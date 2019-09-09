原标题：济南发布史上最大力度人才新政 身份证加学历证明可落户

继“人才新政30条”“高校20条”等政策之后，山东省济南市9月2日出台《关于支持人才创新创业发展的若干政策》(简称“济南19条”)，堪称济南史上最大力度人才新政。

科技日报记者梳理后发现，这19条措施，以“具体、细致、操作性强”为标签。比如聚焦十大千亿级产业、新旧动能转换等重点领域，“济南19条”前所未有的将全市发展机遇项目化、指标化、清单化，发布“选择济南”清单；再比如“济南19条”提出动态掌握山东籍、济南籍优秀人才在全球全国分布情况，实现定向化、精准化人才吸引；此外新政明确，身份证加学历证明即可落户，也成为有史以来“最低门槛”的落户政策。

留住青年人才、急需人才

“有关人才在济南买房可享受最高15万津贴”“身份证加学历证明即可落户”“留住青年人才，留住急需人才”，这是“济南19条”中透露出的关键信息。济南市委组织部人才工作处处长武毅表示，涵盖“实施泉城创新创业人才工程”“完善创新创业支撑体系”“提升创新创业公共服务”“创新人才工作机制”四个部分的19条“硬措施”，“每一条都很具体，很细致，有很强的操作性和实用性。”

新政提出，支持驻济高校、科研院所、医院、企业采取“核实认定、不限名额”的方式引进全球TOP200高校院所博士和青年学者，并直接入选济南市青年学术技术带头人。同时，新政实施“博士后英才”集聚计划，鼓励驻济单位设立国家博士后科研流动站、博士后科研工作站、省博士后创新实践基地、市博士后创新实践工作站，对新设立且招收首位博士后进站并已开题的设站单位，分别给予50万、50万、30万、10万元支持。

新政明确，专科及以上学历人员、初级以上专业技术职务资格、四级以上职业资格的人员，凭有效身份证件、学历证明或技术技能资格证明即可落户。经认定的各类紧缺急需人才、创新创业人才、社会贡献突出人才及其他各类特殊技能和特殊专业人才均可迁济落户。

打破常规，大尺度的新政出台有其深刻背景。据记者了解，从2017年开始，山东成为全国沿海省份中唯一人口流出多于流入的省份。而2018年净流出19.55万人，在全国所有省份中排名第二。值得注意的是，高素质大学毕业生成为重要流出群体。对济南来说，近45%的流出率并不算低。同时，根据第一财经《2019中国青年理想城报告》，展现出城市对青年人的吸引力指数，济南并不靠前，仅处于第25位。

同时，济南地处“山东新旧动能转换综合试验区”的核心，正打造十大千亿级产业，如何吸引相关人才加盟是摆在决策者面前的重要课题，于是，想尽办法，留住青年人才，留住急需人才成为新政出台的背景和内容。

引进“千里马”重奖“伯乐”

“全面而具体，特色可落地”是本次新政的特点。

“济南19条”包括五项人才集聚计划，分别为“博士后英才”集聚计划、“梧桐树”青年英才集聚计划、“金蓝领工匠”集聚计划、“创客之都”人才集聚计划和“四海菁英”集聚计划，涵盖青年人才、博士后人才、技能人才、创客人才、海外人才，颇有对各类人才“一网收尽”的意思。

而五大人才集聚计划又颇为具体，很具有操作性。比如“金蓝领工匠”集聚计划旨在全职引进或本土培养的世界技能大赛金牌获得者、中华技能大奖获得者、国家级技能大师工作室领办人、全国技术能手，分别给予重奖。“创客之都”人才集聚计划支持区县联合高校、科研院所、知名公司等建设创新楼宇、创业街区、众创空间，为在校或毕业5年内的大学生提供低成本或免费创业工位。“四海菁英”集聚计划遴选一批海外留学人员初创企业，给予资金扶持。

新技术的发展为济南搜罗人才提供了更多选择。“济南19条”提出利用技术手段动态掌握山东籍、济南籍优秀人才在全球全国分布情况，利用山东人恋家、爱家的心理特点，定向化、精准化吸引人才。对引进“千里马”的“伯乐”，“济南19条”提出对在招才引智、人才改革创新、双创平台建设等人才工作中作用突出的企事业单位、中介组织、个人及人才工作者进行表扬奖励。

对双创人才来说，落户、住房、子女教育、就医等问题都是必须面临的现实问题，济南市如何在这些方面解除人才的后顾之忧？武毅表示，济南提出提升创新创业公共服务，包括人才落户“低门槛”、人才子女“上好学”、人才来济“有房住”、人才服务“国际化”等4条措施，在落户、教育、住房、交通、国际化等方面推出服务措施，进一步降低人才落户门槛。

据了解，济南市有关方面对新政寄予厚望，希望在政策红利下，“力争用5年时间，使大学生留济南数量达到100万”。记者 王延斌

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