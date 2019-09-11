潜心育桃李 “和·慧”出清泉

党的十九大报告提出，要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。推动城乡义务教育一体化发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。如何按照这一高屋建瓴的指示，把握未来教育的核心动向，迎接教育转型发展关键期带来的挑战，成为摆在玉林市玉州区东环小学（以下简称“东环小学”）面前的一道重要课题。

肩负使命

以文化引领学校发展

东环小学创建以来，以社会主义核心价值观为引领，以培养“善、健、志、和、慧、雅”的学生为目标，以“党建领航、实践体验”为策略，积极探索德育工作的新形式、新方法、新思路和新机制，有效落实立德树人的根本任务。“学校要完成新时期发展的教育目标，更佳的路径是构建新时代的学校文化。”东环小学校长龙玉洁表示，学校以党的十九大精神为指引，将构建新时代学校文化的着力方向聚焦于“办有质量的教育”及“培养身心强健，有爱国之心、良好习惯、创新精神和广阔视野的东环学生”。

在“教育的根本是立德树人”等理念的基础上，东环小学通过“有效教育”的学习和实践，在教育教学活动中培养善于合作、思维优秀的东环师生，并结合办学积淀，提炼出学校的办学理念，即为每一个学生的未来与幸福奠基，为国家培养人才打基础；确立了育人目标，即守护孩子的慧根，培养以善、健、志、和、慧、雅为核心素养的东环学子；总结了办学特色，即以MS-EEPO系统为载体，和谐发展、人人成长的“和·慧”学校文化。

在东环小学，“和·慧”学校文化面向全体师生，体现在教学艺术、特色课程、修身养性等方方面面。学校在教学中渗透文化与礼仪教养教育，训练合作的习惯和品质，培养创新思维，通过探索和打造“和·慧”课程，形成自身独特的课程思路与校本范型。同时，以此为基础，大力提倡和扎实推进社团建设，为全体师生开启个性张扬、智慧生长、富有趣味的幸福人生。

教学相长

让博学善思蔚然成风

在“和·慧”文化的引领下，东环小学围绕学校的育人目标，构建了“和·慧”课程体系。其中，基础型课程是“主干”，各学科从以知识为前提的教学转变到以思维培养为前提的教学，教师运用智慧创建，激发学生学习兴趣，培养学生思维品质。拓展型课程是“枝叶”，主要包括兴趣社团活动、班队活动和社会实践活动等，支持学生进行更富有个性的发展，提高学生的社会责任意识和道德素养。探究型课程则是提高，既有独立的课时安排，又强化其在基础课程和社团课程中的深度应用，一、二年级安排学习方式训练课，增强学生合作的意识和技能；四、五、六年级安排哲学方式课和三元方式课，训练学生思维的广度和深度以及初步的科学实践能力。在“和·慧”课程实施过程中，合作学习不再局限于师生之间的互动，而是将教学互动进一步拓展为教师与教师之间、学生与学生之间的互动，通过言谈和倾听而进行的双向沟通、共同学习，分享彼此的思考、经验和知识，交流彼此的情感、体验与观念，丰富教学内容，求得新的发现，从而实现教学相长和共同发展。

“和·慧”文化对提升教学质量的作用也是突破性的。东环小学积极探索应用“教师学科教研团队”的校本教研方式，以“学科”为单位组建学科团队，成立学校教研共同体，并以集体研讨为手段，以“课例”为载体，以教师专业培训和教学质量提升为目标，以“教研训”一体化的方式组织本学科的校本研究。在推进过程中，教研活动逐步从“一言堂”走向“对对碰”，每一位教师都能积极参与到教研活动中，敢于发言，敢于交流，在交流中收获，在交流中提升，从而有效提升了学校教研活动的品质。

文化育人

促全员参与活力绽放

“和·慧”文化建设，因为有了丰富多彩活动的融合，而更加生动——

东环小学的学习团队活动，及与之配套的“合作星”“思慧星”评选，发挥学生个性优势参与学习，培养学生思维及关注他人、善于合作的品质。在一、二年级学段，指导家长和学生组建“手拉手”社团，参与“雅行东环”文明行动，以培养文明的行为举止。在三年级以上，家长和学生组建公益行动社团，参与社区志愿服务项目。班级“微心愿”活动，要求班主任和学生一起筛选本班的成长微心愿，鼓励他们为实现理想而努力。每个班组成“悦读越乐”团队，通过学校图书室平台，开展一系列书香班级争星活动。

学校还设立了“道德讲堂”和“家长学堂”，引导全体师生及家长自觉践行社会公德、家庭美德、个人品德，在参与中知荣明耻，团结谦让、和谐相处，在社会树立文明形象。“红领巾广播站”、小记者站以及学校微信平台的有效利用，推动构建了学校、家庭、社会“三位一体”的教育网络，形成齐抓共管的良好局面。机器人社团、足球社团、“尖尖角”书画社、“心灵手巧”手工社、“云之歌”合唱团、“春雨”舞蹈社团等丰富多彩的“红领巾社团”系列活动，努力造就全面发展的新时期学生。

未来，东环小学将继续秉承“人人成功”的理念，朝着让每一个学生的潜能都得到和谐发展的理想境界大步迈进，并充分利用新时期校本培训实验研究这眼“清泉”，让全体师生都能享受拥有“源头活水”的快乐感和幸福感！（贾 勇 刘 佳 张 茹）

(责编：何淼、曹昆)