人民网>>教育>>滚动新闻

深圳出台教育高质量发展40条举措

2019年09月11日08:28  来源：中国青年报
 

　　本报深圳9月10日电（中国青年报·中国青年网记者 刘芳）今天，深圳市委市政府召开全市教育大会，并发布《关于推进教育高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》突出问题导向，重点关注7大问题：一是聚焦加强党对教育工作全面领导；二是在教育体制改革方面先行先试；三是扩大中小学规模，解决义务教育和公办普通高中学位严重不足等问题；四是高标准办好学前教育；五是促进民办教育优质特色发展；六是加快创建一流大学和一流学科，打造世界一流职业教育高地；七是加强教育发展条件保障。

　　针对这些问题，《意见》提出18个方面40项举措，涉及学前教育、义务教育、高中教育、高等教育、职业教育、民办教育、课程改革、教师队伍建设等方面。

　　被称为深圳教育高质量发展的“40条”包含若干亮点。提高公办幼儿园、普惠园比例，到2020年，每个有条件的社区原则上至少有1~2所公办幼儿园，公办幼儿园和普惠性民办园在园幼儿占比达80%，其中公办幼儿园在园幼儿占比达50%。在义务教育方面，到2022年新改扩建146所公办学校，增加学位21万个，公办学位增幅达25%。各区以辖区内实际居住人口为基数提前6年预判学位需求，提前3年规划学位建设，提前一年落实学位供给。新建住宅小区（含人才住房、保障性住房、城市更新项目）配套学校同步规划、先期建设、独立竣工验收。切实保障外来人员随迁子女平等接受义务教育。通过现有高中挖潜、新改扩建和重点建设“高中城”等多渠道推进高中学校建设，到2022年，新改扩建30所公办普通高中，新增学位6万个，增幅超过60%。“十四五”期间，打造国内领先的卓越高中、特色高中、民办品牌高中各10所。在招生、师资等方面支持新建高中高起点建设人文、科技、艺体等特色高中。高起点建设一批高等院校，支持创建一流大学和一流学科，高标准建设好深圳海洋大学、深圳创新创意设计学院等高校，加强与境内外一流高校合作办学。

　　《意见》还对职业教育、特殊教育、民办教育发展及教师队伍建设做了部署。

 

(责编：何淼、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved