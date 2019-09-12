原标题：比博物馆有趣 五个容易被忽略的京城游学好去处

比博物馆有趣 比艺术馆有故事

五个容易被忽略的京城游学好去处

想来很多孩子最讨厌的事，莫过于上学的时候为了考试，对着白纸黑字背历史了。而最令人沮丧的是，明明背得滚瓜烂熟了，考完却像没学过一样，什么都记不起来。

一次偶然的机会，带着娃参加了在梅兰芳故居举办的亲子活动，忽然间想到了一个让孩子不用死记硬背学历史、文化的办法——北京有那么多的名人故居，根本是活生生的历史书啊！在这个秋天，试试带着娃走访北京的名人故居，以此为线索串起历史。只要事先做好功课，不愁孩子不爱听！

梅兰芳纪念馆

一部栩栩如生的近现代史纲

梅兰芳生于清光绪年间，经历了风雨飘摇的晚清和民国，见证了新中国的成立和壮大。这也是把梅兰芳纪念馆排在“第一要去”的原因，这里简直是一部栩栩如生的中国近现代史纲啊！

梅兰芳故居的院落完整，辟有四个展览室，按照时间线完整陈述梅兰芳从清朝至新中国的生平。整个展馆面积并不算大，一进门就能看到梅兰芳先生的半身像，掩映在一片绿色之中。房间中还会传出梅兰芳先生生前的著名京剧唱段……虽然不是京剧发烧友，但此情此景，总让人恍惚体会到“谈古论今有甚说甚，扮文装武演谁像谁”的舞台生涯。

趁机给孩子普及了梅兰芳的故事和京剧这种北京特有的艺术形式。娃对京剧的理解还停留在热热闹闹的脸谱上，梅兰芳故居的清雅别致、梅先生扮相的清俊秀美，都让娃看到了京剧的另一种静雅之美。

除了京剧表演艺术家的身份，梅兰芳还有一个身份，经常被妈妈们忽略：那就是一个忠于祖国的爱国者。梅兰芳不愿为日伪政权演出，为了坚决表明态度，他蓄起了胡须，这对于一个旦角来说基本上等于葬送了自己的演艺道路。平时很难找到机会进行的爱国主义教育，在这样边走边玩的气氛中，轻松地开展了起来。

梅兰芳纪念馆是十分规整的老北京四合院建筑制式，青砖灰瓦的大影壁、堂前随风摇曳的海棠树、院内柿子树挂满了金灿灿的果实，既幽静又安适。梅兰芳曾在这个小院内，平安度过了他生活的最后十年。在这里，时间仿佛停住了脚步，院内几棵大树明显有了年纪，房中的老物件也历经沧桑。在这样的环境里讲历史故事，最合适不过了。老北京“天棚鱼缸石榴树，先生肥狗胖丫头”的生活美学，在这里能略窥一二。

鲁迅故居

不一样的鲁迅：书封设计师、收藏家和翻译家

如果说参观梅兰芳故居是艺术启蒙和爱国主义教育，那么参观鲁迅故居就是近现代史和文学史启蒙。每次来到鲁迅故居，都觉得收获很多。

上学的时候曾经流行一句话：一怕文言文、二怕写作文、三怕周树人。大家最害怕背的课文全都是鲁迅先生的……可当和孩子一起在场馆里溜达，再看到《阿Q》《故乡》《孔乙己》，却觉得这些文章格外亲切。

博物馆里还原了鲁迅先生求学的三味书屋，上学时老师讲过一篇叫《从百草园到三味书屋》的课文，印象极为深刻。当时年幼，只觉得原来鲁迅先生也不爱读书，只爱在后面的园子里玩。娃上小学后，也给娃读过，小朋友也是一知半解。

来了这里，才终于知道，鲁迅先生的祖父下狱全家避难、食不果腹时，三味书屋是他最想回去的地方。在终于可以返家的时候，鲁迅先生干的第一件事就是回到这里，因为怀念，才写得如此生动。

对了，还记得鲁迅先生的那句话吗？“在我的后园，可以看见墙外有两株树，一株是枣树，还有一株也是枣树。”来了这里才发现，原来鲁迅故居里，真的有枣树！秋天是最好的季节，运气好的话可以看到满树红枣。另外，院子里还有先生1925年亲手种下的白丁香。

通过参观鲁迅博物馆，才发现自己其实对鲁迅先生知之甚少。其实，鲁迅先生不仅仅是文学家，还是书封设计师、收藏家和翻译家。他一生设计的书封大约有六七十种，堪称中国现代书封装帧设计的先驱者，而且北京大学的校徽也是由鲁迅先生设计而成。

说起收藏就更不得了，鲁迅先生收藏的版画遍布16个国家、300多位版画家的作品，原拓作品共计约2100多幅。除此以外，鲁迅还将英国、法国、丹麦、俄国等小说翻译成文言文，每一个参观者都会发自内心地感叹“了不起”！

一边遛娃，一边可以给娃讲故事。在鲁迅先生的《狂人日记》面前，还特意准备了一个激励娃学习的小故事（对这个故事的真实性其实一直有些怀疑，但老母亲到哪里都忘不了教育）：在腹背受敌、四处躲藏的情况下，鲁迅先生还坚持写作、学习。小偷进了房间本想伺机偷东西，没承想在房梁上干蹲了一整夜也没找到机会下手——因为鲁迅先生就那么学习了一整夜。

郭沫若故居

被文学耽误的考古专家

参观了梅兰芳故居、鲁迅故居，按照时间线来看，下一位应该是新中国成立后的大咖级人物了。借着娃对大文豪鲁迅先生的印象还很深刻，就决定一鼓作气继续作家故居探访之旅。郭沫若先生故居之行就这么被提上了日程。

