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宝贵的大学时光应当拥抱奋斗

2019年09月10日08:25  来源：光明日报
 

　　【光明时评】

　　开学季，大一新生们即将开启梦寐以求的大学新生活。相比高中，大学生活更自由。中国青年报社社会调查中心对1674名在校大学生进行的一项调查显示，91.2%的受访大一新生称会给自己立规矩，不愿“吃喝玩乐过四年”。

　　经常听到一些家长对孩子说“上了大学就好了”，这话实在有误导的成分。大学是比高中自由，但这种“自由”是思想之自由、学术之自由，而非荒疏学业，整天吃喝玩乐的自由。大学也不是吃喝玩乐的地方，相反，从专业能力提升的角度看，大学以前的学习是打基础，是为接受大学的专门教育、专业教育做准备的。对一个求学者而言，决定未来职业选择、人生走向、价值实现的专业学习，正是从跨入大学校门开始的。上了大学不仅并不意味着“就好了”，而且还意味着学习的要求更高了。

　　很长一段时间以来，一些年轻人一进大学就在思想上“刀枪入库，马放南山”，彻底沉醉在交友、恋爱、打游戏上。从媒体报道看，包括清华、北大、武大等在内的众多高校，几乎每年都有因沉迷游戏、缺课缺考、学业不及格等原因被劝退乃至开除的学生。令人忧心的是，即便现在越来越多的大学对学生的课业学习有要求，但我行我素者依然不少。一些人的大学生涯甚至就是在“埋头寝室打游戏”中度过的。好好的大学时光被如此浪费，既是对家庭和国家培养的辜负，也是对青春年华的辜负。

　　青春如“百卉之萌芽，利刃之新发”，应该锐气逼人、一扫颓废。热播电视剧《那些年，我们正年轻》讲述的“两弹一星”研发中几位大学生义无反顾投身国防建设并奉献一生的故事，之所以在不同时代的青年中引发共鸣，正是因为“奋斗”二字。西南联大期间，青年学子们在防空洞里刻苦学习，在炮火中寻求知识兴国之策，思考救亡图存之道，没有那股子钻研学问、勤学善思的劲头，这所战时大学怎会大师层出？

　　青春是用来奋斗的，不是拿来挥霍的。现在的大学生大多在衣食无忧的环境中长大，一些青年的物质生活条件好了，但奋斗精神不足，容易沉醉于物质世界中，在看似“时尚”的消遣里荒废了时间、堕落了精神。营造勤奋学习光荣的风气，努力增强当代人的社会责任感、坚强意志、吃苦耐劳精神等等，是大学教育者的责任，也是大学生自身应端正对标的态度。从这个意义上说，91.2%的受访大一新生称会给自己立规矩，不愿“吃喝玩乐过四年”，这是一个令人欣慰的现象。

　　“白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。”清人袁枚的小诗《苔》，正是个人为梦想默默努力、为时代奋勇拼搏的精神写照。“立鸿鹄志、做奋斗者”正是当代大学生需要承担的历史使命。收起“吃喝玩乐过四年”的颓废，把自己融入奋进的潮流中，在奋斗中创造价值、收获幸福，每一个年轻人都会迎来属于自己的新时代——奋斗者的时代。

　　 （作者：李思辉，系媒体评论员）

(责编：何淼、熊旭)
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