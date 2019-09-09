绽放在乡村教育一线的“青春之花”

“看，这是我们学校盛开的繁花。我已深深地爱上了这片土地！”

“我对孩子们说，别怕，有老师在，老师会一直陪伴你们。”

“我们坚信，只要有梦、有信心，每一个孩子都能闪闪发光。”

……

有这样一群人，数十载甘守大山深处，凭借三尺讲台、一支粉笔，为千千万万大山里的孩子，画出了一片光明的未来。他们被称为乡村教师队伍“换血的一代”，他们给山村带去了欢快歌声、鼓励孩子们接触外面的世界。他们，是扎根乡村教育一线的特岗教师。

今天，由教育部组织的“青春在讲台上闪光——2019年优秀特岗教师全国巡回报告”最后一场在北京师范大学举行。来自湖北、宁夏、吉林、河南、新疆、山西、江西、河北、黑龙江、贵州等地区的10位优秀特岗教师分享了自己的教书育人故事。

10位优秀特岗教师合影留念（北京师范大学供图）

在江西省修水县何市镇中心小学的慎魁元的印象中，小时候自己去上学每天要走几十公里山路，家乡的山太大太深，没人愿意来当老师。因此，2013年他从内蒙古师范大学毕业后，毅然选择了“特岗计划”，回到了家乡任教，希望大山深处的孩子能接受良好的教育，也能享受到爱的阳光。

2006年是国家启动实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划的第一年。作为首批直抵乡村教育一线的特岗教师，石明警和当年其他1.6万余名特岗教师一起，在理想与现实的碰撞中，开始触摸山村教育温润的泥土。他所任教的贵州省毕节市赫章县双坪彝族苗族乡初级中学位于贵州屋脊韭菜坪附近，距云南仅几十公里。14年来，不少学生在石明警的劝说下坚持学业，他也目送了一批批学生走出大山，走入大学的校门。

蔡明镜所在的湖北省丹江口市龙山镇彭家沟小学有49个孩子，其中30多个孩子的父母常年在外打工。自成为一名特岗教师以来，蔡明镜白天给孩子们上课，课余也悉心照顾他们的起居。四年来，她几乎给每一个孩子都套过被子、洗过头发、剪过指甲。“在我心中，他们就是我自己的孩子。”蔡明镜在分享会上说到动情处，由衷感慨道。

“看着学生一步步成长，我们深深地体会到爱和教育的重要意义，因为爱，因为教育，一个孩子的成长开始变得更加有力。”张杰和爱人王秀秀是一对“特岗夫妻”。2009年，他们从河南师范大学毕业后，双双选择了为基层教育贡献力量。多年来，他们每年都要家访全班学生的家庭，从一个村子到另一个村子，累计行程已近万公里。

2019年是“特岗计划”实施的第14个年头。14年来，“特岗计划”吸引着一批批青年到乡村去，特岗教师招聘人数从2006年的1.6万名，逐步扩大到2019年的10万名。报告会现场，老师们用质朴的语言讲述自己的从教经历。他们不断用智慧和情怀为乡村教育注入青春活力——

来自河南濮阳市范县第三小学的巴世阳跟孩子们一起成立了广播站，开设了话剧、剪纸等十几个社团，丰富了孩子们的课余生活；

来自新疆阿克苏市第八小学的克地也木·木合旦多次寻找途径帮助贫困学生家庭减轻负担，只为把他们留在学校；

在黑龙江省佳木斯市桦川县横头山镇中心学校袁艳敏的带领下，学校有了科技节，学生们第一次参观了大学博物馆，第一次登上少年宫的舞台；

为了让孩子们学习普通话更直观，六年来，河北省张家口市怀安县太平庄中心学校的杨晓帅一手拿粉笔，一手拿工具，给学生们做了满满4大筐卡片教具；

在宁夏银川市兴庆区月牙湖回民中学，王行善于发现每个学生的长处，帮助他们走出自卑，激励学生通过知识来改变自己的命运……

新世纪以来，一些地方“教师荒”所带来的教师数量不足、质量薄弱的问题曾严重制约着农村教育的发展。2006年，教育部、财政部、人事部、中央编办联合制定了《农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》。至今，共有75万名特岗教师分布在中西部地区的1000多个县，为3.7万所农村学校补充了大批优质教师。

据介绍，在新中国成立70周年和新中国第35个教师节即将来临之际，为宣传特岗教师不忘立德树人教育初心，扎根农村为党为国教书育人的光荣事迹和突出贡献，教育部教师工作司筹划组织了本次全国巡讲活动。9月3日-6日，10名优秀特岗教师分为两组，分赴河北、河南、甘肃、青海、湖北、湖南、广西、贵州8省份师范院校做了巡回报告。（李依环）

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