郭沫若先生在文学、艺术、史学和古文学方面有着卓越的成就。他撰写的《卜辞通纂》成为了学术界研究甲骨领域的重要参考书，《虎符》等剧本将信陵君窃符救赵的故事搬上话剧舞台，给后世以历史为创作蓝本的文艺作品开辟了崭新的角度。

其实郭沫若先生也是考古学家，在文物局的领导下他带队挖掘出土的甲骨，成为了后来的研究者在遇到难以识别文物时阐释的重要依据。这也将郭沫若带到了顶级甲骨文研究专家的位置上，成为了近代四位顶级学者“甲骨四堂”之一。

故居还原了郭沫若生前居住最久的房屋原貌，通过房内简朴的陈列，好像回到了那个年代，仿佛能感受到这位考古大家屏息桌前，潜心研究。郭沫若晚年主编的大型甲骨文汇编《甲骨文合集》，被认为是新中国古籍整理研究的最大成就。

据说，有的学校要求孩子在暑假期间完成的作业，就是参观郭沫若故居。这个小院虽然朴素，但书香弥漫，很多房间里都悬挂着郭沫若先生的亲笔题字。干净明亮的窗户将院中的阳光、绿意引进屋内，就算娃还不能完全看懂和理解这些深奥的文学作品，感受一下也是很不错的体验。

齐白石旧居纪念馆

来自村野的放牛娃，说走就走的大画家

普及完历史和文学，就轮到艺术了。无论孩子喜不喜欢画画，懂一点儿画都能够培养孩子的审美，即使不会画，会欣赏也是极好的。

中国画讲究通过散点透视来展现画家了然于胸、自有丘壑，所以在小小一方画布上要体现出“咫尺千里”的辽阔境界才算大家。

为孩子做中国传统美术启蒙，首选就是齐白石故居。这位大家的作品虽然简练但意境醇厚，著名的虾和虫鱼更是质朴可爱，活灵活现。在齐白石故居中，不仅能看到众多大师作品，还能对大师的生平有最直观的认识。

出乎意料的是，看到展馆中陈列的画作，娃居然很感兴趣，不住地念叨，我也会画这个，我也会画那个。老母亲忍不住心里偷笑：这可是老先生花了一辈子才能抵达的质朴境界。

通过参观齐白石旧居纪念馆，也和娃一起了解到很多以前不知道的故事。齐白石先生来自农村，是真真正正的泥土中生长的放牛娃。偶然的机会下开始画工笔，之后在偶然的机缘下才师承一位大画家，学遍百家后修炼出极致的工笔画功底。

但就在已经成名后，他依然没有停下脚步，来了趟说走就走的旅行，游遍五湖四海，看尽名山大川，行万里路的时候他已经四十岁了。归来后的齐白石先生画画技艺更加炉火纯青。科普之余，老母亲也没有忘记给娃灌下一碗“鸡汤”：即便获得了不错的成绩，也不能太骄傲，因为学海是无边无际的。只有不断前进，才能获得更好的作品。

纪念馆的环境也很不错，三合院带跨院。院内十分清静，分为工作室、卧室、展览室，小爱最喜欢工作室的陈列。毛毡垫铺在实木桌上，笔墨纸砚陈列一旁，就好像齐白石先生只是去小睡了一下，马上就要回来继续作画。

需要特别说明的是，齐白石先生生前居住时间最长的故居并不在此。自50岁后直至逝世前，齐白石先生居住在跨车胡同内。真正的“白石画屋”也位于跨车胡同故居，可惜的是，它现在埋没于高楼大厦间已经不太适合参观。建议大家还是带孩子参观齐白石纪念馆，内容更多，也更有含金量。

郭守敬纪念馆

度量时间的人却被史书一笔带过

说完了历史、戏剧、文学、美术，也该看看科技类名人故居了吧？大家可能会疑惑，北京是个文化古都，文豪故居易找，科学家故居却难寻，带娃去哪儿呢？

说实话，如果不是为了寻找名人故居，还真没想起来历史书上出现过郭守敬三个字。实际上他是14世纪非常伟大的科学家。他的科学成果不仅在中国，放在全世界都是非常卓越的。

为了纪念他，1970年国际天文学会以“郭守敬”三个字命名了月球背面的环形山。1977年国际小行星中心将小行星2012命名为“郭守敬小行星”。

他在数学、水利、天文、地理等学科上都有非常伟大的成就，由他参与并共同研定的《授时历》精度与近代观测值仅差25.92秒，且比西方的历法早了整整300年。由他主持的大运河开凿项目，保障了元大都（今北京）的粮食供应。

黄赤交角大家都还有印象吧？可你知道吗？元朝的时候，这位科学大牛人就测出了黄赤交角值。回归年就更了不起，郭守敬当时测出的数值为：365.2425日，与现今通行的公历值完全一致！各位请一定要做好准备，地理书背好再带娃去哦！

这里还有一个很大的遛娃优势：它离西海湿地公园很近。天气凉快了，完全可以带着娃来一场湿地公园加郭守敬纪念馆的自然+科学科普一日游。

纪念馆以水利方面的展品为主，陈列着郭守敬研究制作或使用过的简仪、浑仪、赤道式日晷等古拙的仪器。别说娃了，大人都觉得这些仪器十分神秘，像极了仙侠小说里的修仙求道圣器。带娃一边研究着这些仪器的原理，一边给娃讲一讲前辈提炼自生活的智慧，半天的时光就这样溜了过去。

（张雅凝）

(责编：郝孟佳、熊旭)