原标题：“最暖父亲”为女儿手绘书皮 素材多为电影中人物

“最暖父亲”为女儿手绘书皮走红

从女儿幼儿园开始为其手绘书皮 素材多为电影中人物

在今年的开学季，陕西汉中一位父亲因为给女儿手绘书皮而走红，被称为“最暖父亲”。和其他学生购买的书皮不一样，李晓东给女儿的教科书上画上了《哪吒之魔童降世》和《流浪地球》等电影中的不同人物，让女儿的书皮显得独一无二。李晓东告诉北京青年报记者，从女儿上幼儿园小班起，他就开始给女儿手绘书皮。

李晓东是陕西汉中人，9岁的女儿李姿涵今年上四年级。开学报到领了新书之后，孩子妈妈在校门口买了白色包装纸，将书包好后交给李晓东，由他来完成手绘。

在手绘前，李晓东会先在网上找一些素材，根据实际需要，在画画的时候再进行加工调整和排版。

在李姿涵的语文书上，李晓东画上了《哪吒之魔童降世》中的哪吒形象，数学书上是电影《流浪地球》中的人物，英语书上是《玩具总动员》的伍迪和巴斯光年，美术书上是《千与千寻》中的千寻，而道德与法治书上则是《复仇者联盟》中的主角，包括蜘蛛侠、钢铁侠和绿巨人等。

李晓东手绘书皮一事传开后，不少网友称，这严重拉高了当爸爸的平均要求。但在被称为“最暖父亲”的李晓东看来，这只是他做的一件很小的事而已，没有想过会受到关注。

对话

手绘书皮也是一种传承

北青报：最开始是怎么想到要手绘书皮？

李晓东：回到本质上看，包书皮最大的作用就是保护书，在书皮上画东西之后，女儿也会特别珍惜，生怕弄脏了，这样她会更加爱惜书本。同时，我们小时候父母也会用挂历或者报纸包书皮，现在手绘书皮也是一种传承。

北青报：手绘书皮上的图案是怎么选择的呢？

李晓东：平时我们喜欢带孩子看电影，比如之前热映的《哪吒之魔童降世》。电影中传达的价值观我很欣赏，而且哪吒是神话传说人物，觉得和语文比较相符，所以语文课本上就画了哪吒的形象。

北青报：在手绘书皮的过程中，是直接画还是会先打草稿？

李晓东：之前有一点美术功底，但毕竟不是专业的，有的部分是先简单打个草稿，然后再用马克笔或者签字笔画。今年手绘这些书皮一共用了十几个小时，女儿有时候也会参与，做些涂色、裁纸等小工作。

北青报：在平时和女儿相处时，还做了哪些有趣的事？

李晓东：从女儿出生到现在，会一直记录她的成长，家里的电脑存了几十个G的照片和视频。在每年父亲节的时候，我都会抱着孩子拍一张照片。我们一家三口曾经自驾跑了半个中国，觉得在车上相处的感觉比去景点都好。我跟女儿说，生命长度有限，但是可以拓宽生命的宽度，有更多的体验。

北青报：女儿同学喜不喜欢你手绘的书皮？

李晓东：她的同学下课也会围过去看看，不过因为之前一直在画，可能孩子们已经看习惯了。

北青报：有想过会在网上受到这么多关注吗？

李晓东：没有想过，孩子喜欢，我就高兴。这其实就是件小事，我觉得还达不到“最暖爸爸”，可能因为不少家庭中母亲照顾孩子多一点，所以才触动了大家。我觉得爸爸妈妈都一样，只是大家对于爱的表达方式不同。

文/本报记者 郭琳琳

(责编：郝孟佳、熊旭)