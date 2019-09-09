原标题：支教老师分期付款买单反相机 给山区学生拍创意照

支教老师分期付款买下单反相机 记录学生成长 展示无限活力

他们给山区学生拍的创意照 亮了！

一名学生用自己的双手托举地球；一个女生坐在苹果树下，不知在思考什么……这些有趣的照片近日引发网友热议。北京青年报记者了解到，这些照片是广西百色一所中心小学的支教老师为孩子们拍摄的。拍摄者张老师表示，自己支教时一直用单反相机为孩子们拍照片，希望为他们的成长做一个记录，这次拍摄粉笔创意照也是希望展现山区学生的活力。该校校长告诉北青报记者，支教老师拍摄的这些创意照片展现了每个孩子的个性和梦想，会鼓励孩子们未来勇敢地实现梦想。

支教老师买单反相机

在山区小学拍“大片”

这组由支教老师为学生拍摄的“大片”，很难不引起关注，因为孩子们的天真、趣味和想象，只需看一眼，就径直通过双眸直抵内心。照片中，地面被画上了不同的图案，一个个小学生躺在粉笔绘制的画面上摆造型：一个学生画了一个地球后，躺在地上做出托举的动作，仿佛真的举起了地球；一位女生画了一棵苹果树，一个大苹果正从树上掉下来，正好砸在女孩脑袋上，发出“咚”的声音；还有男生在地上画出一片筋斗云，手里拿根棍子躺在地上，做出像孙悟空那样腾云驾雾的样子……

北青报记者8日联系到照片的拍摄者之一张老师。她告诉北青报记者，照片中的孩子们是她2016年到2018年间在广西百色一个山区寄宿制小学支教时教过的学生，这些学生中不少都是留守儿童。今年6月份，张老师回到这个小学去看望她教过的学生时，顺便为孩子们拍下了这组创意照片。

北青报记者从支教组织者处了解到，除了粉笔画创意照，张老师和一起支教的同伴从2016年开始，就自己购买了单反相机，为孩子们拍摄“大片”，其中不少孩子拍照时才第一次认识单反相机。

不过，他们在镜头前并不拘谨，反而充满了表现欲：有的孩子双手抱着头，做出大笑的表情；有的学生双臂抱在胸前，做出一副小大人的模样；还有的学生摆出格斗动作，但脸上露出难以掩饰的笑容。

有网友评论称，虽然这些孩子并没有化妆，穿的衣服也不时尚，上面还有些污渍，但从他们的眼神中能看出对于世界的渴望，从他们的创意画作里也能看出每个人都有对未来的期待。

两年拍下几千张照片

借创意照破刻板印象

张老师和同伴是从2016年开始到这所山区小学支教的，并在此度过了两年时光。初到这所小学时，张老师还刚刚从厦门大学经济学专业毕业，算是个“穷学生”，于是她用分期付款的方式，购买了一部单反相机。

张老师告诉北青报记者，她到学校的时候，一起支教的3个人中只有一个队友有单反相机。没多久，她就发现经常要借用队友的相机，于是剩下两个人也都买了相机，专门用于记录孩子们的成长。两年中，她和同伴们为孩子们拍下了几千张照片。

张老师支教的小学被群山包围，教学楼前建有一条整齐的塑胶跑道。校长黄中告诉北青报记者，这所学校距离百色市区有70多公里，距离县城也有40多公里，因为都是山路，开车也要走至少一小时。

由于是寄宿制学校，张老师除了作为语文老师和班主任，负责孩子们的学习外，还要关心孩子们每天的生活。不少学生都是留守儿童，有一次，张老师问一个女生想不想爸爸妈妈，女生回答说想他们。张老师再问这个女生还会在夜里睡觉时哭吗，女生却表示不会了。就这样一天天，张老师将有关孩子们的故事用照片记录下来。

张老师说，2018年两年的支教期结束时，她和同伴决定为每个孩子拍一张肖像照，也就是后来打动了不少网友的“大片”。当时，同伴先给孩子们看了一些明星肖像照，提供了一些摆造型的启发。一部分孩子会模仿明星的动作，但另一部分孩子在原有的姿势上再创作，摆出了自己的姿势。张老师说，无论姿势如何，每个孩子都在拍照时表现出了自己的气质，这一点也给她留下了非常深刻的印象。

今年6月份，她再次回到学校，和同学们一起拍摄了粉笔画的创意照。张老师说，这些粉笔画是孩子们提出想要的场景后，自己和孩子们一起创作出来的，“这些照片一方面是孩子们成长过程中的一个好玩的记录，另一方面也是希望打破外界对于山区里的孩子的刻板印象。你从他们的表情里，看不出谁是安静的，谁是比较调皮的，每个人都融入到力量四射的这个背景里，显得很有活力。”

担心生虱女生受歧视

支教老师也剪成寸头

校长黄中告诉北青报记者，2016年，经上级教育部门介绍，包括张老师在内3名名校毕业的支教老师来到该小学任教。从2017年开始，每年该校都有5名支教老师为孩子们带来新鲜的知识。

黄中说，该校目前有574名学生，其中约20%的学生来自贫困家庭。对于这些生长在山区的孩子来说，这些支教老师带来了先进的学习方法和广阔的视野，有助于孩子们走出大山，获得更好的未来。

令黄中感动的是，这些支教老师几乎每学期都要把班上每个学生的家庭走访一遍。“有的学生家距离学校十几公里，平均下来，家访一次单程也要5公里以上。一年下来，不少老师家访就要走上几百公里。”

此外，包括张老师在内的支教老师对孩子们的关怀，也让黄中校长印象深刻。张老师班上的一名女生头发生了虱子，为了健康，只能剪成寸头。张老师得知后，担心该女生因为发型被歧视，自己也剪成了寸头，并告诉所有学生不能歧视，要尊重他人。

黄中回忆，张老师为孩子们拍摄的粉笔画创意照一发出来，就在教师群里引发轰动，“大家都觉得这个太有意思了，而且把每个孩子的个性都展现了出来。你看那个孩子举着地球的照片，就表现了孩子对于保护地球环境的梦想。这些照片记录了孩子们的生活，也记录了孩子们的梦想，相信他们今后会去勇敢地实现自己的梦想的。”

文/本报记者 屈畅 统筹/蒋朔

(责编：郝孟佳、熊旭)