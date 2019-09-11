全国各地热烈庆祝第35个教师节

近日，在教育部教师工作司、中国教师发展基金会发起下，全国32个省份地标性建筑、公共交通设施、各大中小学校为教师“亮灯”。图为河南省郑州市千玺广场为教师亮起的灯光。孙国鹏 摄

本报9月10日综合消息 “让尊师重教蔚然成风，让敬师爱教入心见行。”第35个教师节来临之际，全国各地各校开展了一系列形式多样的宣传庆祝活动，向广大人民教师致以节日的祝福和崇高的敬意。

各地亮灯送祝福

9月6日晚，东北师范大学开展了主题为“强师报国守初心

立德树人担使命”的千万大学生青春告白祖国思政大课暨“为教师亮灯”活动。

“5、4、3、2、1”随着东北师范大学本部三舍C座灯光“上课”“起立”“教师节快乐”等字样亮起，现场师生齐声高喊：“教师节快乐！”盏盏灯光汇聚成了“老师您好”“青春心向党 建功新时代”“庆70华诞 我爱你中国”等字样和动感图案。

今年，教育部教师工作司、中国教师发展基金会继续联合发起“为教师亮灯”公益活动，号召全国各地于教师节当天20:00—21:00在地标性建筑、公共交通设施为教师亮灯，各大中小学校也全天通过电子显示屏滚动播放“老师，您好！”字样，以此弘扬尊师文化，引导社会各界感念师恩、礼敬教师，营造浓厚的节日氛围。

陕西省要求，全省各市县、各校相关地标性建筑上为教师“亮灯”，滚动闪现“老师，您好！”“老师，您辛苦了”等字样，引导社会各界感念师恩、礼敬教师。

今年，江西省参与亮灯的城市比去年有所增加，从南昌市扩大到11个设区市主城区及县（市、区），力争每座城市都为教师亮灯。

继2018年教师节之后，青岛市今年再次举办“为教师亮灯”活动，9月9日及教师节当天，青岛全市为教师点亮节日的祝福。

目前，全国有32个省份利用现有条件自愿、公益参与其中。除地标性建筑外，有些地方还通过公交车显示屏、出租车顶灯、地铁显示屏等多种形式为教师亮灯。此外，全国多地大中小学也加入了亮灯活动，如北京市1300余所市属高校及中小学校等约1600块电子显示屏参与亮灯活动。

表彰颁奖送荣誉

近日，“立德树人、四有铸魂”2019齐鲁最美教师颁奖典礼在山东教育电视台演播大厅隆重举行，11位受表彰教师的事迹和师德感动了在场的每一名观众。

为教师颁奖、表彰优秀教师，是各地庆祝教师节必不可少的环节。

日前，湖北省十堰市郧阳区谭家湾镇桂花小学的14名教师，荣获全国教育系统先进集体，并获得了湖北省2019年“荆楚好老师”特别奖。这14名教师在洪灾来临时，将93名学生从生死边缘救回。9月9日，在湖北庆祝第35个教师节大会上，桂花小学校长韩伟代表学校教师登上了领奖台。大会表彰了楚天园丁奖获得者、湖北省农村先进教师和先进教育工作者，湖北省委书记蒋超良、省长王晓东等向获奖者代表颁奖。

9月8日，辽宁省庆祝2019年教师节暨辽宁省教育系统“最美教师、最美校长、最美园长”颁奖大会在沈阳召开，203名“最美教师”、122名“最美校长”、30名“最美园长”受到隆重表彰。辽宁省委书记、省人大常委会主任陈求发，省长、省委教育工作领导小组组长唐一军等会见了获奖教师。

9月9日，河北省委书记、省人大常委会主任王东峰，省长许勤分别到保定市保定师范附属学校、保定市十七中、河北农大和衡水市四中、衡水职业技术学院等学校看望慰问教师，代表省委、省政府向全省广大教师和教育工作者送上节日祝福。

教师节前夕，内蒙古自治区党委书记李纪恒和自治区党委副书记、自治区主席布小林分别以前往高校调研、看望老教授和去职业院校、特殊教育学校看望师生的形式表达了对广大教育工作者的问候和敬意。

