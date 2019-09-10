13集网剧《我是班主任》今晚开播 演绎新时代师生情缘

参会嘉宾合影

人民网北京9月10日电（李依环）今日，网剧《我是班主任》开播发布会在北京举行，献礼我国第35个教师节。该剧由喻恩泰、常仕欣主演，王俊凯、关晓彤等演员联袂出演，共13集，将从9月10日22：00起在优酷视频独家首播。

《我是班主任》由教育部教师工作司作为指导单位，人民网股份有限公司、阿尔山市金辉文化传媒股份有限公司出品，中共北京市委教育工作委员会、内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司、人民幼禾教育科技有限公司、中加学校（集团）北京加拿大国际学校联合出品。

出品方负责人介绍，今天是我国第35个教师节，作为教师节献礼剧，《我是班主任》特意选在这个特殊的日子开播。该剧讲述了班主任老莫和高三“特长班”学生的毕业班故事，老莫通过组建合唱团的方式，让这群被预设“标签”的学生重拾自我、努力向上，步入人生正轨。

教育部教师工作司副司长杨燕滨会上对《我是班主任》给予了充分肯定。她指出，这部剧既塑造了新时代优秀教师形象，又能让观众在诙谐幽默、欢快活泼的剧情氛围中引起一定思考。同时，她也呼吁社会多关注、创作以教师为题材的影视作品，将新时代教师的良好形象，通过人民群众喜闻乐见的方式反映出来。

人民网党委委员、董事、副总裁宋丽云指出，人民网出品这部反映基层一线教师日常工作、生活状态的网剧，旨在讲好新时代教师平凡岗位中不平凡的故事，也致力于向1600多万坚守三尺讲台、潜心教书育人的教师群体致敬。同时，人民网也将继续承担主流媒体的责任和使命，力争创作更多人民群众喜闻乐见、能够产生广泛影响、展现新时代教师风貌的优秀作品，用尊敬之心、礼赞之行温暖每一位爱岗敬业的“筑梦人”。

新东方教育科技集团副总裁张戈分享了他从作为学生到成为一名老师的心路历程。他呼吁更多有教育情怀的年轻人加入教师队伍，让孩子们享受到更好的教育，为教育事业贡献力量。

该剧男主角老莫的扮演者喻恩泰也参加了开播发布会，他畅谈了自己塑造老莫——这个不同于以往荧屏上常见的教师形象的体会，并代表主创团队祝福全国的人民教师节日快乐。

此外，据出品方透露，《我是班主任》第二季已经开始筹备，未来希望能够打造紧跟时代、彰显当代教师风采的教师题材系列剧。

网剧《我是班主任》9月10日起正式开播

(责编：李依环、熊旭)