；我们必须把新的重点放在教育质量和学习相关性上，放在儿童、青年和成人的实际学习内容上”。三份报告都指向“全纳、优质、公平、有质量和终身学习”，这是世界各国未来教育可持续发展的核心与关键。

无论是党的十九大报告，还是随后出台的一系列教育文件，都强调实现更高水平、更有质量的教育，教育改革发展成果更公平地惠及全体人民，教育服务经济社会发展的能力显著提高，社会关注的教育热点难点问题得到有效缓解，多样化可选择的优质教育资源更加丰富，人民群众的受教育机会进一步扩大，学习大国建设取得重要进展。我们要全面发展素质教育，切实提高课堂教学质量，为提高教育质量创造条件。要树立科学的教育质量观，深化改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，健全立德树人落实机制。在当前教育迈向普及化的社会背景下，教育质量与学习质量已经成为教育公平的一种内涵与要求。未来的基础教育需要更高质量、更加公平、更具个性，促进社会公平正义与和谐进步。

需要指出的是，《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》和《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》都体现了“综合育人”的特点，坚持“五育”并举，全面发展素质教育。在现代化进程中，未来基础教育更要以育人为根本，构建综合育人体系，通过文化育人、实践育人、课程育人变革育人方式，创建富有成效的学生发展指导制度和机制，让每一所学校真正培养出优秀的时代新人。

（作者单位：四川省成都市教育科学研究院）

(责编：何淼、熊旭)