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北京部分中小学普及垃圾分类 鼓励学生主动回收分类

2019年09月12日08:24  来源：新京报
 
原标题：北京部分中小学普及垃圾分类 鼓励学生主动回收分类

北京部分中小学普及垃圾分类鼓励学生主动回收分类

　　9月3日，灯市口小学，学生把矿泉水空瓶投入可回收垃圾桶里。本版摄影/新京报记者 王嘉宁

　　垃圾分类进课堂 助中小学生养成好习惯

　　新京报记者探访发现，部分中小学校通过校本课程、讲座等普及垃圾分类知识，鼓励学生主动回收、分类

　　去年1月，教育部发文，要求到明年底，各学校生活垃圾分类知识普及率达100%。今年7月，北京市教育委员会要求，北京市小学1至2年级学习垃圾分类放置的方法，3至4年级要能做到分类放置生活垃圾……新京报记者近日探访发现，校本课程、宣传讲座是很多学校科普垃圾分类知识的主要做法。不少学校还在校内开展垃圾分类实践，鼓励学生主动回收垃圾，并给予一定奖励。

　　推行

　　校本课程、讲座、动手实践依次登场

　　“你觉得垃圾分类是什么？”“是一种生活习惯，是一种新时尚……”

　　“我们应该怎么做？”“不同的垃圾分类投放，平时双面用纸，不剩饭，减少垃圾产生。”

　　9月3日上午，东城区灯市口小学一间教室里，大队辅导员正为同学们讲解生活垃圾分类知识。讲台附近贴墙放置的书架下方，摆放着纸箱和垃圾桶，分别收集可回收垃圾与其他垃圾。

　　随着各项政策和垃圾分类实践工作的推进，这样的场景出现在越来越多的学校课堂上。

　　谈到如何更深入推进生活垃圾分类，很多人都会建议“教育要从孩子抓起”。

　　今年7月，东城区教委与东城区城管委联合推出《北京市东城区学生垃圾分类行动手册》，发放给东城区中小学生。目前，灯市口小学已做到每位学生人手一份。

　　朝阳区北工大附中十八里店分校2016年起开展垃圾分类进课堂活动。德育主任朱建华介绍，学校结合不同学科，在课程内容中融入垃圾分类知识。此外，每学期会开设至少两次垃圾分类知识讲座，邀请专家为学生讲解，各班级平时也会利用班会向学生普及垃圾分类知识。

　　在海淀区太平路小学，垃圾分类知识已成为校本课程的重要内容。太平路小学副校长闫志玮介绍，学校2014年开始使用自主编写的三本生态文明校本教材，第一本便是“垃圾分类 文明生活”。

　　闫志玮介绍，这是该校第一版推行垃圾分类知识的教材，偏向知识理论的学习，小学三年级开始授课。“主要在综合实践课上教授，不同年级侧重不同内容，一个学期大概有4周时间介绍环保、垃圾分类相关知识。”

　　闫志玮表示，考虑到该版教材缺乏实践活动、能动手操作内容，学校去年9月又推出了偏向实践的“环保总动员”课本。

　　“一个学期大概有8个课时，会在科学课上讲垃圾分类内容，低年级要动手垃圾分类，中年级要参观垃圾焚烧厂、了解垃圾处理的过程，高年级要回收利用纸盒做DIY鞋柜等。”闫志玮说。

　　9月3日，灯市口小学，校园里摆放着垃圾分类垃圾桶。

　　鼓励

　　再生本、再生笔发给学生当奖品

　　课堂科普之余，许多学校还鼓励学生在校内践行生活垃圾分类。

　　9月5日，星期四，太平路小学的学生将家中的废旧报纸、塑料瓶及电池等物品拿到学校回收。这是学校第22年推行每月一次的校级回收活动。

　　闫志玮介绍，学校校训之一是“爱自然”。1997年，学校成为全国第一所“手拉手 地球村”学校，当年就启动了每月一回收的工作。

　　“每月第一周周四是校级回收日，主要回收塑料制品和纸制品，培养孩子形成垃圾回收、分类习惯。”闫志玮说，“最初，我们会将卖完的钱，捐给希望小学、基金会。2014年之后，学校开始联系厂家，将回收的物品做成再生本、再生笔，发给学生当奖品。”

　　该校六年级八班还有一个独特的“1/4原则”。班主任要求，一张白纸的正反面，写过的面积超过3/4，才可以扔掉。空白面积超过1/4，绝对不能扔。班里的苏同学表示，符合要求的纸可以放进班级的纸类回收箱中，“每次可以领一个‘奖票’，十个‘奖票’可以换一个盖章。”

　　太平路小学德育主任韩旭辉介绍，2012年起，对于将家中废旧物品拿到学校回收的学生，学校会为其盖上奖章，作为非物质的奖励。“学生的垃圾分类行为，会记录到环保评价手册中。期末进行绿色环保班级评选，班级有奖状，个人有‘绿色环保小卫士’称号，对于表现好的学生，会奖励图书、文具和环保本。”

　　闫志玮表示，由于该校回收理念已贯彻多年，向学生推行生活垃圾分类教育并不难。

　　灯市口小学也在上世纪90年代，形成了垃圾分类的雏形。

　　五年级语文老师袁日涉介绍，1999年，学校开始对废旧电池进行分类回收；2001年，学校在班内设立“绿色银行”专门收集可回收垃圾。如今，每个班级都设置了两个垃圾桶，一个用于放置其他垃圾，一个用于收集可回收垃圾。收集到的可回收垃圾卖给回收公司，“学期末，有的班级一个月能换五六百元”。

　　据介绍，学校将收集到的可回收垃圾卖掉，用于植树养树绿化活动。

　　延伸

　　教育了孩子，还带动了一个家庭

　　“垃圾分类是一种生活习惯，让孩子从小养成好习惯，就是系好人生的第一粒扣子。”袁日涉表示，孩子的背后是家庭，更多的孩子学会垃圾分类，能带动社会参与这一行动。

　　北工大附中十八里店分校学生张歆然表示，学习垃圾分类知识后，今年爸爸妈妈在自己带动下也一起参与小区垃圾分类，“我们家现在放了两个垃圾桶，分别装可回收和不可回收的垃圾，再投放到小区的分类垃圾桶里。”

　　太平路小学四年级学生家长陈先生介绍，学校给孩子讲了很多垃圾分类的知识，也让孩子回家督促家长做，他坦言，针对垃圾分类，孩子了解得比自己多，得向他学习。“孩子回家给我讲的这些，也引起了我的兴趣，但说实话，我了解的其实不多，也想好好学学怎么垃圾分类。”

　　韩旭辉表示，学生垃圾分类的意识是学校和家庭共同培养的，“让孩子把垃圾分类的意识带到家庭中，不仅教育了一个孩子，还带动了一个家庭。”

　　“希望通过垃圾分类，让我们生活的环境变得越来越好。”六年级六班的李同学说。

　　见习记者 徐美慧 记者 黄哲程

(责编：郝孟佳、熊旭)
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