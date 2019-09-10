江苏卫生健康职业学院：“赛教融合”推动应用型人才培养

近日，江苏卫生健康职业学院又传“捷报”。

2019年全国职业院校技能大赛（高职组）“中药传统技能”赛项闭赛，学校2016级中药专业王同学从来自全国77所职业院校的125名选手中脱颖而出，荣获一等奖，为学校再添光荣战绩，也为学校86年的办学育人史续上了浓墨重彩的一笔。

“全国职业院校技能大赛不仅使学生们专业技能和个人综合能力有了明显的提高，也有效带动了学校的专业课程建设。”江苏卫生健康职业学院党委书记曾庆琪表示，近年来学校为不断提升职业技能人才培养水平，深化教育教学改革，已走出了一条“以赛促学、以赛促教”的“赛教融合”之路。

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征战“国赛” 屡获佳绩

当前，国家对于技能大赛的重视程度空前之高，江苏卫生健康职业学院也积极参与其中，并在多次技能竞赛中屡获佳绩。

比如由教育部举办的全国职业院校技能大赛，是我国职业教育迄今为止规模较大、项目较多、覆盖面较广、规格较高的技能大赛。其中，中药传统技能大赛自2012年被教育部纳入“国赛”项目，至今已成功举办5届，是检验中药专业技术人才培养能力和培养水平的重要平台。

值得一提的是，在2015年全国职业院校技能大赛（中、高职组）“康缘杯”中药传统技能赛中，江苏卫生健康职业学院2012级中药班单同学和2013级中药班戴同学一举夺得高职组一、二等奖，实现了江苏卫生健康职业学院中药专业在全国大赛中金奖“零”的突破。

此后，学校在“国赛”中一路“过关斩将”，自2013年开始参与全国职业院校技能大赛“中药传统技能”赛项，共取得了3金3银2铜的不俗成绩。

技能竞赛成学校提高综合实力的抓手

这些比赛佳绩的取得与学校领导的高度重视是分不开。

学校药学院院长吴洁表示，一方面因为高职院校有别于本科院校，以培养技能型人才为主。而不管参与哪类级别的技能大赛，实际上都是对学生的一个综合考察，能够以此促进学生综合素质的提升。

另一方面，随着各种“国家示范校”“国家骨干校”“国家优质校”“国家双高校”计划的出台和评估工作的推进，技能大赛尤其是国赛成绩已成为学校办学实力的一项重要指标。在吴洁看来，“无论是对学生能力、素养的培养，还是学校的综合实力的提升，技能竞赛都是学校的一个重要抓手”。

为此，学校给予技能竞赛高度重视，切实制定多重多元的技能竞赛扶持政策，对比赛中取得优异成绩的教师、学生和参赛团队进行奖励和表彰，激发广大师生参与各级大赛的积极性，在学校从上到下大力营造重视技能竞赛的浓厚氛围，初步实现了竞赛内容进入课程、竞赛场地设备不断完善、校级竞赛常态开展、竞赛激励人才培养的工作格局。

“赛教融合”机制提高人才培养质量

吴洁认为，参与技能竞赛并不是为了获奖，根本目的是为了提高人才培养水平，提高职业教育的社会认可度，促进学校事业发展。

近几年来，学校以大赛为教学改革的重要抓手，以赛促教，以赛促练，以赛促学，学练结合，引领学生技能培养，深化课程改革和产教融合，推进专业建设和“双师”队伍建设，努力培养提升学生从事多个岗位的综合职业素质和职业能力，促进教学质量整体提高，全面推动专业教育教学改革，取得了丰硕成果。

以中药专业为例，通过技能大赛这个交流与学习的平台，学校组建指导团队积极完善技能竞赛训练的管理体系和工作机制，在师资培训、团队建设、制度完善、产教融合上下功夫，努力实现职业教育专业设置与产业对接，教学过程与生活过程对接，课程内容与职业标准对接，人才培养与市场需求对接，毕业证书和职业资格证书对接。

作为学校中药专业指导教师，许虎曾带出过全国中药技能大赛一等奖、南京市第二届青年大学生创业大赛团队二等奖的好成绩。在他看来，技能大赛对课程教学改革有很大推动作用。“一般大赛要求比教学大纲难，通过竞赛能使师生在竞赛过程中认识到精细化的重要性，逐步培育师生的工匠精神，从而引领学生树立成为大国工匠的信念。不仅锻炼学生，也促使老师不断提高自身的专业水平。”

近些年来，学校教师会将竞赛内容提炼转化为课程教学改革项目，努力做到“教、研、训”一体化。同时，学校会不断探索专业设置、课程设置、教学模式和教学评估机制的改革，发挥自身优势，重在夯实基础，以适应技能竞赛形势，契合竞赛要求，提升参赛水平，完善“赛教融合”机制。

“我们大学生是最直接受益者，在比赛中学到的东西，比三年学习掌握的东西都要多！”获奖学生王同学表示，“技能竞赛是证明学生价值的有效平台。在这里，我们可以审视自身不足，可以跟其他参赛选手交流心得。此外，我们还改掉了很多坏习惯，比赛让我们更自律，眼界更开阔，而这会影响我们一生”。

江苏卫生健康职业学院院长时玉昌表示，今后将继续在职业标准和教学标准引领、教学过程与实践对接、多元化评价等方面开展进一步探索和实践。同时，将以更开阔的视野和更开放的思路，不断推进办学改革、强化专业建设、创新培养模式，争做培养“大国工匠”的示范者和引领者。

（数据来源：江苏卫生健康职业学院）

(责编：何淼、熊旭)