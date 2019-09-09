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开学第一课：致敬英雄

2019年09月09日08:37  来源：中国青年报
 
原标题：开学第一课：致敬英雄

　　《开学第一课》拍摄现场。

　　去年《开学第一课》的窘境大家还有印象。却有电视人同情地说：没办法，现在的孩子就是喜欢小鲜肉，就是喜欢中性人，没有他们，电视没有收视率和广告，网站没有流量。这是硬道理。

　　被气愤的家长狂轰滥炸以后，今年9月1日晚上的《开学第一课》变脸，没有教育部要求统一收看的文件，没有小鲜肉，没有大明星，也没有广告。但，刷屏了。家长们都在朋友圈发着自己孩子坐在电视机前看节目的样子，都在九方格上面评论：被感动了，被震撼了，“难得的亲子时光”。

　　今年第一课有的是热血、是梦想、是奋斗，这些过去我们认定的大道理，有点害怕的存天理灭人性而回避的说教，一点也不可怕。那是一个个少年英雄，和即使老了也仍如少年的英雄。

　　一位北京171中学家长夜里10点多给我发微信说，开始她很不理解，明天一早就要作为初一新生开学上课了，这么晚不睡觉在干什么？她凑近一看，儿子正在写心得，本来想写500字，结果2000字都打不住。有感触的点太多了。

　　我对身边的小朋友做了个微型调查，让孩子最动容的，是登山英雄夏伯渝。他在1975年为了给珠穆朗玛峰最后的那段路架起“中国梯”，双腿被冻伤截肢。后来的日子，他装了义肢，拄着拐继续冲顶。但天不遂人愿每次都出状况，4次都失败了。

　　在去年，他69岁的时候，他又一次站到了珠峰之下，画面里是他力竭的样子，伴随着一声声挣扎的喘息。我儿子跪在屏幕前，跟现场的人一起流着泪为他加油，最终，在众人的见证下，夏伯渝踏着他的铁脚登上了8848。

　　此处无言。但我能感受到大家都从中获得了力量。这种力量感很陌生，但是我们需要的。

　　第二喜欢的是3个来自上海的跳绳冠军，都是十三四岁的男孩，朋友圈里有不少人拍了孩子在伴随他们跳绳节奏跺脚的镜头。因为每个小学生进入校门第一件事就是要过跳绳关，没想到单调的跳绳能被演化出那么多花样，还可以用灵巧的跳跃为国争光，五星红旗为孩子升起，他们觉得无比激动——别人能行，我呢？

　　第三是那个打海盗的英雄严冬，他是俩幼儿园女孩团团圆圆的爸爸，海军长沙舰上的军官。他参与了20多次与海盗的遭遇战，他的讲述伴随着海上实录的镜头，惊险刺激。军旅梦伴随了很多男孩的童年。他们平时也会自己上铁血网站搜索全世界最好的战舰飞机火箭大炮，也会在游戏室里对阵。但，那些绣在五星红旗里的故事，那些为了保卫国家的神圣感，那些“为有牺牲多壮志”的精神境界，却是自我在网上搜寻很难得到的。

　　儿子说：“真是壮怀激烈。”是的，这些孩子一出生就会很多技能，幼儿园小班就能用百度搜他们需要的东西，大班能背100多首古诗，但他们不知道什么意思，所以很快就忘了。只有触动了情怀，将融入亘古不变铁血精神的故事传递给他们，他们才知道这些诗的意义，那些知识才会运用。还有那面月球背面的国旗。

　　“嫦娥四号”登月新闻谁都知道，但开学第一课后，孩子们知道了月球背面第一次登陆纪录是中国创造的，知道了月球背面插上五星红旗的重要意义，知道月球背面是人类通往深空的中继站。

　　“原来，人类要流浪地球，第一步要先走到月球背面。”儿子若有所思。也许，小心脏里忽然意识到了五星红旗的了不起，晚上睡觉前嘴里一直在唱“红旗红旗真美丽，金星金星照大地，我愿变成小红云，飞到天上亲亲你”。这是他在这档节目里现学的。

　　娃睡着了，我失眠了。打开手机，满屏都是第一课。

　　9月1日晚，家长朋友圈的这个变化，到底传递了什么信号？

　　是社会舆论，是家长们，包括一些孩子，对泛滥的游戏文化、肮脏的下水道文学、奢靡腐朽的娘气亚文化的忍无可忍，我们受够了。

　　媒体人，请不要假借孩子之名，说他们喜欢网络游戏的周边，喜欢一些涂着艳丽口红描眉画眼的男星，喜欢背后有金山银山的成功人士，所以，就毫无餍足与没底线地生产出更多的所谓产品喂给青少年。

