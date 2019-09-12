原标题：山西山区内一小学仅两个学生 90后女教师坚守讲台

张缘给学生上课

山区一小学仅两个学生90后女教师坚守讲台

近日，90后女孩张缘坚守在仅有两个学生的山村小学任教的故事引发网友热议。这所位于江西上饶山区里的小学，目前有两个学生、三位老师。张缘告诉北京青年报记者，学校设施齐全，两名学生学习也很认真，只要学校还有一个学生，她就会继续交下去，这一方讲台就还有意义。

“这几年因为村里的人搬去城里生活了，所以学生越来越少。”占陆崽是江西上饶信州区灵溪镇邵坞小学的校长，他任职的这所小学坐落在信州区最偏僻的一个山区，前来就读的基本都是附近村子里的孩子。“早几年孩子多的时候能有接近100个，今年只有两个学生，一个二年级，一个四年级。”

生于1993年的张缘是学校三位老师里最年轻的，2015年大学毕业后，她就来到了邵坞小学任教。“我其实算是兼职任教，主要教学工作是在隔壁村小学教数学，在邵坞小学主要是教英语和语文。”张缘说。

张缘介绍，当初来邵坞小学是因为另外两位老师年纪都偏大，需要人教英语还有音乐之类的小课。“今年因为教语文的老师身体不太好，所以也开始代语文课。”

由于学校只有两个学生，所以课程都是放在一起上。每堂课，两个孩子坐在一起上着不同年级的课程内容。

为了兼顾两个学校的教学，张缘经常上午在邵坞小学教完英语，中午骑着电动车赶到几公里外的隔壁村小学教下午的数学课。“基本上一天平均5节课，但由于是三门不同的课，还跨越不同的年级，所以备课的工作量比较大，每天大约需要3个小时。”

对于工作的辛苦，张缘说得轻描淡写，她更关心的是两个学生的教育问题。为了拓展孩子的视野，张缘时常搜集一些课外材料给孩子们“补课”。

谈起自己的规划，张缘说只要学校还有一个孩子，她就会一直教下去。“我是上饶本地人，住在学校附近十几公里的镇子上。家里人有时也会劝我去城里的学校工作，但是我挺喜欢现在的工作的，孩子们也需要我。那种被需要的感觉让我觉得工作很有价值。只要邵坞小学还有一个学生，我就会一直教。”

校长说

不让一个孩子失学

占校长告诉北青报记者，如今邵坞小学的教学条件较早年已经有了很大的提升。据占校长回忆，2005年以前，学校坐落在一个半山腰上，只有东西走向的两条羊肠小道通往山下，山路崎岖不堪，别说骑自行车，就是步行也要格外小心，一到冬季，孩子们的上学之路就十分艰难。

“现在政策好了，乡村教育也很受重视，我们2005年搬到了山下，交通方便了，孩子们走路十几分钟就能到学校，也有了新的教学楼。虽然学生少，但是我们本着‘不让一个孩子失学’的理念，只要有学生，我们就要提供标准化的教育，不管是教具、体育场还是电脑设备，都配备得很齐全，尽我们最大的努力给他们最好的教育。”占校长说。

文/本报记者 李卓雅供图/卓忠伟

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