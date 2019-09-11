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“不靠谱”的校企合作该管管了

刘景忠

2019年09月11日09:13  来源：中国教育报
 

　　党的十八大以来，党和国家把发展职业教育摆在更加突出的位置。国家也密集出台了一系列重要文件，进一步完善了职业教育的顶层设计，大力助推职业教育的快速健康发展。在这样的时代背景下，职业教育领域不负重托，呈现出健康发展的态势。一些地区的职业院校正在向着现代化高水平目标迈进，其办学质量和发展水平已达到或接近世界领先水平。

　　然而，令人遗憾的是，在职业教育大改革大发展的主旋律中，还不时能听到一些不和谐的噪音，个别职业院校管理者不履责、不作为等现象时有发生。这些噪音和现象虽属个别，却影响极坏。近日，贵州某职业技术学院“校企合作只收费不培训”“校企合作变为校企合谋创收”的不靠谱行为被央视新闻曝光：该校学生除了3500元学费，还缴纳了6200元“技能实训费”。但学校教的所谓专业课就是“教你怎么开网店”；承诺包分配，结果却只有一个校园招聘会；强调100%推荐就业，涉事公司却并不具备相关资质……目前，国务院督查组已对该事件进行核查整治。

　　校企合作、工学结合、产教融合是职业教育的基本办学模式，是办好职业教育的关键所在。对此，《国家职业教育改革实施方案》《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》《职业学校校企合作促进办法》等文件都提出了明确要求。令人费解的是，为什么在有“明文规定”甚至是三令五申的情况下，还屡屡发生“学生实习放羊”“顶岗实习学生成为廉价劳动力”等违规做法？为什么还有学校的“校企合谋”能大行其道，直至国务院督查组介入才得以整治？笔者以为，只有从源头抓起，追根溯源，标本兼治，才能从根本上遏制校企合作乱象的发生，确保校企合作项目真正发挥不可或缺的作用。

　　校企合作要切实管起来。由政府举办为主向政府统筹管理转变，是新时代职业教育改革发展的重要目标之一。换言之，加强对职业教育的统筹管理，是政府义不容辞的责任。从实际情况看，一些地方政府监管缺位，是造成校企合作乱象丛生的关键因素。因此，有关部门要切实履行职责，加强对职业院校校企合作项目的监管，要将产教融合作为促进经济社会协调发展的重要举措，融入经济转型升级各环节，贯穿人才开发全过程。企业也应积极承担社会责任，依法履行实施职业教育的义务。从长远看，校企合作、协同育人也是企业人力资源开发，提高产品质量和创新能力的重要途径。

　　校企合作要真正做起来。校企合作是职业院校办学方向的应有之义，是培养技术技能人才的必由之路。只要是真正办职业教育，就一定会自觉推行校企合作；只要是办真正的职业教育，校企就一定会真合作，产教一定会真融合。毋庸讳言，当前由于受体制机制等多种因素影响，校企合作的确存在一些障碍，遇到一些阻力。人才培养供给侧和产业需求侧在结构、质量、水平上还不能完全适应，“两张皮”问题仍然存在。但我们应该看到，随着国家有关文件的落地和职业教育改革的深化，校企合作将成为职业教育提高人才培养质量、提升办学品位、凸显类型教育特色的不二选择。真正把校企合作做起来，才是体现高水平校企合作的战略之举。

　　（作者系江苏联合职业技术学院顾问）

(责编：何淼、曹昆)
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