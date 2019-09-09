人民网>>教育>>滚动新闻

调查显示：近九成大学教师对工作表示认可

2019年09月09日08:35  来源：中国青年报
 
原标题：调查显示：近九成大学教师对工作表示认可

　　教师节将至，对于大学教师来说，新一学期也拉开了序幕。如今，大学教师对自己的工作满意吗？他们教学投入情况和教学情况如何？

　　近日，麦可思研究院发布的2019年大学教师教学投入情况的数据显示，在2018~2019学年里，本科院校教师周均工作时长为46.9小时，高职高专院校教师为46小时。

　　其中，近九成大学教师对个人工作表示认可，较高的工作认可度意味着工作能给大学教师带来更多成就感。其中，本科院校的教学科研型教师对个人工作认可度为88%，高职高专为80%。辅导员群体对工作的认可度最高，本科院校的辅导员为91%，高职高专院校的辅导员为88%。

　　近年来，让大学教师回归教学成为大学内外的共识。在今年年初的全国高教处长会上，教育部高等教育司司长吴岩表示，高校基层教学组织建设要回归“教研为本”。“高校教师不管名气有多大，荣誉有多高，教师是第一身份，教书是第一工作，上课是第一责任”。

　　调查显示，被调查的最近一学年承担授课任务的大学教师，在教学上(包括上课、教学准备、学生答疑等)周均投入的时长为16.8小时。本科院校教师在教学上周均投入17.4小时，在科研方面周均投入16.1小时。高职高专院校教师在教学上周均投入15.9小时，在科研方面周均投入15.4小时。

　　总体看来，大学教师在教学上投入的时间略多于科研。86%的教师认为自己在教学上的时间和精力投入较为充足。

　　在教学改进方面，加强与学生的互动和沟通是新一学年里，教师最希望进行教学改进的环节。

　　在师生交流方面，数据显示，本科教师平均每周与学生课下交流时长为2.6小时，高职高专院校教师为2.5小时。学习学术、个人生活和实习就业均为师生交流的主要内容。

　　教学是大学最基本的职能。从数据来看，高校为教师教学提供了一定的激励和支持政策。84%的本科院校教师和87%的高职高专院校教师反馈，所在高校设有鼓励教师投入教学的措施或奖励，这在一定程度上反映出高校对教学环节的重视。

　　据悉，分析所用数据的调查时间从今年8月5日开始，到8月8日结束，回收大学教师的有效答卷2248份。

　　(记者 叶雨婷)

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved