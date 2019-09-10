2019年教师节特别策划：栽下满园桃李，留得万世芬芳

三尺讲台一亩田，种桃种李种春风。又是一年教师节，在老师的这一亩田地里，不种功名利禄，不种金银富贵，只栽下满园桃李，留得万世芬芳。

一支粉笔，两袖微尘，三尺讲台，四季耕耘，这是教师。清晨，他们匆忙的脚步总是迎着第一缕朝阳；傍晚，他们疲倦的身影却伴着最后一抹夕阳。日出日落，他们辛勤耕耘，步履不停；寒来暑往，他们雕刻灵魂，护佑人生。

日前，教育频道记者跟拍了幼儿园、小学、中学、大学的五位老师的一天。从他们身上，我们看到了千千万万老师的影子，不辞劳苦，潜心育人，以实际行动践行着“传道、授业、解惑”这一庄重而伟大的历史使命，薪火相传，生生不息。

幼儿教师张羽辰：牢记初心 用心陪伴孩子快乐成长

清洁水杯格、毛巾格、饮水机、门把手，凡是幼儿能接触到的台面以及柜子都要进行消毒，这就是北京市朝阳区康泉新城幼儿园老师张羽辰每天上班后要做的第一件事。看到记者要把拍摄仪器放在刚刚消过毒的桌面上，张羽辰赶快制止了：“孩子们还小，抵抗力弱，要尽可能阻隔所有孩子可能接触到的病菌。”

班级物表消毒只是开始，接下来，张羽辰还要在校园门口接幼儿入园、做入园晨检、带领幼儿早锻炼、组织幼儿进行课间操、体育游戏，户外活动、安排幼儿的一日三餐。

午饭对大部分老师来说是难得的休息机会，可对于张羽辰来说，这却是她一天最忙碌的时刻。消毒、取餐、分饭、打扫，哄着孩子午休，忙完这些琐碎的工作，她才有时间喝上上午的第一口水。

“忙起来就常常忘了喝水，习惯了。” 张羽辰拿起水杯，咕咚咕咚地喝了几大口水，说话时，她的声音有些沙哑。

“入职三年了，我心里一直牢记当初走向岗位的初心。”谈到做幼师的感受，张羽辰说：“带好每一个孩子，爱护他们，用心陪伴他们快乐成长是我的职责，能够得到家长的肯定和认可，听到家长说的一声谢谢，我就觉得很开心。”

小学语文老师王格：默默奉献 欣慰于学生有收获

南京慧园街小学的王格老师可以说是学校的“明星”教师，从教18年的她曾多次在全国教学大赛中获奖。且她在任职副校长后仍奋战在教学第一线，她教授的语文课获得同学们票选最受欢迎的课程，这些成绩的背后是王格一如既往的坚持及默默的付出。

清晨六点半的闹钟准时叫醒，王格简单照顾家里两个孩子后便匆忙出门。七点半，她已经出现在教室中，没课的时候她会在整个校园巡查。每个周五上午下课后，王格都来不及批改作业，因为学校要召开行政例会，讨论安排下周学校各部门的工作。时间一晃就到了中午，王格又要回到班上为学生打饭菜，一直到孩子们用餐完毕，她才能到食堂匆匆吃两口饭。王格整个的下午是在看护中度过的，直到晚上六点钟左右她才带着参加区教师节庆祝活动彩排的学生回到学校。学生们陆续回家了，王格还需要进行每周例行的家访，等一切结束归家时往往已到深夜时分，用她的话来说，“走访学生，都是老师们利用业余时间去进行的。”

这样早出晚归、披星戴月的情形，对王格而言已是常事。“要说苦不苦？肯定辛苦。但每次走在回家的路上，我都会回顾着充实的一天，为自己的付出、为学生的收获而欣慰和幸福。”只要一提起孩子们，王格老师的脸上总是笑意盈盈的。

特岗教师吴艳锋：点亮人生 教育是美好的事业

湖北恩施龙马民族学校坐落于群山环绕处，山色苍茫。自2007年从三峡大学毕业成为一名特岗教师，一个个日夜晨昏，校长吴艳锋已经陪伴了孩子们12年。清晨5点50分，山里的天空微微泛起鱼肚白，吴艳锋如往常一样走进了学校大门，开始一天的工作。

巡视校园、督促早读、批改作业……吴艳锋忙完这一连串工作后才匆匆来到食堂吃了一碗面条。目前学校师资不足，除了教九年级物理，有时候吴艳锋还要代其他年级的课。 中午12点，吴艳锋结束了上午的教学工作。吃完午饭后又召开了校内会议，安排接下来的工作。

