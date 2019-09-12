对已成年孩子不妨果断“断奶”

通过父母与子女订立“借还”契约，及时“断奶”，可以说是父母在孩子走向社会、过渡到成年时的有力一推，以避免孩子早早成为“巨婴”。

据媒体报道，近日，一位复旦大学00后新生“借钱”上大学的事情，引发网友热议。该大学生告诉记者，父亲和他说过，“你18岁以后的钱都是向我借的，以后都要还的”。目前，他已利用暑期挣得部分学杂费，找父母“借”的那部分，他表示以后会“还”给他们。

对此，有网友对这位大学生表示赞赏，这样规划人生“有方向有目标，做人有责任感，早晚会成功”；也有网友认为“上大学的主责是学习，不要着急挣钱”；还有人点赞了此种教育方式，称赞该大学生父母“培养了孩子独立自主的能力”。

网友的各种热议，恰恰印证了成年这个话题的复杂性。法律意义上的成年，意味着在法律上拥有相应的权利，同时也意味着人要独立承担一切违法后果。对大多数人来说，成年意味着成人：成年是成长过程中的一次飞跃，不仅有更为健壮的体格，更有成熟的智力思维、性格心态和处事方式。步入成年的人，要逐渐褪去身上的孩子气，明白成年人的标签是责任、勇气和担当。

向父母“借”钱，并承诺以后“还”钱，更像是一场成人礼：父母“收起温柔”“板起面孔”，告诫孩子成年始于经济独立。子女更多的是表决心，来日定当“奉还”当年欠下的“债”。对于这个成人礼，如果过度计较子女借了多少、中间怎样借、最后怎样还，或者认为父母在亲情上过于寡淡，则会造成一种误读。毕竟从母亲的十月怀胎、到婴儿的呱呱坠地，再到父母点点滴滴间将孩子抚养成人、悉心教育，其中的夙兴夜寐、辛劳付出早已是一笔掰扯不清楚的“账”。所谓今生恩情还不尽，怎样反哺也还不清，父母对孩子倾注的心血，既没法量化，更难以用金钱计算。

因此，孩子向父母“借”钱、父母要求孩子“还”钱，更大的意义在于父母剪断“脐带”，逐渐给孩子“断奶”。借还之间，恰恰确立了亲情纽带下的契约关系，这种契约尽管并非强制，却是子女步入成年、走进社会前的家庭第一课，引导孩子独立自强、践信守诺、规矩从事。

这场成人礼也是一次有意义的财商教育，通过亲子间的这种口头契约，不仅让孩子学会理财，明晰人生目标，更能影响其人生观、价值观，是孩子步入成年期后的一笔无形财富。对父母来说，“断奶”看似决绝，实则舐犊情深，帮助孩子逐渐走向独立、慢慢锚定人生航标。至于来自父母的关爱，只会随着岁月有增无减，愈加深沉隽永。

通过父母与子女订立“借还”契约，及时“断奶”，可以说是父母在孩子走向社会、过渡到成年时的有力一推，以避免孩子早早成为“巨婴”。我们常常羡慕国外的孩子，一步入成年就能脱离家长羽翼、融入社会，成为健全独立的社会人。殊不知，这背后不只是文化传统的差异，更牵涉到每位家长能否在孩子成长的关键期，剪短那根“脐带”，做到断舍离，扮演好护航人的角色。

（作者系媒体评论员）

(责编：何淼、熊旭)