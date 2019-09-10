北京大学城市治理研究院擘雅城市文化基金成立

人民网北京9月10日电（记者何淼）9日上午，北京大学城市治理研究院擘雅城市文化基金成立仪式在北京大学举行。北京大学副校长王仰麟、恒源祥集团董事长刘瑞旗先生出席仪式。

王仰麟副校长讲话

王仰麟对捐赠人刘瑞旗先生表示感谢。他指出，北京大学在综合改革和“双一流”建设中离不开社会各界的支持，中国城市化进程是中国文明的一次重大转型，从城市文化的角度来探讨城市文明与城市治理，具有重大意义。

俞可平教授作主题演讲

著名学者、北京大学城市治理研究院院长俞可平在主题演讲中表示，城市文明是人类文明的表征，城市文明引领人类文明。随着全球化的深入发展，世界各大文明在相互交融中，开始发生剧烈的相互碰撞，受到政治变迁和科技发展的深刻影响，人类文明正处于转型过程之中。在这样一种背景下，尤其需要促进和推动文明之间的相互交流，避免文明之间的冲突，推进人类文明的进步。以全球城市文明的研究与交流作为切入口，对于增强各种不同文明之间的交流和融合，具有不可替代的独特优势。

刘瑞旗先生致辞

据刘瑞旗介绍，在北大捐资成立基金支持学术研究，进而为经济社会的进步贡献一份力量，是他长久以来的梦想。他感谢北京大学及城市治理研究院为他逐梦提供了一个舞台。

据了解，“北京大学城市治理研究院擘雅城市文化基金”将致力于资助和支持“全球城市文明与创新论坛”，将对推动世界城市文明的交流与融合起到积极的作用。

(责编：何淼、熊旭)