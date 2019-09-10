中小学教师数据画像：本科及以上学历比例逐年上升

2009—2018年我国中小学教师拥有本科及以上学历比例变化趋势

2009—2018年我国中小学教师拥有中高级职称比例变化趋势

截至2018年，我国普通高中、初中和小学专任教师规模分别达到181.3万人、363.9万人和609.2万人，较2009年累计增加90.4万人，其中2016年、2017年和2018年的增量分别为15.4万人、25.8万人和27.6万人。

基于教育部发展规划司与《中国教育统计年鉴》2009～2018年过去十年的时间序列数据分析发现，在中小学教师队伍规模日益扩大的同时，教师队伍结构包括教师的性别结构、学历结构、职称结构等都呈现出一些新变化：

中小学专任教师拥有本科及以上学历的比例呈逐年上升趋势

从教师学历结构来看，2009～2018年间，我国中小学专任教师拥有本科及以上学历的比例总体呈现逐年不断上升的趋势。其中，小学教师拥有本科及以上学历的比例增长最快，由2009年的19.8%提高到2018年的59.1%，增加39.3个百分点；与小学教师相比，初中教师拥有本科及以上学历的比例较高，到2018年达到86.2%，较2009年的59.4%提高26.8个百分点；相比之下，普通高中教师拥有本科及以上学历的比例明显高于小学和初中，至2018年达到98.4%，较2009年的93.6%增加4.8个百分点。与此同时，普通高中教师拥有研究生学历的比例由2009年的2.8%提高到2018年的9.8%，上升7个百分点，以上新变化显现出中小学教师学历水平和自身素质不断提升，凝聚在教师身上的人力资本显著增加。

从性别比较视角来看，截至2018年，拥有本科及以上学历的小学专任教师中女性约占76.1%，而具有研究生学历的小学教师中女性占比高达84.8%；普通高中和初中也有相似的特征，本科及以上学历的初中教师中女性约占59.7%，其中拥有研究生学历的初中教师中女性所占比例为77.1%；与小学和初中相比，普通高中拥有本科及以上学历的专任教师中男女教师比例分布较为均衡，分别占45.8%和54.2%。拥有研究生学历的普通高中教师中女性比例较高，达67.5%，这意味着接受过高等教育的女性相比男性而言更趋向于选择教师职业。

具有中高级职称的中小学教师比例经历了先上升后下降的演变过程

从教师职称结构来看，2009～2018年间，我国中小学专任教师具有中高级职称的比例出现了两种截然不同的变化趋势：具有中高级职称的小学教师比例经历了先上升后下降的演变过程，从2009年的52.1%提高到2013年的54.3%，此后逐步下降，直至2018年下降为48.7%。与小学教师相比，普通高中和初中教师具有中高级职称的比例下降幅度较小：初中教师拥有中高级职称的比例由2009年的53.1%增至2016年的61.3%，提高8.2个百分点，其后出现微幅下降，直至2018年达到60.4%；与此相似，普通高中教师具有中高级职称的比例由2009年的58.0%增至2016年的64.1%，提高6.1个百分点，其后出现微幅下降，直至2018年达到64.0%。

导致中小学教师中高级职称所占比例下降的重要原因之一在于，近年来年轻教师数量出现了较为明显的增长。截至2018年，我国年龄30岁及以下的小学教师数为135.5万人，较上年增加11.4万人；同年，年龄30岁及以下的初中教师数为62.4万人，较上年增加5.1万人。而在拥有中高级职称的专任教师中，30岁及以下的年轻教师所占比重微乎其微。2018年，拥有中高级职称的小学、初中教师中，年龄30岁及以下的年轻教师分别仅占0.8%和0.7%。

“语数外”课程专任教师所占比重总体趋于下降

从课程结构来看，2009～2018年间，“语数外”课程的专任教师所占比重总体呈下降趋势。其中，“语数外”课程的小学专任教师占比下降较为明显，由2009年的76.1%降至2018年的71.9%，下降4.2个百分点；与之形成鲜明对照的是，“音体美”课程的小学教师所占比例出现了明显增长，由2009年的9.3%提高到2018年的14.0%，增加4.7个百分点。“语数外”课程的初中专任教师占比略有降低，由2009年的51.7%降至2018年的50.4%，下降1.3个百分点；与之相反的是，“音体美”课程的初中教师所占比例由2009年的9.5%增至2018年的11.0%，提高1.5个百分点。

此外，“语数外”课程的普通高中教师所占比重由2009年的47.1%降至2018年的45.2%，下降1.8个百分点；与之相反的，“政史地、物化生、音体美”课程的普通高中教师所占比重合计提高1.7个百分点。相比较而言，“语数外”课程的专任教师占比最高的为小学教师，初中教师次之，普通高中教师最低。由此可知，“语数外”课程专任教师所占比重随着教育层级不断提高而渐趋下降。

综合以上数据可以看到，我国中小学女性教师比例逐年不断上升，拥有高等教育学历的教师比例也在逐步提高，小学教师队伍逐渐趋于年轻化；但与此同时，教师队伍的过度女性化不利于儿童和青少年社会心理与教育健康协调发展，而城市普通高中、乡村小学、男性的教师队伍面临较为严峻的老龄化问题。这些问题的解决，不仅需要从整体上加强中小学教师队伍结构性调整，更重要的是从根本上切实提高教师社会地位、职业地位，不折不扣地落实好教师地位待遇，增强教师职业吸引力，为纵深推进高素质、专业化、创新型教师队伍建设提供强有力的基础保障。

（作者：陈纯槿，系华东师范大学教育学部副教授；郅庭瑾，系华东师范大学国家教育宏观政策研究院教授）

(责编：何淼、熊旭)