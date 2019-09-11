校园“厕所革命” 不妨软硬兼施

原标题：校园“厕所革命” 不妨

据报道，新学期伊始，有媒体记者探访东中西部的一些中小学校园发现，“厕所革命”存在参差不一现象。大部分地区教育部门把改造、改善学校厕所环境作为重点之一，原本无人问津的校园厕所一改脏乱差景象。但也有一些学校厕所仍让学生望而却步，卫生差、臭气重，没有相关消毒设备……

厕所环境不是小事，是城乡文明建设的重要方面，不但景区、城市要抓，农村也要抓，要把这项工作作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进，努力补齐短板。某种程度上，一些中小学校园厕所卫生脏乱差，主要是个别教育行政主管部门和学校管理者认识不到位，建设、运行厕所管理经费和人员投入不足，对学生缺少厕所文明行为教育等原因所致。

目前，我国非常重视校园厕所建设。教育部、卫生部、财政部印发的《国家学校体育卫生条件试行基本标准》规定，新建教学楼应每层设厕所。独立设置的厕所与生活饮用水水源和食堂相距30米以上。女生应按每15人设一个蹲位；男生应按每30人设一个蹲位，每40人设1米长的小便槽……现在，各行各业都在进行“厕所革命”，教育行业理当有所作为和担当。

做好校园“厕所革命”，意义非同小可。为此，还需注重校园厕所硬件基础设施建设，重视软件文明规范管理，做到“软硬兼施”。教育部门和学校应加大资金投入，结合中小学校师生人数、性别比例等情况，按照国家标准，配置数量适当的男女厕所，要配备洗手台、必要的水源、保洁工具、厕纸、洗手液等。同时，从制度、人员配备等方面，加强对校园厕所的管理，确保厕所干净卫生。

另外，学校老师要用更多的技巧和耐心，教会中小学生正确使用厕所水池、专用手纸等设施，学会用水冲洗厕所，不将用过的作业本纸、卫生巾等杂物丢入厕所，以免造成厕所堵塞；对学生进行节约用水、爱护厕所设施等宣传；做好厕所文化教育，把文明如厕作为学生文明习惯养成教育重要内容，并开展小手拉大手活动，让社会文明如厕水平得到整体提升。

（作者系湖南省益阳市赫山区教育局工作人员）

(责编：何淼、曹昆)