北京出台中小幼安全新规：扎实落实是关键

原标题：安全新规扎实落实是关键

继教育部、公安部召开紧急电视电话会议再次部署学校安全工作后，北京市日前发布了《北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》。如果说各级政府采取的密集动作和社会舆论的反应表明安全作为教育事业发展和学生成长成才的底线要求这一观念已深入人心，那么北京市这次发布的新规意义在于，搭建了学校安全管理工作的总体框架和实施要点，相关条款条分缕析，将18个政府部门和学校应办的事情精确罗列，具有极强的可操作性。

比如，新规明确提出一系列数字门槛：学校周边200米范围内建立学生安全区域，全面加强对校园周边环境秩序的监督管理；校园门前100米（校门两侧各50米）禁止停放机动车，解决学生上下学安全问题。尤其引人注目的是，新规还明确了依法查处校闹行为，严禁借学生伤害事故围堵学校、殴打教职工、干扰学校正常教育教学秩序等。这些条款直击校园安全的痛点，足见政策制定者的努力与诚意。

需要强调的是，这是一个接地气的新规，也是一个吊胃口的新规。当新规的发布让舆论叫好，下一步的期待自然转为对新规的落实。事实上，近年来各级政府出台的校园安全工作条款要目繁多，但在一些地方仍然存在落实不到位的问题，削弱了安全规定的真正威力。湖北恩施校园伤害事件发生后，教育部、公安部召开的紧急电视电话会议就强调，“各地各校一定要吸取教训，看好自己的门……切实加强对学校保安的管理，不能让门卫成为摆设”。门卫是校园安全工作最肉眼可见的表现，如果连这道防线都形同虚设，那些需要做到里子里的措施，又该如何让公众放心？

安全管理领域中有一条非常著名的“海恩法则”，即每一次严重事故的背后必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患。海恩法则强调两点：一是事故的发生是量的积累的结果；二是再好的技术、再完美的规章，在实际操作层面都无法取代人自身的素质和责任心。还记得汶川地震中为人熟知的“最牛校长”叶志平吗？他的学校之所以实现无楼房倒塌、无一人伤亡的奇迹，就在于他不放过任何细节。这些工作起不了吸睛作用，来校参观的普通人根本注意不到，但当地震袭来，建筑不会说谎。

从这个角度说，北京市这份细致入微的新规，是规避“海恩法则”提示的陷阱，是进行自我挑战的开始。以公众关注的安全区为例，新规规定安全区禁止设立互联网上网服务、歌舞娱乐、游艺娱乐、彩票专营等营业场所。对业已存在于安全区范围内的此类营业场所，政府部门该如何兼顾各方利益，依法依规处置？这既是个考验治理智慧的问题，也是个考验政府部门是否能令出必行、兑现承诺的问题。公众对此抱有疑虑，亦有前车之鉴。《北京市控制吸烟条例》明确规定，在幼儿园、中小学校、少年宫及其周边100米内禁止销售烟草制品。但《北京晚报》记者数天前的调查表明，百米“禁区”并未全部落实。

北京新规强化了考核奖励、责任追究和保障机制，明确要求各级政府、相关部门和学校将安全工作作为绩效考核的重要内容，同时还引入了北京近年来大力推广的“街乡吹哨、部门报到”基层治理机制。这显示了北京此次制定新规的“组合拳”思维和贯彻到底的决心。“不管什么时候谈起教育，首先要谈安全；到学校检查指导工作，一定要先去看安全工作到不到位”。作为首善之区的北京，应有能力也应努力为校园筑起一流水平的安全屏障。

（本报记者 高毅哲）

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