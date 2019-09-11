北京理工大学校长张军：从“心”开始，载梦远航！

北京理工大学校长张军（学校供图）

人民网北京9月11日电 北京理工大学2019级本科生开学典礼今天上午举行，校长张军寄语新生：希望你们做到葆初心、守恒心、强信心、立决心，把握最美好、最关键的人生阶段。从“心”开始，载梦远航。

张军在题为《从“心”开始 载梦远航》中的演讲内容节选如下——

同学们应该都注意到了，迎新报到当天，北理工率先为你们策划了一场科技感十足的“智慧迎新”：智能迎宾车、无人摆渡车、动态大数据……以及各式各样的学生科创作品展示，一定增加了你们对未来的憧憬和向往。进入北理工，你们想的最多的是绚丽多彩、激情进取的大学生活该如何度过？在大学里能收获些什么？能成就怎样的自己？我想，要回答这些问题，还得靠你们的实践。作为校长，在这里，我送给你们“四颗心”，希望你们做到葆初心、守恒心、强信心、立决心，把握最美好、最关键的人生阶段。从“心”开始，载梦远航。

一、初心

葆初心，就是要胸怀壮志，砥砺奋斗。还有20天，我们将迎来新中国成立70周年。这70年，是中华民族改变前途命运、不断创造伟大奇迹的建设史，也是北京理工大学发扬光荣革命传统、践行红色使命担当的奋斗史。

早在1940年，抗日战争风云剧变，中华民族危亡，中国共产党人怀着为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心使命，在延安创办了我校前身——自然科学院。自那时起，红色基因便已镌刻进北理工的文化内核，打不破也灭不了；壮志报国就已流淌在北理工人的精神血脉，去不掉也割不断。1940代表北京理工大学的起航，今年，学校就把第1940号录取通知书颁给了你们当中的优秀代表——左铭朔同学。他从小浸润红色家风，怀揣远大理想，矢志科技报国，以优异成绩进入智能机电系统实验班，正在用实际行动践行着北理梦、中国梦！

同学们，热爱伟大祖国，服务国家需求，是北理工人独特的精神气质。希望你们永葆胸怀壮志的初心，铭刻永远赤诚的信念，主动将个人理想融入时代伟业，用你们的青春与奋斗进德修业！

二、恒心

守恒心，就是要明德精工，追求卓越。历次阅兵场上装备方阵威武通过检阅，苍茫宇宙里“神舟”与“天宫”精准对接，遥远深空中“嫦娥”探测器绕月飞行……这些耀眼的科技成就，蕴藏着学校服务国家重大战略的精彩笔触，更饱含着一代代北理工人的心血智慧。

在北理工探求学问，徐更光院士的故事令人惊叹：他一生追求爆速与钝感、能量与安全、密度与黏结性的极致平衡，发明十余种新型混合高能材料，获得全国科学大会奖、国家科技进步奖一等奖等国家级奖励。北理工“一门三院士”，与他同届的董海山院士、崔国良院士也是如此。三位中国含能材料的领军者，严谨求实，精益求精，铸就了北理工人的精工气质！如今，以庞思平教授为代表的北理工含能材料“国家队”，握紧先生们的接力棒，突破能量最高的单质炸药CL-20制造技术，正在为中国含能材料事业续写新的辉煌！

同学们，持之以恒，方可探索真知；追求极致，才能精深学术。希望你们坚守明德精工的恒心，探索真学识、掌握真本领，勇做第一、敢做唯一，在追寻真理的道路上奋楫笃行！

三、信心

强信心，就是要创新包容，开拓进取。创新始终是推动一个国家、一个民族向前发展的重要力量。“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。”对北理工人来说，这不是一个口号，而是实实在在的行动。

立足国防、为国奉献，是北理工人的鲜亮底色；守正强基、创新拓天，是北理工人的时代追求。以王海福教授为代表的高效毁伤技术团队，颠覆传统技术理念，为国防安全砥砺出最锋利的“刀刃”；以毛二可院士为代表的实时信息处理技术团队，深耕雷达关键技术，为国家锻造出最精准的“千里眼”。就在两个月前，“北理工1号”卫星成功发射，首次验证了空间帆球技术，自此，浩瀚宇宙中有了一颗来自北理工的科学之星。它背后，是一支优秀的深空探测技术团队，他们抓前沿、破瓶颈、强协同、求创新，彰显着新一代北理工人团结协作、开拓奋进的精神。

同学们，你们正处在世界新一轮科技革命同我国发展方式转变的历史性交汇期，希望你们增强创新包容的信心，时刻走在创新创造前列，兼收并蓄、锐意进取，在前沿交叉领域乘势而上、奋勇争先，做新时代科技创新的排头兵！

四、决心

立决心，就是要爱国奉献，时代担当。担当时代重任，是北理工人的特质，在不同时期有不一样的“北理表达”。在战火熊熊的革命时期，北理工人自力更生，培养抗战建国技术人才；在一穷二白的建设时期，北理工人白手起家，创造了若干个新中国“第一”；在社会主义强国的建设征程中，北理工人科技立功，在探月工程、北斗二代导航、电动汽车等领域做出卓越贡献。

北理工人的时代担当不止于此，不仅要走在科技前沿，做“上天之事”，还要脚踏实地，做“立地之人”。你们的学长——2004级宇航学院本科生高永东，我军驻西藏某旅干部，就是一个榜样。他深怀家国情、强国梦，苦练本领、武艺高强，夜间射击光点百发百中，被誉为“高原夜老虎”；他代表中国在国际特种兵比武中夺得奖杯，被推荐为全军“百名爱军精武人物”，多次被表彰为先进个人。无数的平凡岗位，都是北理工学子施展才能的大舞台；你们通过自己的努力，都能成就属于自己的精彩人生。

同学们，作为新时代的有为青年，希望你们勇立时代担当的决心，肩负历史使命，投身国家建设，做有情怀、有干劲的社会主义建设者和接班人！

同学们，步入大学，崭新的生活饱含着昨日的艰辛与付出，承载着今日的欢欣与鼓舞，孕育着明日的辉煌与骄傲！明年，北京理工大学将迎来建校80年校庆，辉煌高歌八十载，砥砺奋进新时代，你们不仅是这场盛会的见证者、参与者，更是北理工精神的继承者和开拓者。希望你们永葆胸怀壮志的初心、坚守明德精工的恒心、增强创新包容的信心、勇立时代担当的决心，承载历史荣光，肩负未来希望，用勤奋和智慧成就属于你们的无悔青春！

(责编：实习生(黄钰霖)、何淼)