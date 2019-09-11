太行山里的“孩子王”（老师，您好）

葛英芬和高永起在上课。

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“升国旗，奏国歌，全体师生行注目礼！”

对于周一清晨的升旗仪式，高永起格外上心：“在山里，一面国旗往往代表一所学校。有了这所小学，十里八乡的孩子就不用远途跋涉去上学。”

这所学校，就是河北省临城县岗西学区赵家崇小学，高永起、葛英芬夫妇是小学仅有的教师。作为乡村教育的守望者，35年来，他们一拨又一拨地把一个个农家娃送出山村，走向远方。高永起的学生中有400多人考进大学，30多人考上研究生，淳朴的山村里，灿烂着知识的曙光。

在工作中寻找快乐

赵家崇村地处太行山腹地，沙多地贫，是有名的贫困村。1984年，高永起退伍返乡，主动来村小学当老师。几年后，他又动员了高中毕业的妻子葛英芬来学校代课，夫妻二人成了山里的“孩子王”。不仅在工作上相互支持，夫妇俩还一块儿参加函授学习，先后通过考试转为公办教师。

“刚开始，我们俩人一个月工资加起来还不足80元。”高永起回忆道，虽然条件艰苦，但看到乡亲们世代受穷，一些适龄儿童不上学，留在家里干农活，他又坚定了当老师的信念。葛英芬说，每天早晨6点，老高就来到学校打扫卫生、备课；雨季，他光着脚，一趟又一趟蹚着水接送学生；冬季，他把教室的火炉烧旺，让学生暖暖和和上课。临城县教育局局长王秀海说：“不管外部环境如何，老高总能从工作中寻找快乐，也一直在给学生们分享这种快乐。”

如今，校园环境已得到极大改善。2015年，赵家崇小学扩建，投资36万元新增建筑面积215平方米，今年暑期重新翻修，还配备了现代化的教学设备和仪器。几年来，临城累计投资2亿多元新建了多所乡村小学。

发掘孩子的闪光点

“每个学生都很优秀。作为老师，要发掘孩子身上的长处和闪光点，抓住每一个教育良机，因材施教。”对于教学，高永起有自己的一套见解。

赵军锋曾是高老师班上的“捣蛋王”，成绩差又爱逃课。经过几次谈心，高永起决定每天放学给他单独补课，两个月时间就让赵军锋的成绩赶了上来。“要体贴学生，培养他们的自尊心和自信心，别让后进生成为掉队的孤雁。”高永起说。

经过不断实践，高永起总结出了“启发式教学法”“尝试教学法”“一遍清教学法”，还将做游戏、讲故事、唱儿歌等形式融入课堂，搭建师生共同参与的快乐学习舞台。课余时间，高永起也细心为学生打算，组织了舞蹈、围棋、诵读等兴趣班。

高永起的笔记本上有这样一句话：“30多个春秋，一万多个日日夜夜，学生和课本已经融进了我的生命，课堂和学生充实了我原本简单的人生。”

通过教育改变贫困

今年教师节前夕，高永起收到了一份礼物：“这是我的学生陈瑞娜从北京寄来的。”

陈瑞娜是2012年临城县理科高考状元，她小学时家境困难，在高永起的鼓励和帮助下申请了救助金，顺利完成学业。十几年来，她每年都要专程回乡看望高老师。逢年过节，学子们从外地回到村里，都要到高老师家里坐坐，拉拉家常，这也是高永起感觉最幸福的时候。

“每天一到学校，都会见到高老师和葛老师在校门口迎接我们，放学时又亲自把我们送到家长手中。老师不但传授了知识，还带来温暖，他们就像我们的爸爸妈妈。”学生高泽轩说。

在高永起夫妇的影响下，赵家崇村村民普遍重视孩子教育，孩子们在一起不比吃穿比成绩。今年，赵家崇村7名参加高考的学子，全部被大学录取，刷新了该村高考纪录。目前，赵家崇村几乎家家户户都有大学生，并已实现脱贫，高永起从教第一天起希望通过教育改变贫困的梦想实现了。

“只有爱孩子，才能教育孩子。”在高永起心里，对学生发自肺腑的爱有时比渊博的知识更重要。

“让一个个山里娃接受良好的启蒙教育，走出大山，创造幸福生活，是我的梦想。看着自己的梦想在孩子们身上实现，我感觉很幸福。”高永起说。

本版制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 07 版）

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