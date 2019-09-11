中科院：严肃查处学术不端 真正起到震慑效果

本报北京9月10日电（中国青年报·中国青年网记者 邱晨辉）中国科学院今天举行弘扬科学家精神、加强作风和学风建设视频会，提出要对违背科研诚信要求和学术不端的行为，开展全覆盖、无禁区、零容忍严肃查处，真正起到震慑效果。

今年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》（以下简称《意见》），其中提到：近年来，我国科研诚信建设在工作机制、制度规范、教育引导、监督惩戒等方面取得了显著成效，但整体上仍存在短板和薄弱环节，违背科研诚信要求的行为时有发生。《意见》提出营造诚实守信、追求真理、崇尚创新、鼓励探索、勇攀高峰的良好氛围，为建设世界科技强国奠定坚实的社会文化基础。

《意见》发出后，中科院党组及时组织学习传达，按照文件要求，分解工作任务，制定工作台账。7月下旬，该院举行党组扩大会议，对贯彻落实《意见》精神，加强作风和学风建设进行专题研讨。今天的视频会上还印发了中科院机关贯彻落实《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》精神工作方案。

中科院院长、党组书记白春礼今天表示，要坚持问题导向、标本兼治的原则，把抓好制度建设和完善制度体系作为重要突破口，还要建立常态化监督检查机制，抓实监督惩治，对违背科研诚信要求和学术不端的行为，开展全覆盖、无禁区、零容忍严肃查处，真正起到震慑效果，营造风清气正的科研环境。

中科院党组副书记、副院长侯建国当天提到，要把作风和学风建设作为解决党建工作与科技创新工作“两张皮”的有效切入点来开展工作，与提升组织力相关工作有机结合起来，进一步减轻科研人员负担，促进构建公正合理的科技评价体系、营造公平公正的选人用人环境。在工作开展过程中，要力戒形式主义、官僚主义，确保各项工作扎实推进、取得实效。

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