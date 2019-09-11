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孩子过敏了!这些“坑娃”操作你中招没有

2019年09月11日08:58  来源：科技日报
 

近日，在新加坡飞往广州的航班上，一位9岁男孩突发过敏，满脸及全身红肿。男孩父亲紧急呼叫空乘人员后，同机钟南山院士闻讯赶来，救治了这名男孩。生活中过敏的人不在少数，孩子过敏更是让家长着急，面对民间流传的五花八门的脱敏传言我们该如何分辨？

谣言一

过敏只是起皮疹会自行缓解

有家长认为，孩子过敏只是起皮疹不是什么大事，过一段时间会自行缓解，这种看法正确吗？

中华医学会儿科学分会免疫学组委员，温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院儿童变态反应（过敏）与免疫科主任张维溪教授接受科技日报记者专访时表示， 孩子过敏可以出现皮疹，导致荨麻疹、湿疹或特应性皮炎，也可能会出现消化系统和呼吸系统等其它系统的症状。过敏导致的皮疹，可能是食物过敏引起的，或是吸入尘螨、花粉等过敏原导致的，或两者混合影响，或其它原因导致的。

“食物过敏或吸入过敏原暴露引起的皮疹，如未予以重视，未给予规范化诊疗和预防，往往不能自行缓解。”张维溪强调，需要重视的是，中重度特应性皮炎的孩子，约有35%是与食物过敏相关。“在临床上碰到一些孩子的皮疹持续数月乃至数年，予以外用激素药膏、保湿和抗过敏药物等治疗，皮疹依然反复甚至加重以至破溃，进一步的病史询问、体格检查、相应过敏原检测甚至食物过敏激发试验，确诊除了存在荨麻疹或特应性皮炎，同时还存在食物过敏。”也有学龄期儿童乃至青少年的特应性皮炎，或荨麻疹反复发作未能得到控制，最终确定存在尘螨过敏原和食物过敏原的混合影响。

还需要注意的是，如果患者食物过敏原检查结果为阳性，但没有出现皮肤系统、消化系统和呼吸系统等症状，不一定是食物过敏，可能是处于过敏状态或交叉过敏。

谣言二

酵素可治疗过敏

有传言，过敏原多数由蛋白质构成，可被酵素分解而治愈。对此，张维溪表示，这种说法不科学。“这只是尚需进一步探讨的一项过敏基础研究结果，尚未经过任何临床证实，不能草率用于临床。酶素对过敏的临床治疗非但无益，反而可能会对过敏机体带来进一步的伤害。”

张维溪说，食物过敏治疗方面，临床上母乳喂养孩子也可能会出现食物过敏，如要继续母乳喂养，母亲应回避相关食品。

食物过敏治疗包括饮食替代、饮食回避、逐步少量逐一添加食物。待皮疹消退、皮肤瘙痒改善，或胃肠道和呼吸系统症状改善后，如果检测出某种食物的过敏指数不高，通常情况下，这种食物可以逐渐从少量到多量的进食。

张维溪说，随着少量进食及年龄的增大，牛奶、鸡蛋等食物耐受情况会增加，其过敏反应也会减轻。但是如果检测出牛奶和鸡蛋过敏指数很高，又有相应的临床症状，就需要在较长时间内，回避奶类、蛋类及相关食品；如果是海鲜类过敏，比如虾、鱼和蟹的特异性IgE抗体检测指数非常高，建议终身不要食用，此类食物通常不易耐受。

对于食物过敏，国外还尝试食物过敏的口服特异性免疫治疗，有一定疗效，但存在不良反应风险，包括严重过敏反应。张维溪说，目前不建议食物免疫治疗用于常规临床实践，其安全性和有效性仍待大规模、多中心研究证实。

谣言三

过敏不具有遗传性

张维溪说，过敏性疾病往往具有家族遗传性。与支气管哮喘和变应性鼻炎等过敏性疾病相类似，食物过敏的发生也有遗传性。父母中一方有变态反应性疾病史，其子女的患病率为20%—40%；若父母双方均患有变态反应性疾病史，子女患病率高达50%—70%。但是这些孩子所表现的过敏性疾病与上辈人不一定相同，比如父亲为支气管哮喘，孩子可能是食物过敏。

张维溪强调，对过敏性疾病诊疗需要重视整体理念，强调综合诊治等。如儿童过敏性病症可以在不同器官系统出现，食物过敏可导致消化系统的腹泻、呕吐和便秘等，皮肤系统的皮疹和皮肤瘙痒等，呼吸系统症状的咳嗽、喉头痰鸣和喘息等，甚至会引起睡眠障碍、生长发育障碍。同一过敏原会导致不同疾病，如尘螨过敏会导致过敏性哮喘、变应性鼻炎与特应性皮炎。因此，在临床实践中应重视整体理念和综合诊治。

“在国外，肌肉注射肾上腺素均是儿童严重过敏反应的常见治疗方式，辅助治疗药物是糖皮质激素和抗组胺药物。对已知有严重过敏反应的患者，建议随身携带可阻止严重过敏反应的肾上腺素注射笔。”张维溪说，目前，国内还无法常规获得肾上腺素注射笔，第一时间处理严重过敏反应成了棘手的问题。因此，期待国内能尽快上市肾上腺素注射笔，有利于更好处理儿童严重过敏反应。

此外，食物过敏的有效预防要求避免摄入相应食物，但现在许多食物和饮料以罐头、瓶装等包装形式来到消费者手中，或在餐馆加工烹制后食用，食品成分标记不清或错误，导致儿童在幼儿园学校、饭店餐厅、朋友家吃饭均可导致食物过敏。所以预防儿童过敏还需要孩子家庭、学校、食品行业、政府机构和公共卫生当局等多方协作。

“《中华人民共和国食品安全法》于2018年修正，婴幼儿食品要求标注营养成分，我们呼吁应同时标注变应原，有助于儿童食物过敏的预防。”张维溪说。

必会知识点

彼之蜜糖，吾之毒药

食物过敏是一种由于暴露于某种食物，引起的可重复发生的特异性免疫应答，导致不良健康影响。古罗马哲学家及诗人柳克里修斯·卡勒斯曾说过：“彼之蜜糖，吾之毒药。”张维溪说，燕窝对一些人群一些个体确实有致敏性可致人死亡。初生婴儿与儿童不主张予以补充燕窝，这些人群尤其在新加坡等国家，食用燕窝可能会引起过敏反应，严重者甚至有生命危险。

食物过敏在各国差异较大。对孩子来说，最常见的与过敏有关的食物是牛奶、鸡蛋、小麦、大豆、花生、树坚果、鱼和贝壳类。食物过敏性休克和严重过敏反复最常见的诱因，欧美是坚果、花生、鱼、贝壳，新加坡是燕窝，我国、日本和韩国是小麦。我国婴幼儿期的首因是牛奶，南方地区则需关注鱼、虾和螃蟹等海鲜导致的过敏性休克和严重过敏反应。

张维溪说，食物依赖运动诱发性过敏反应常常被人们忽视，如果不能及时发现，妥善处理，有危及生命的可能。表现为对某种变应原过敏的人群吃了小麦等食物，在进食后3—4小时内进行运动，随之出现严重过敏反应，这种过敏反应在仅进食而无运动时并不会发生。（李禾）

(责编：实习生(李璐)、何淼)
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