　　我曾潜水进入网络文学的网站，那些很健康的网络小说，周边漂满了小方格广告：是女人的巨乳，是迷离的眼神，也有各色色情游戏的广告。上面写，“零零后赚第一桶金，请联系我”“足不出户，直播你的某某”。我愤怒了，到处问，这有人管吗？

　　是的，这些地方都是网络沙漠中的荒蛮地区，监管不易，却有着成群等而下的淘金者。他们开拓着一个又一个处女地，只为躲过监管，放置儿童第一眼就眼红心跳的东西。不要动不动就说企业原罪，好像小企业做大的过程什么都能原谅，给未成年人下套哪里是原罪问题？这种发财崇拜已经模糊了是非边界，让未成年人这方面的保护形同虚设。

　　网络要受监管。我去那些著名上市公司的动漫频道，看中学生喜欢的日漫国漫。这里没有不良广告，色情的位置也被遮挡了。但是，那么精美的艺术设计，那么脑洞大开的剧情，那么鲜活俊美的主人公，表达的，却是同人、耽美的意境。

　　谁不知道网络和手机是双刃剑？现在的父母已经无力阻止孩子上网了。但在这个现实面前，大家都蒙上双眼假装不知，孩子的课下时光，只要没有家长的监督，就能为所欲为地在网络世界周游列国。对于还没有分辨能力的孩子，他们的流行难道不是受控于简单的直接暴力爽吗？

　　流量为王，最后的结果是所有的内容都投孩子所好，然后在旁边捆绑广告。多少媒体人的生计就靠着那些小鲜肉的回眸一笑。

　　一个央媒的调查记者解释他为什么离职的时候这样说：一篇调查报道采访过程出生入死，几经折磨修改，各种证据链反复推敲，写10篇出3篇，出来以后，也许阅读量就一千两千。但有小鲜肉出动的文章或者视频，都是几个亿。现在的读者就这水平，大家用脚投票。

　　我想用今年央视《开学第一课》打的翻身仗告诉他，家长、孩子、读者、受众不是这样的。

　　因为腐朽的下水道文化铺天盖地，人们会误以为自己喜欢那些东西。没有好的作品，大家顺着所谓人性，自然会滑向懒散的浮华的甚至充满性诱惑的温柔窝。

　　并非那些明星有多不好，而是由青少年自身所带有的叛逆性决定的。当他们发现潮流在喜欢某个中性歌星，而自己的男性荷尔蒙正在觉醒，慢慢建立自我对男性特征的认同。所以，他们要反潮流而动。

　　同样，一个十一中学的初中男生很喜欢今年的《开学第一课》。

　　他平时就是个诗人、宅男，也喜欢在手机上吃鸡。但不妨碍，他胸中涌动着英雄梦，涌动着征服顶峰的豪情，涌动着逆流而上做不一样男人的冲动。

　　从40多年前，少年们流传“黄色”手抄本，到今天的穿着人性外衣的性放纵。从当年孩子崇拜军人、英雄，到今天的调查显示青少年崇拜歌星影星，不认识科学家、大国工匠，不得不说，我们管理孩子养育孩子的过程，确实有太多的矫枉过正。

　　刘慈欣在《三体》中写了一个寓言：太阳系被二维化成了一个饼。乘着超光速飞船只逃出两个女人程心和AA。失去雄性的宇宙最终变成了一幅叫做星空的油画。

　　我们不能要这样的未来吧？

　　面对孩子小小年纪满脑子的污泥浊水，没有辨别就接收了罄竹难书的垃圾信息，父母是绝望的，也希望媒体能给自己孩子更多充满血性的正确引导。

　　无腿英雄夏伯渝的出现解救了我。因为我第一次看到孩子为别人落泪——不是为了一个他想买的钢铁侠手办，不是为了玩游戏的抗争，不是为了不写作业或者到点了不起床上学的私欲。而是，他把热泪献给了英雄，他从登山者身上汲取了打不死的顽强，而这种梦想的力量震颤了他的心，让他也想一揾壮怀激烈的英雄泪。

　　看了这一期开学第一课居高临下的收视率，我真开心。太阳之下没有新鲜事，人同此心心同此理。我们喜欢了那么多年的阴柔美、细腻美，现在更需要阳刚美、崇高美。课本的说教之外，请媒体给我们更多这种力量美，哪怕是充满了伤疤的美。

　　00后10后需要成为真正的强者，让我们再助推一把。

　　(堵力)

(责编：郝孟佳、熊旭)
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