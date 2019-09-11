孩子的“官念” 需要正确引导

据媒体报道，开学季，家长和孩子们满怀兴奋和期待，同时也夹杂了各种焦虑和不安。某小学学生家长圆圆妈妈就向记者表示：“班上25个同学，23个成了班干部，我家就是没入选的之二！我和她爸都是985毕业，这样的结果让我们很崩溃。”对此，圆圆妈妈决定跟老师沟通。第二天，圆圆告诉妈妈：“我已经是班干部了，老师让我当领读员了。”

孩子都是父母的心头肉，其喜怒哀乐牵扯到父母心情，甚至影响到家庭氛围。站在圆圆妈妈的角度，孩子比较优秀却不是班干部，内心焦急的心情可以理解。但可怜天下父母心的背后，我们是不是需要反思，孩子当不当班干部，父母是否应该如此看重。笔者以为，比起能否当班干部，孩子能否正确认知当班干部的深意，其实更为重要。

每个孩子都有一颗向上发展、渴望进步并得到他人认可的心，这是一种内在的心理需求。教育者对此要科学认知、充分利用、正确引导，需要将孩子这种渴望被关注、被认可的心理，转化为不断完善自我、提升责任感的动力，同时教会他们淡看失败，学会祝福同学，即以平实的心态去做坐在路边鼓掌的人。无论是家长还是老师，都需要在这一方面达成共识，做好本职工作，引导孩子看到班干部有担当、有能力、有责任感的一面，而不是将之作为彰显权力、拥有崇高地位的象征，一心让同学敬畏自己，刷存在感。

做到这一点，需要老师合理设置班干部的岗位，在推选班干部人选过程中采取公开、透明、民主的原则，让学生在此过程中接受良好的身心锻炼。从现实来看，没有必要为了满足学生想当班干部的心理，来一次“雨露均沾”式的任命。一个班级真的没有必要有那么多的班干部，人人“官帽加身”反而会造成班干部本身所具有的责任意味有所淡化。相反，让真正有能力、有威信、有热情的学生担任班干部，能激发班级向心力，也能让其他同学看到榜样的力量，进而潜移默化地高标准要求自己，实现真正意义上的自我成长。

另一方面，家长也要引导孩子正确看待班干部这一职责。在认同孩子想当班干部、积极寻求进步的心理之同时，引导其学会为优秀同学加油助威，认识到做班级普通一员也能为班级做贡献，也能产生自我价值。如果能以淡然的心态看待班干部评选，同样是一种优秀的表现。从这种角度看，报道中的家长如愿以偿后，“比自己升职加薪还开心”，心情虽然可以理解，但显然有强化孩子“班干部情结”的嫌疑，并不见得对孩子的未来成长有益。

面对社会上对于权力与地位过于推崇的不良风气，教育者有必要正确引导孩子的“官念”，在其心中及早埋下服务他人和甘为绿叶的观念，这样更有助于孩子内心的平衡，培养内心有爱的人。成功做到了这一点，教育也算是取得一大进步。

（作者系山东省滕州市东郭镇田庄小学教师）

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