老师就是将学生带到知识殿堂的摆渡人

【所有老师都只陪伴我们的一段人生，在他走后，你心中记住了什么，就是今后人生的导航。】

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在互联网上走红的老师，有不少是看脸的，搜一搜“最帅老师”“最美老师”，就能知道长相对一个老师能否受到学生喜爱有多么重要。

山东外事翻译职业学院的一名民法老师，神似井柏然，再一看有点像黄轩，还有人觉得像“都敏俊”。他上课只穿西装，每堂课学生都爆满，尤其是女生，从不迟到缺席。湖南大学法学院的一名90后副教授，人称“现实版何以琛”，凭一张“侧颜杀”照片上了微博热搜……总之，在各个大学的话语体系中，都有学生为之心旌摇曳的老师面孔。

还有一些老师，是凭后天实力走红的。人大附中的物理老师李永乐，在短视频网站拥粉数百万。作为北大本科和清华硕士的高学历人才，在他外貌上是显露不出来的，录个讲课视频，头发明显没洗，辅助教具不是精美的ppt，只有一个小黑板、一个粉笔头，一双手。

李永乐认真地为学生分析“考清华和中500万彩票哪个几率更大”的严肃问题，“按双色球概率计算的话，买彩票中头奖的概率是1/1772万，考上清华的概率按全国942万考生，清华招3000人为例，考上的概率是3/10000。几率差不多高了5000倍！这样对比下来，还是踏实学习吧，别再做梦一夜暴富了”。除了关心同学们学习，李永乐也操心感情问题，“如何用数学的方法去找到真命天子”。

关于老师的功能，千年前的韩愈已经说得很明白，“传道、授业、解惑”。除了传授知识，学生在老师身上看到的是书本之外对世界的高贵想象，你是什么样，道就是什么样。

已于2015年病逝的中科院院士李小文，从名字到外形都十分朴实，他突然闯入公众视野，是由于2014年在网上热传的一张照片：一个蓄着胡子、头发花白、穿着一身黑衣黑裤黑布鞋——还没穿袜子的老人，坐在中国科学院大学的讲台前，翘着二郎腿低头念发言稿。

网友惊讶地得知，这位老大爷竟然是中国遥感领域的泰斗级专家李小文。李小文教育学生从不批评，也从不反对学生的意见，有时还会用打赌的方式让学生去尝试。他曾在博客里提到，老师合格的标准，就是让学生做自己的掘墓人。有人将他与陶渊明等魏晋名士相提并论，还有人说他有侠义精神。李小文对“扫地僧”的称呼不赞同也不争辩，毕竟，做了一辈子学问，没空，有空还不如用来喝酒。

大师都潜伏在人群中，外形上十分低调，但不鸣则已，一鸣惊人。

华中师范大学文学院教授戴建业，常穿衬衫牛仔裤，头发白了也不染。他不出席商业活动，也尽量不上电视，“你看我这个形象，忒对不起观众”，但这一点儿也不妨碍他很红。他讲唐诗的课，在学校一座难求，短视频在网上一天的点击量就超过2000万人次。

戴老师讲课的高频词是“听懂了没有”“我的个天啊”，加上麻城普通话的“助攻”，让学生欲罢不能。他还喜欢拿自己与古人对比，据不完全统计，李白、杜甫、陶渊明等都在其列。他讲李白《将进酒》，说仿佛是李白在劝他的朋友喝酒：“来啊！喝酒！人生苦短，过了这个村就没了这个店啊！再不喝就来不及了！”他讲杜甫，说以前以为他写的“读书破万卷，下笔如有神”是夸别人，后来才知道他是在夸自己——“除了忧国忧民，杜甫吹牛皮一绝”。戴建业评价盛唐，“浪漫得要死！狂得要命！”。他就是那个把学生带回盛唐的摆渡人。

这些大学教授在互联网的走红，是因为他们打破了刻板印象中不苟言笑的“学者模样”与高高在上的“精英气质”。在众多研究生把导师称“老板”的当下，这是公众对知识阶层的期许。

长发在脑后扎成一束，金属边框的眼镜架在棱角分明的脸上，嗓音深沉沙哑，陈涌海是中国科学院大学的博士生导师，也是窦唯专辑《山水清音图》的吉他手。在我的幻想中，他是一下课就能跳上讲台狂扫吉他的那一款。陈涌海早在2011年就火过一回，他自弹自唱《将进酒》，仿佛李白附身，坐在他对面的是国学大家钱绍武。俩人聊学问聊到兴起，慷慨当歌，人生快意，莫不如此。

在电影《死亡诗社》中，罗宾·威廉姆斯饰演的基廷老师带着学生们读诗，带着学生们理解生活的激情与意义。在他被开除后，孩子们不顾校长的恐吓与反对，一个个起立，站到桌子上，大声朗读诗歌，目送他离开。所有老师都只陪伴我们的一段人生，在他走后，你心中记住了什么，就是今后人生的导航。

我永远记得我的一个小学老师，他一点也不红，教的也不是主课，而是一门名为《常识》的大杂烩。平平无奇的一天，他讲到日食时，给每个学生发了一张表，记录了之后十几年的日食日期，然后像是说给自己听的：“记住今天这一刻，我说这一句话的时候，这一刻就过去了。”

小学生什么也不懂，只是认认真真跟着表格看日食。十几年过去了，我看完了表上所有日食，记住的却是已经过去的那一刻。

(责编：何淼、熊旭)