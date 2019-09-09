9月1日，开学第一天。雄壮的国歌响彻中国儿童中心，随着冉冉升起的五星红旗迎风飘扬，中国儿童中心实验幼儿园的小朋友们庄严地行注目礼、跟唱国歌。

“爱国主义教育是中国儿童中心‘家园共育好儿童’幼儿家庭行动计划的首要内容。孩子是祖国的未来，我们把开学第一课的内容确定为爱国，就是为了厚植爱国主义情怀，在幼儿心中播撒爱国的种子，让爱国主义精神在幼儿心中牢牢扎根。”中国儿童中心党委委员、学前教育部部长兼幼儿园园长杨彩霞说。

升旗仪式 中国儿童中心供图

在幼儿心中播撒爱国的种子

家园共育好儿童，从小爱国记心间。

“你画太阳我画国旗，祖国祖国我们爱你……”走进小班教室，孩子们正在放声歌唱，用稚嫩的歌声表达对祖国母亲的热爱。在大班，聆听了老师讲述五星红旗的含义，孩子们围在一起画国旗，然后热烈讨论怎样用自己的方式，庆祝中华人民共和国成立70周年。

孩子们围在一起画国旗 中国儿童中心供图

认识五星红旗，画国旗，听爱国故事，唱红色歌曲……中国儿童中心实验幼儿园开学第一课，就是爱国教育，浓浓的氛围感染着小朋友们。“在家园共育好儿童中，我们将爱国教育系统化，按年龄段分步实施。”杨彩霞介绍，3到4岁的孩子，要认识国旗，知道国歌；4到5岁的孩子，要知道自己是中国人，参加升旗仪式时能站好、行注目礼、跟唱国歌，知道国庆节；5到6岁的孩子，要知道自己的民族，知道中国是一个多民族的和谐大家庭，知道国家取得的一些重大成就并为之自豪，知道3-5位对国家产生深远影响的事迹并为之自豪，会唱国歌，知道国旗的含义。

“我懂得了要珍惜今天的幸福生活，热爱我们的祖国母亲”“我要好好学习本领，做个好孩子”“我将来要为祖国多做贡献”“国庆节快到了，我要给祖国母亲做个生日蛋糕”……下课了，孩子们七嘴八舌，争着说出自己的心中感受。

近年来，中国儿童中心实验幼儿园坚持把立德树人作为中心环节，将爱国主义教育渗透于环境创设、课程教学、班级主题活动与家园互动之中，对幼儿进行爱国主义启蒙教育。孩子们从小争当爱国好儿童，自发组织开展护旗行动，积极开展“小脚丫走北京”“大眼睛看祖国”等爱国活动，受到社会的广泛关注和好评。

家园共育儿童的好思想、好品行、好习惯

据悉，为进一步推动家庭教育在培养担当民族复兴大任的时代新人中发挥的重要基础作用，引导家长履行在家庭德育中的主体作用，1月，中国儿童中心学前教育部策划发起、组织开展了以培育儿童的好思想、好品行、好习惯为主要内容的“家园共育好儿童”幼儿家庭行动计划，旨在通过家庭、幼儿园、社会的协同，弘扬传统美德，升华爱国、爱家的家国情怀，带动辐射千万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的动力点，助力新时代家庭文明建设，共育具有好思想、好品行、好习惯的好儿童。

“家园共育好儿童”幼儿家庭行动计划启动以来，学前教育部的老师们经过实践研究与探索，取得了显著成果，形成了家园共育好儿童“6+X”家庭德育实践模式。其中，“6”分别是内容引领专业化，根据家长需求编写《幼儿培育指南（3-6岁）（试行版）》《儿童家庭德育指导手册（3-6岁）》《幼儿家庭行动计划家园互动手册》学习材料，对如何对孩子进行爱国教育、如何避免孩子成为“小胖墩”“小眼睛”等20个典型问题给出示范引导；培育目标可视化，将好思想、好品行、好习惯分解为31个指标、256个典型表现，细化培育过程，助推目标达成；参与主体联动化，遵循以园带家、以幼带家、以家带家、以家带社区、以社区带社会的思路推进，注重家园社协同育人；德育过程体验化，以生活和游戏为载体，通过主题活动、一日生活、欢乐家庭日、习惯打卡、重走红色路等，开展参与式、渗透式的品德教育；德育结果外显化，通过家园互动手册分享、好儿童个性展、家长讲故事人人上讲台等多元化分享与展示，让德育更真切，化虚为实，有效提升德育实践；家庭赋能持续化，通过共情家长需求、建立三级家长委员会制度、特殊儿童关爱、参与社区文化建设等，建立和维护良好家园关系，促进家庭德育可持续发展。“X”指的是根据不同时期不同需求，自主扩展家园共育的方式。

“家园共育好儿童”幼儿家庭行动计划有效激发了家长的主体责任意识，引领了家长的家庭德育理念与方法。幼儿张晨和熊宥坤的家长欣喜地表示，自“家园共育好儿童”活动开展以来，感觉家庭活动有了“魂”。原来周末、节假日带孩子出去玩没目的，现在不一样了。为了培养孩子“好思想”，我们专门带孩子去天安门广场观看升旗仪式，让孩子不断地加深对祖国的认识和热爱。上学期，中国儿童中心学前教育部的老师面向近千名家长进行的问卷调查显示，58.16%的家长认为“家园共育好儿童”活动对孩子的促进作用“非常大”、36.48%的家长认为促进作用“比较大”。

“我们通过深入系统推进‘家园共育好儿童’活动，不断深化和完善可感、可知、可体验、促成长的‘6+X’家庭德育实践模式，以此辐射带动更多的社会力量，使更多的家庭和幼儿持续受益，用家风的力量、幼儿园的力量唤醒孩子心中的好、心中的爱，唤醒孩子的爱国、勇敢、坚强、宽容、勤劳品质。同时，也以此活动唤醒家长、唤醒家庭、唤醒我们的责任，激励孩子们争做好儿童，点亮自己的璀璨人生。”杨彩霞说。

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