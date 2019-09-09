原标题：调查显示：近九成大学教师对工作表示认可

教师节将至，对于大学教师来说，新一学期也拉开了序幕。如今，大学教师对自己的工作满意吗？他们教学投入情况和教学情况如何？

近日，麦可思研究院发布的2019年大学教师教学投入情况的数据显示，在2018~2019学年里，本科院校教师周均工作时长为46.9小时，高职高专院校教师为46小时。

其中，近九成大学教师对个人工作表示认可，较高的工作认可度意味着工作能给大学教师带来更多成就感。其中，本科院校的教学科研型教师对个人工作认可度为88%，高职高专为80%。辅导员群体对工作的认可度最高，本科院校的辅导员为91%，高职高专院校的辅导员为88%。

近年来，让大学教师回归教学成为大学内外的共识。在今年年初的全国高教处长会上，教育部高等教育司司长吴岩表示，高校基层教学组织建设要回归“教研为本”。“高校教师不管名气有多大，荣誉有多高，教师是第一身份，教书是第一工作，上课是第一责任”。

调查显示，被调查的最近一学年承担授课任务的大学教师，在教学上(包括上课、教学准备、学生答疑等)周均投入的时长为16.8小时。本科院校教师在教学上周均投入17.4小时，在科研方面周均投入16.1小时。高职高专院校教师在教学上周均投入15.9小时，在科研方面周均投入15.4小时。

总体看来，大学教师在教学上投入的时间略多于科研。86%的教师认为自己在教学上的时间和精力投入较为充足。

在教学改进方面，加强与学生的互动和沟通是新一学年里，教师最希望进行教学改进的环节。

在师生交流方面，数据显示，本科教师平均每周与学生课下交流时长为2.6小时，高职高专院校教师为2.5小时。学习学术、个人生活和实习就业均为师生交流的主要内容。

教学是大学最基本的职能。从数据来看，高校为教师教学提供了一定的激励和支持政策。84%的本科院校教师和87%的高职高专院校教师反馈，所在高校设有鼓励教师投入教学的措施或奖励，这在一定程度上反映出高校对教学环节的重视。

据悉，分析所用数据的调查时间从今年8月5日开始，到8月8日结束，回收大学教师的有效答卷2248份。

(记者 叶雨婷)

(责编：郝孟佳、熊旭)