下午，吴艳锋踏上了去家访的路，十二年的特岗生涯，他几乎走完了龙马镇的每一个学生家庭。步履不停的忙完这一切时，已到了深夜11点，吴艳锋又独自返回办公室，为第二天的课程做着准备。夜深人静，校园里校长办公室的窗口仍亮着灯……

“十二年的从教经历，让我真切感受到教育本身就是一项美好的事业。” 今年，吴艳锋获得了“全国模范教师”的荣誉称号，接受采访时他谈到，希望在这份美好的事业中，尽好自己的一份力，带着大山里的孩子们健康茁壮成长，带着他们去发现美、创造美，使他们有能力去实现自己闪闪发光的人生。

高三班主任李莹：教育传承 和孩子共同成长

清晨五点半的北京城，大部分人还沉浸在睡梦中，但北京汇文中学的李莹老师已经起床准备开始新一天的工作。除了本职的化学课教学任务外，作为高三五班的班主任，李莹更多的精力都扑在了这群她已经带了两年多的学生们身上。假如用一个词来形容李莹的工作内容，那一定是“忙碌”，不分时间、地点的忙，清晨的办公室、早晨的教室、上午的操场、中午的食堂、下午的答疑室......都有她的身影，就连晚自习放学后她都无法立刻下班，经常要和学生家长联系，沟通孩子在校情况。

谈起做教师累不累的话题，她是这样说的：“每天的工作其实都非常有意义。教师是一个和孩子们共同成长的职业，看着孩子们从不会到会，从不懂到懂，你能参与其中，身体可能累但成就感满满。今年已经是我当老师第九个年头，当了老师以后才更深切的感受到曾经的老师们对我们的教育和期许，她们真的是把祖国建设的重任和民族复兴的希望放到了自己学生身上，所以我只有好好工作，努力把这些传承下去，希望孩子们未来能像我们一样，为中华民族的伟大复兴作出他们的贡献。”

大学副教授高颖：铸魂育人 把学生培养成自己的“偶像”

从高颖居住的小区到北京林业大学，不足一公里。然而，每天清晨，她总是踏着七点的钟声走进校门。高颖早已形成习惯，在距离上课前的一个小时里，去研究生办公室看望一下学生。

主讲四门课程、带着8位硕士研究生，身兼多项科研任务，高颖笑称“大学老师从来不加班，因为他们从来不下班。”比起科学家或者副教授的称谓，高颖觉得自己更像一名引路人。身为“导师”，不仅要对学生进行学业上的指引，更重要的是，在学生的启航阶段指引其航向。

在高颖每天的课堂上，兴趣和创新都是不变的核心。比起将知识一股脑儿讲出来，她坚持用自己的方式鼓励学生思考。“大学培养的人，是直接输出社会、面对社会的。他们走出校园，就是社会的一分子。所以，大学老师不仅要灌输知识，还要从人格的塑造、能力的培养上，给予学生更多锻炼和帮助。”

为师十三年，高颖一直有一个梦想，“我希望把学生培养成我的偶像，让我能崇拜他们。因为只有下一代人超越我们，这个社会才会进步。教师就是要不断地追求卓越，追求下一代的成长。”高颖说。

在这个特别的日子里，让我们向恩师道一声祝福！

德国哲学家雅斯贝尔斯曾在《什么是教育》》一书中说，教育，是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。教师，是灵魂的工程师，授之以学、诲之以教、赠之以情。当前，我国共有1673万名专任教师。守教育报国“初心”，担筑梦育人“使命”，中国的教师支撑起了世界上最大规模的教育体系，培养了一代又一代社会主义建设者和接班人，也使得我国教育总体发展水平跃居世界中上行列。

作家韩少华曾说，“我曾在深山间和陋巷里夜行。夜色中，有时候连星光也不见。无论是山怀深处，还是小巷子的尽头，只要能瞥见一豆灯光，哪怕它是昏黄的，微弱的，也都会立时给我以光明、温暖、振奋。”教师，正犹如那夜色中的一豆灯光。

在蒙昧和困惑的时日里，感谢那一缕光亮，照亮我们的心，指引我们的前程。三尺讲台，方寸之间，装着爱与责任。今天是教师节，我们向曾经帮助过我们的恩师，道一声祝福！

(责编：郝孟佳、熊旭)