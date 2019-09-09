人民网>>教育>>滚动新闻

支教老师分期付款买单反相机 给山区学生拍创意照

2019年09月09日08:33  来源：北京青年报
 
原标题：支教老师分期付款买单反相机 给山区学生拍创意照

　　支教老师分期付款买下单反相机 记录学生成长 展示无限活力

　　他们给山区学生拍的创意照 亮了！

　　一名学生用自己的双手托举地球；一个女生坐在苹果树下，不知在思考什么……这些有趣的照片近日引发网友热议。北京青年报记者了解到，这些照片是广西百色一所中心小学的支教老师为孩子们拍摄的。拍摄者张老师表示，自己支教时一直用单反相机为孩子们拍照片，希望为他们的成长做一个记录，这次拍摄粉笔创意照也是希望展现山区学生的活力。该校校长告诉北青报记者，支教老师拍摄的这些创意照片展现了每个孩子的个性和梦想，会鼓励孩子们未来勇敢地实现梦想。

　　支教老师买单反相机

　　在山区小学拍“大片”

　　这组由支教老师为学生拍摄的“大片”，很难不引起关注，因为孩子们的天真、趣味和想象，只需看一眼，就径直通过双眸直抵内心。照片中，地面被画上了不同的图案，一个个小学生躺在粉笔绘制的画面上摆造型：一个学生画了一个地球后，躺在地上做出托举的动作，仿佛真的举起了地球；一位女生画了一棵苹果树，一个大苹果正从树上掉下来，正好砸在女孩脑袋上，发出“咚”的声音；还有男生在地上画出一片筋斗云，手里拿根棍子躺在地上，做出像孙悟空那样腾云驾雾的样子……

　　北青报记者8日联系到照片的拍摄者之一张老师。她告诉北青报记者，照片中的孩子们是她2016年到2018年间在广西百色一个山区寄宿制小学支教时教过的学生，这些学生中不少都是留守儿童。今年6月份，张老师回到这个小学去看望她教过的学生时，顺便为孩子们拍下了这组创意照片。

　　北青报记者从支教组织者处了解到，除了粉笔画创意照，张老师和一起支教的同伴从2016年开始，就自己购买了单反相机，为孩子们拍摄“大片”，其中不少孩子拍照时才第一次认识单反相机。

　　不过，他们在镜头前并不拘谨，反而充满了表现欲：有的孩子双手抱着头，做出大笑的表情；有的学生双臂抱在胸前，做出一副小大人的模样；还有的学生摆出格斗动作，但脸上露出难以掩饰的笑容。

　　有网友评论称，虽然这些孩子并没有化妆，穿的衣服也不时尚，上面还有些污渍，但从他们的眼神中能看出对于世界的渴望，从他们的创意画作里也能看出每个人都有对未来的期待。

　　两年拍下几千张照片

　　借创意照破刻板印象

　　张老师和同伴是从2016年开始到这所山区小学支教的，并在此度过了两年时光。初到这所小学时，张老师还刚刚从厦门大学经济学专业毕业，算是个“穷学生”，于是她用分期付款的方式，购买了一部单反相机。

　　张老师告诉北青报记者，她到学校的时候，一起支教的3个人中只有一个队友有单反相机。没多久，她就发现经常要借用队友的相机，于是剩下两个人也都买了相机，专门用于记录孩子们的成长。两年中，她和同伴们为孩子们拍下了几千张照片。

　　张老师支教的小学被群山包围，教学楼前建有一条整齐的塑胶跑道。校长黄中告诉北青报记者，这所学校距离百色市区有70多公里，距离县城也有40多公里，因为都是山路，开车也要走至少一小时。

　　由于是寄宿制学校，张老师除了作为语文老师和班主任，负责孩子们的学习外，还要关心孩子们每天的生活。不少学生都是留守儿童，有一次，张老师问一个女生想不想爸爸妈妈，女生回答说想他们。张老师再问这个女生还会在夜里睡觉时哭吗，女生却表示不会了。就这样一天天，张老师将有关孩子们的故事用照片记录下来。

　　张老师说，2018年两年的支教期结束时，她和同伴决定为每个孩子拍一张肖像照，也就是后来打动了不少网友的“大片”。当时，同伴先给孩子们看了一些明星肖像照，提供了一些摆造型的启发。一部分孩子会模仿明星的动作，但另一部分孩子在原有的姿势上再创作，摆出了自己的姿势。张老师说，无论姿势如何，每个孩子都在拍照时表现出了自己的气质，这一点也给她留下了非常深刻的印象。

　　今年6月份，她再次回到学校，和同学们一起拍摄了粉笔画的创意照。张老师说，这些粉笔画是孩子们提出想要的场景后，自己和孩子们一起创作出来的，“这些照片一方面是孩子们成长过程中的一个好玩的记录，另一方面也是希望打破外界对于山区里的孩子的刻板印象。你从他们的表情里，看不出谁是安静的，谁是比较调皮的，每个人都融入到力量四射的这个背景里，显得很有活力。”

　　担心生虱女生受歧视

　　支教老师也剪成寸头

　　校长黄中告诉北青报记者，2016年，经上级教育部门介绍，包括张老师在内3名名校毕业的支教老师来到该小学任教。从2017年开始，每年该校都有5名支教老师为孩子们带来新鲜的知识。

　　黄中说，该校目前有574名学生，其中约20%的学生来自贫困家庭。对于这些生长在山区的孩子来说，这些支教老师带来了先进的学习方法和广阔的视野，有助于孩子们走出大山，获得更好的未来。

　　令黄中感动的是，这些支教老师几乎每学期都要把班上每个学生的家庭走访一遍。“有的学生家距离学校十几公里，平均下来，家访一次单程也要5公里以上。一年下来，不少老师家访就要走上几百公里。”

　　此外，包括张老师在内的支教老师对孩子们的关怀，也让黄中校长印象深刻。张老师班上的一名女生头发生了虱子，为了健康，只能剪成寸头。张老师得知后，担心该女生因为发型被歧视，自己也剪成了寸头，并告诉所有学生不能歧视，要尊重他人。

　　黄中回忆，张老师为孩子们拍摄的粉笔画创意照一发出来，就在教师群里引发轰动，“大家都觉得这个太有意思了，而且把每个孩子的个性都展现了出来。你看那个孩子举着地球的照片，就表现了孩子对于保护地球环境的梦想。这些照片记录了孩子们的生活，也记录了孩子们的梦想，相信他们今后会去勇敢地实现自己的梦想的。”

　　文/本报记者 屈畅 统筹/蒋朔

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved