学生眼中的“向日葵”（老师，您好）

马影翠在辅导学生。

何 超摄

看人民映像

品百味人生

马影翠的桌上，摆着一幅简单的画，一朵向日葵旁写着4个字——“祝您开心”。这是她一次生病请假，回校后她的“宝贝”们送来的画作。

马影翠是重庆市石柱县中益乡小学校三年级语文教师，也曾是中益小学的学生。2002年，18岁的马影翠读完师范后选择回到母校教书，直到现在。在马影翠心中，每一个学生都是她的宝贝。

用关怀代替批评

9月6日是星期五，下午5点多，学校已经放学。马影翠蹲在办公室地上，整理贫困学生的申请材料：“桌子有点小，怕弄混。”

一个学生拿着作业跑进来，不好意思地说：“马老师，作业做完了。”马影翠摸摸学生的头：“宝贝，你作业交迟了，老师也要等着你，下次能不能让老师早点回家？”

“教低年级学生，常常要做重复工作，很需要耐心。”前不久，马影翠教孩子们被动句式，布置了一个作文题“我的老师”。学生在作文里写道：“马老师经常笑，像向日葵。”马影翠很高兴，问大家“这句话能不能改成被动句？”一阵沉默后，一个学生冒出一句：“向日葵被马老师像！”童真的话语，让马影翠笑成了一朵花。

如何“对付”调皮学生，马影翠有一套。以前有个学生经常捣蛋，马影翠从不批评他，而是轻声问道：“宝贝，你怎么啦？你应该坐好点。”放学之后，再把学生叫到办公室，嘘寒问暖。久而久之，调皮学生自己感到不好意思，主动改正了错误。

当老师并不轻松，但马影翠自得其乐：“老师就是要用爱来唤醒学生，靠近学生，温暖他们，自己也会开心。”

想为家乡做点事

小时候，马影翠家里穷，供养两个孩子读书比较困难。姐姐看在眼里，读完四年级就出去打工，把读书的机会让给了妹妹。如今，姐姐在本地务工，家境拮据，马影翠就把两个外甥接到家里，和自己的儿子一起抚养，视若己出。

有一天晚上9点多，学校保安谭艳去办公室巡逻，看到马影翠在伏案工作，对面有人正趴着睡觉。原来是她的儿子等得太久，趴在桌子上睡着了。对马影翠的加班，保安已习以为常：“办公室经常很晚还亮着灯，我都不用去看，肯定是马老师在里面。”

每年县里会组织考试，从各个乡镇抽调一些老师进城。但马影翠从未报名：“这里的孩子需要我，我没那么多高尚的想法，就是熟悉这里，想为家乡多做点事。”

把爱传递给学生

三年级数学老师向学奎是马影翠的搭档，26年前，他曾是马影翠的老师。

“当时她比较矮小，上课经常低着头，不大说话。”向学奎回忆。

9年后，秋季开学，向学奎在学校看到一个笑容满面的大姑娘迎面走来：“向老师，好久不见，您还是这么有精神！”“你是马影翠啊？真没想到，变化这么大！”向学奎连连感慨。

的确，在师范学校学习的3年，马影翠发生了“蝶变”。她积极参加学生活动，学习才艺，变得更加开朗自信了。

人在变，学校也在变。

20多年前，学校只有一栋土木结构的教学楼，操场是坑坑洼洼的泥土地，“男女老少一起，用锄头一锤锤地才敲平。”马影翠说。现在，教学楼宽敞明亮，操场铺上了塑胶，教室还配备了投影仪。今年暑假，学校还盖了两栋大楼，用于教学和住宿。

为什么选择当老师？马影翠说：“以前我的一位老师，上课很认真，对我们总是笑呵呵的。我当时想，要像我的老师一样，把爱传递给学生。”

马影翠喜欢向日葵，常说：“向日葵追求光明，但扎根泥土。”劳累时，马影翠看看桌上的“向日葵”，脸上就会泛起笑容。

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 07 版）

(责编：李枫、曹昆)