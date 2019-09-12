原标题：49岁大学宿管阿姨考上研究生：未来计划去支教

49岁大学宿管阿姨考上研究生：未来计划去支教

2019年6月，原梦园陪儿子拍本科毕业照。本版照片均为受访者供图

9月11日，原梦园在广西大学的教室里学习。

原梦园的广西大学研究生录取通知书。

9月8日，广西大学迎来了一名特殊的新生。

今年4月下旬，上海交通大学49岁的宿管阿姨原梦园，被广西大学汉语国际教育专业录取，将攻读硕士学位。经媒体报道后，她一下成了“网红”。

1991年从河南信阳师范学院毕业后，原梦园先是当老师，后被调到银行工作。婚后，她鼓励技校毕业的丈夫继续深造，丈夫一路念到博士，目前在上海一所大学任教。

2011年，儿子来上海读初三，原梦园来上海“督学”。为了给儿子作表率，她常到家附近的上海交通大学上自习，并在2016年通过成人高考，考入了复旦大学汉语言文学专业。

2018年，因儿子计划考复旦大学的研究生，原梦园决定“伴考”，并报考了上海交大。为了提高英语水平，她应聘成了上海交大留学生公寓的宿管阿姨。

录取结果出来后，儿子被复旦大学基础数学专业录取，原梦园因分数原因，被调剂到广西大学。

新学期伊始，原梦园已经把自己的日程表安排得满满当当，还报名了今年11月份的小学教师资格证考试，她计划着，研究生毕业后，就去农村小学支教，为社会多做一点贡献。

新京报记者 张惠兰

49岁的新生

新京报：开学这几天有什么感受？

原梦园：课程太紧张了，来不及想别的，天天都在上课。我们是非全日制研究生，（集中授课阶段）课程安排比较紧凑，一周七天，早中晚都要上课。

新京报：上课吃力吗？能否跟得上进度？

原梦园：有一点吃力。我本科学的是汉语言文学，但汉语国际教育专业的侧重点是对外汉语的教学，所以我需要补的课就比较多。现在我会把老师的课件先记下来或拍下来，等上完课再一门一门地理解和消化，进度有些落后。

新京报：会有受挫感吗？

原梦园：会有一点点担忧，但是勤能补拙。我家先生一直安慰我，他说没有那么困难的，你只要够努力就可以，我要通过努力来弥补自己的不足。

新京报：现在念书的感受和年轻时读信阳师范学院有什么不同？

原梦园：肯定不同。那时候还是小孩子，天天都在玩，专科毕业后也没怎么盘算过深造的事，想着最多再上一个专升本。现在就觉得时间很宝贵，要把时间和精力更多地用在学习上。

新京报：为什么选汉语国际教育专业？

原梦园：我其实是比较贪玩的，将来我先生退休了，我们两个人可以周游列国，旅游到了哪个地方我可以教教汉语，还可以挣一点旅游费，自己供着自己。

新京报：和年轻人们一起学习，会感受到异样的目光吗？

原梦园：现在大家都已经非常接受我了。3月份我来复试的时候，很多人都会把我当作考生的家长。但媒体报道了之后，大家知道我是来上学的，会主动和我打招呼，提供帮助。我比另外三个室友大十几二十岁，我高考的时候她们才出生，但大家关系很融洽，除了一起上课之外，我们还会一起逛街、吃饭。

新京报：来广西大学报到前做了哪些准备？

原梦园：买了很多书，再就是做好思想准备。我告诉自己，未来可能会有一些困难。但目前除了天气比我们那里热之外，不论吃住行还是学习环境，都没我想象得那么成问题。

大家都以为我是说着玩儿的

新京报：为什么决定要考研？

原梦园：我对儿子本科读的大学不满意，为了激励他，我在2016年通过成人高考考上了复旦大学的汉语言文学专业，天天在朋友圈发复旦的校园风光，讲复旦的老师怎么好，学风怎么好。

