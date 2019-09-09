原标题：应消除对家政专业的偏见

新学期伊始，不少新生陆续到高校报到，自己所学专业成了不少学生互相交谈的一个话题。对于不少选择就读家政学专业的学生来说，谈论时多少有些尴尬。尤其是遇到诸如“学习了家政学，是不是毕业之后就要做保姆”之类的问题时。

今年6月，国务院办公厅印发了《关于促进家政服务业提质扩容的意见》，该意见提出，支持院校增设一批家政服务相关专业。原则上每个省份至少有1所本科高校和若干职业院校开设家政服务相关专业，扩大招生规模。家政服务专业受到了前所未有的重视。在此之前，天津师范大学、湖南女子学院、吉林农业大学、聊城大学东昌学院、北京师范大学珠海分校以及20余所高职院校开设了家政学专业。

家政专业受重视的背后，是经济社会发展的需求。随着二孩政策放开、老龄化速度加快以及家庭结构的变化，公众对居家服务的需求越来越大，对家政业人才，尤其是高素质、高技能人才的需求旺盛。据业内人士介绍，仅北京，人才缺口就在30万人以上。

尽管人才缺口大，毕业生抢手，收入待遇也不错，但是相关高校的招生形势并不好。据媒体报道，南京师范大学金陵女子学院设立家政学专业3年，没有招到一名学生。国内最早开设本科家政学专业的吉林农业大学，每年仍有50%的学生来源于调剂。湖南女子学院家政专业的志愿填报率虽然逐年上涨，但2018年也仅仅达到31%。这背后是对行业的偏见与误解。在大众的认知中，家政就是煮饭、炒菜和打扫卫生，就是当保姆，而上大学学这个，未免有些浪费人才，属于白学。

实际上，家政专业并不等同于家政服务，更不是传统的“保姆”所能定义的。以聊城大学东昌学院家政学为例，这是一个四年制本科专业，课程主要有社会学、管理学、家政学、家庭社会学、家政思想史、企业管理、家庭营养、护理、心理学、家庭与法律、家庭教育等。家政人员所承担的职责还包括子女教育、营养管理、家居装饰、家庭理财。这还真不是一般人能够应付的。再者，学家政也不一定就是去当保姆，其就业方向包括家政培训、管理、教学和研究，以及相关产业策划、开发、营销和推广等，就好比酒店管理也不是去当服务员一样。所以，吸引考生选择家政专业，迫切需要转变观念，提高公众对家政类专业内涵的认知，营造一个良好的社会氛围。

改变这种偏见与误解，还需要从行业发展本身着手。公众的偏见很大一部分来自所接触的从业人员。而当下家政服务行业门槛低、素质参差不齐，虽然月嫂等岗位在大城市中收入不低，但是缺乏社会保障。在很多人看来，这并不是一份体面的工作，其技能也不需要通过上大学的方式来学习。所以，还必须通过促进家政服务行业的规范化、专业化、职业化发展来转变公众的行业认知，提高从业人员的社会地位，让家政成为一个受人尊重的职业。

家政专业虽然是一个朝阳行业，但不受考生待见，还来自对保姆这一职业乃至对服务行业固有的偏见。认为从事家政行业，干服务人的工作是低端的，即便是“高级保姆”仍旧没有面子。这就需要整个社会真正树立起职业无贵贱的观念。学家政不一定就是当保姆，但是毕业之后，进入家政服务一线，当了保姆，又如何呢？随着家政服务行业的分层分类发展，家政服务也可以成为高端的“私人定制”，获得较高的物质回报和社会尊重，让从业者在符合个人兴趣、专业特长的基础上实现个人价值。

（作者系媒体评论员）

(责编：郝孟佳、熊旭)