在浙江，省委书记车俊9月10日到浙江师范大学与教师们共度教师节，代表省委、省政府向全省广大教师和教育工作者致以节日的问候；在安徽，2019年教师节暨教育系统先进集体和先进个人表彰大会于9月9日召开，省委书记李锦斌会见受表彰的教师，向全省广大教师和教育工作者致以节日的问候；在黑龙江，全省庆祝第35个教师节大会9月10日举行，省委书记、省人大常委会主任张庆伟等省领导向全省广大教育工作者致以节日问候和崇高敬意；在甘肃，省委副书记、省长唐仁健，省委副书记孙伟等省领导近日为受表彰的全省教育系统先进集体和先进个人代表颁奖，并向全省教师致以节日问候；在西藏，9月10日召开的自治区教师节表彰大会上，2063名教师先进个人和55个先进集体受到表彰，其中乡村教师超过半数；在广西，2019年全区优秀教师表彰大会于日前召开，集中表彰了一批优秀教师，分别为自治区特级教师150名、自治区优秀教师250名、自治区优秀教育工作者99名、广西教学名师97名……

政策待遇送实惠

作为第35个教师节的献礼剧，20集电视情景剧《教师的名义》9月8日在京开机。教育部教师工作司、国家广电总局电视剧司、中国教育电视台、中国电影剪辑协会相关负责人及主创单位负责人共同为开机揭幕。

9月10日上午，为庆祝第35个教师节，展现江西省教师新时代风貌，江西教育电视台举行原创新歌《好老师》发布会。这首歌曲是根据全国模范教师、鄱阳县莲湖乡四望湖小学校长程风的事迹谱写的，发布会上深情、优美的歌声深深地打动了与会者。

北京丰台区中小学幼儿园教师们在教师节当天收到了一份实实在在的礼物：从今年起，丰台区委、区政府决定把全区教师绩效工资人均提高7000元，并在绩效工资外，设立骨干教师专项津贴，进一步加大政策保障力度，持续提高教师地位和待遇，多为教师办实事，让广大教师安心从教。

像丰台区一样，各地在教师节来临之际除了举办讴歌、礼赞教师的活动，还纷纷给广大人民教师送上提高待遇、改善生活、激励专业成长的政策“大礼包”，用“真金白银”给老师们带来应得的实惠。

山西省政府近日发布《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，明确要求各地根据实际情况按照不低于500元/月的标准安排中小学班主任津贴专项资金，纳入绩效工资总量管理。

郑州市教育局、市财政局、市人社局联合确定的义务教育阶段乡村教师生活补助提标扩面、统一调整班主任津贴标准、在奖励性绩效工资中设立地方教龄津贴等政策日前发布。按照规定，自今年7月1日起，发放中小学（含中等职业学校）班主任津贴，每月不低于500元；原班主任津贴标准高于市定标准的不降低，各地可结合实际按规定程序适当提高标准。

北京海淀区近日以“祝福伟大祖国践行立德树人”为主题举行庆祝教师节纪念活动。海淀区委书记于军宣布，海淀区将继续加大教师住房保障力度，将教师纳入区域人才保障体系。

“设立政府奖励性绩效工资，确保新区中小学教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平；全面提高班主任津贴，班主任津贴提高到人均每月1000元；对城区教师到农村学校支教者，在每人每月500元支教补贴基础上，每人每月再提高200元；区财政每年安排专项经费，为全区教师进行体检，建立优秀教师休养制度……”9月9日，青岛西海岸新区公布为教师办好的七件实事，用实际行动改善教师待遇、关心教师健康、维护教师权益等，让教师成为新区最令人羡慕的职业。

在浙江省开化县近日召开的全县教育大会上，开化县宣布将实施教师收入待遇与公务员同时间、同幅度“两同”增长机制，教师教学质量奖由2016学年的8000元提高到2018学年的43200元，确保教师待遇不低于公务员……

9月6日，山东潍坊高新区召开全区教育大会，隆重庆祝第35个教师节，对全区优秀校长、优秀园长、教育领军人才、优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者及优秀教育教学成果，进行集中表彰，共发放奖金731万元。

已连续3年获得20万元奖励的潍坊高新双语教育集团总校长袁月娥表示，教师节期间“真金白银”重奖教师，体现了党委、政府对教育工作的重视，也反映了社会尊师重教的浓厚氛围，有利于提升教师队伍的职业幸福感，激励争先创优，落实好立德树人根本任务。

（统稿：记者 黄鹏举 李澈 采写：记者 赵准胜 柴葳 冯丽 徐光明 孙军 张兴华 程墨 刘玉 周洪松 郝文婷 蒋亦丰 曹曦 方梦宇 郑芃生 尹晓军 张兴华 欧金昌 施剑松 赵岩 李见新 魏海政 通讯员 张紫微 冯元民 郑黎明 孙佳薇 薛立伟）

(责编：何淼、曹昆)