2018年初，儿子告诉我决定考复旦的研究生，我既觉得开心，也为他担心，一方面是复旦不太好考，另一方面，我知道儿子做事容易半途而废，常常是热度过了就马上熄火。大概到了那年的三四月份，我越来越忧心，就决定和儿子一块儿考。

新京报：你为什么没选复旦而选了上海交大呢？

原梦园：去复旦大学要两个小时，太远了，我家离上海交大比较近，我就想着在家门口考一考。

新京报：家人听到你的决定是什么反应？

原梦园：儿子对我特别不屑。因为我的英语非常差，他说以你的水平，要是考研的话，英语最多考30分，其他亲戚朋友也都觉得我是说着玩儿的。其实我自己也觉得是天方夜谭，但就算是天方夜谭，我也要谭一谭。

新京报：那你是怎么提高英语水平的呢？

原梦园：我听了很多网课，做了很多笔记，还做了好多套题。我用英语app打卡背单词已经累计860天了。直到现在我还在学，因为一直需要巩固。

新京报：考研期间为什么去应聘上海交大的宿管阿姨？

原梦园：主要是为了补习英语。我是从2017年4月开始准备英语四级考试的，虽然通过了，但我对自己的分数很不满意，去留学生的公寓楼做宿管阿姨，就有机会多练练听力和口语。

新京报：上海交大的气氛对你有什么影响吗？

原梦园：交大的学风还是很好的，学生都很爱学习，图书馆、自习室条件也很好。其实我在上海交大上自习已经有四年了，有时候还会去蹭课。看着那些小孩们天天都在认真学习，我也更有劲儿了。

新京报：工作的同时还要准备考研，能兼顾家里吗？家人有怨言吗？

原梦园：那段时间顾不上做饭、收拾家里，我先生会有一些怨言。其实不是我不想收拾，而是我一旦投入到学习上，家里再脏我也视而不见。我先生挺佩服我的，他觉得别人像我这个年龄了，都在出去旅游、打麻将什么的，但我就是在家里读书。

未来计划去支教

新京报：一直保持学习状态，你的动力是什么？

原梦园：我觉得学习是终身的，工作的时候是工作需要什么我就学什么，不工作以后就是自己喜欢什么就学什么。最初陪孩子、激励孩子也是动力，但后来变成我喜欢，这才是持续的动力。

新京报：毕业后有什么规划？

原梦园：目前的想法是毕业之后能到农村的小学支教两年，广西有机会就在广西，没机会就回河南老家。小学阶段对人一生的影响是很大的，如果有机会，把我所学的东西都用一用多好！像我们这样的年纪，能为社会再多做一点点事就够了。

新京报：你的微信签名是“圆梦的道路无论多艰险，路的尽头一定是梦圆”，你的梦是什么？

原梦园：一个人有社会价值才叫圆梦，如果未来通过支教，我能给孩子们带来积极、健康向上的影响了，这才是价值，就是圆梦。

新京报：被媒体报道后成了“网红”，给你带来什么改变吗？

原梦园：我还是原来的我，一点都没有变，生活也很平静，这样的心态才可以安下心来学习。

新京报：很多女性在婚后又要照顾家庭，又要工作，常常感到分身乏术，没有精力继续深造，对她们有什么建议吗？

原梦园：我觉得心态挺重要的，可能这么多年来我的心态一直都是积极的，在我眼里好像没有什么困难，有困难就解决困难。你要是转换一下心态的话，会不会就会有另一种结果，感觉到孩子也是美好的，家庭也是美好的，工作也是可以处理的，始终都用一种积极的态度去对待，会不会就会缓解一点？其实有时候身体上的不适感，也是心理造成的。

新京报：对已经开学的其他新生们有什么寄语？

原梦园：我特别希望他们好好学习，珍惜光阴。为什么说自古英雄出少年？我现在学习已经有点吃力了，而且我这么大年龄去学习，对社会的贡献已经是越来越小了，但他们学到了知识不仅能让自己提升得更快，还能为家庭、为社会做更大的贡献。

(责编：郝孟佳、熊旭)