深圳出台教育高质量发展40条举措

本报深圳9月10日电（中国青年报·中国青年网记者 刘芳）今天，深圳市委市政府召开全市教育大会，并发布《关于推进教育高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》突出问题导向，重点关注7大问题：一是聚焦加强党对教育工作全面领导；二是在教育体制改革方面先行先试；三是扩大中小学规模，解决义务教育和公办普通高中学位严重不足等问题；四是高标准办好学前教育；五是促进民办教育优质特色发展；六是加快创建一流大学和一流学科，打造世界一流职业教育高地；七是加强教育发展条件保障。

针对这些问题，《意见》提出18个方面40项举措，涉及学前教育、义务教育、高中教育、高等教育、职业教育、民办教育、课程改革、教师队伍建设等方面。

被称为深圳教育高质量发展的“40条”包含若干亮点。提高公办幼儿园、普惠园比例，到2020年，每个有条件的社区原则上至少有1~2所公办幼儿园，公办幼儿园和普惠性民办园在园幼儿占比达80%，其中公办幼儿园在园幼儿占比达50%。在义务教育方面，到2022年新改扩建146所公办学校，增加学位21万个，公办学位增幅达25%。各区以辖区内实际居住人口为基数提前6年预判学位需求，提前3年规划学位建设，提前一年落实学位供给。新建住宅小区（含人才住房、保障性住房、城市更新项目）配套学校同步规划、先期建设、独立竣工验收。切实保障外来人员随迁子女平等接受义务教育。通过现有高中挖潜、新改扩建和重点建设“高中城”等多渠道推进高中学校建设，到2022年，新改扩建30所公办普通高中，新增学位6万个，增幅超过60%。“十四五”期间，打造国内领先的卓越高中、特色高中、民办品牌高中各10所。在招生、师资等方面支持新建高中高起点建设人文、科技、艺体等特色高中。高起点建设一批高等院校，支持创建一流大学和一流学科，高标准建设好深圳海洋大学、深圳创新创意设计学院等高校，加强与境内外一流高校合作办学。

《意见》还对职业教育、特殊教育、民办教育发展及教师队伍建设做了部署。

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