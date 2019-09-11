近日，中宣部授予浙江对口帮扶贵州台江县民族中学校长陈立群“时代楷模”称号。在第三十五个教师节之际，陈立群的先进事迹在全社会引起热烈反响。广大教育工作者纷纷表示，“时代楷模”陈立群履行了一名校长和人民教师倾心育人、无私奉献的职责与使命，大家应以他为榜样,把更大的热情投入到立德树人和脱贫攻坚事业中去。

北京理工大学马克思主义学院副院长郭丽萍说：“陈立群校长忠于党的教育事业，不惧艰苦、婉拒高薪，不忘初心、至诚为民。从陈校长的事迹中，我看到了理想的意义与信仰的力量。”

天津大学青年教师王延辉说，陈立群校长最让人动容的是他四十年如一日、 “一生只做一件事”的情怀。他潜心育人，承担起了一名教育工作者的光荣使命。他让更多的孩子走出大山，去实现他们的人生目标。

“一生赤诚献教育、万千桃李尽芬芳。”贵州省遵义市新蒲新区第三小学教师华珊说，陈立群拥有如水般纯净的教育情怀，他用自己的扎实学识、仁爱之心投身教育，唤醒无数青年成才，培养无数青年教师成长，令人感动。

“人类道德的基点是爱与责任。”这是陈立群经常说的一句话。也是基于这份朴实而高尚的理念，他义无反顾地放弃了优越的生活，选择了无偿支教，用他的实际行动践行“爱与责任”。台江县民族中学教师王烈说，“我们要学习陈校长的这种精神，用自己不断的进步和不倦的追求培养出更多优秀学子。”

上海交通大学马克思主义学院党委副书记张濠表示，学习陈立群同志，就是要学习他一片丹心为学生的精神。作为教师，要不为功利、不求功德、只为心愿，这个心愿就是让每一个孩子都能够实现他们的人生目标。

台江县方召镇中心小学校长田腾说，在贫困山区，孩子们更需要教师的爱。“教师是教育的主力军，我们要像陈立群校长一样，激发有限教师的无限能量，给贫困地区的教育带来新的希望。”

贵州省望谟县教育局党组书记、局长冉启飞说，学习陈立群同志，就是要聚焦教育保障，实现脱贫攻坚教育的“有教无类”；同时，把握好东西部协作教育帮扶机会，营造向善向上的育人环境。

贵州师范大学党委书记韩卉说，要把以陈立群等支教贵州先进人物的榜样精神，融入学校尤其是师范专业学生的教育教学工作中，让大爱无疆的精神扎根学生心里，把学生培养成能担当民族复兴大任的时代新人。

陕西师范大学团委书记王玉说，陈立群老师的事迹，让人感动。坚守教育者的初心，应当是每一名教师的职责，更应当把这个初心传递给一代代青年教育者。“我们更应感受到责任重大、使命光荣。投身教育，需要情怀更需要担当。”

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 06 版）

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