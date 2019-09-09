333名北大学子接续坚持20年，只为一件事！

山川虽美
却也阻断了孩子们远眺的视线
他们虽有梦想
却常常陷于对未来的恐慌
握着他们的手，我要让这份希望发光
牵他们走过一程迷茫
我是北京大学研究生支教团志愿者
这是我的故事
毕业后 我来到了青海
成为北大支教团二十年来333人中的一员
高原的温差让我第一次知道了炉火的重要
也让我知道了那些孩子们对求学的珍惜
不小心 一次火星的意外
让我彻底融入了他们的快乐
在那些纯真的目光里
我感受到了作为一名老师的责任
密密缝补的丝线 连接起我们的缘分
一年的时间不长
但我知道
有他们 这里已成为我的第二故乡
毕业后 我来到了内蒙古
像很多师兄师姐一样 投身于教育扶贫
第一次上课心里满满的踌躇忐忑
就在站上讲台的那一刻
他们的期待唤醒了我的使命感
相处的日子中 我和他们一起成长
我尽己所能
最大可能地去勾勒他们美好的未来
点滴的努力
逐渐搭起了知识与梦想的桥梁
面向天空 我们都在探寻着实现自己梦想的路
有志者 事竟成
毕业后 我来到了西藏
选择了西部 选择了祖国最需要的地方
初为人师的我 迫切希望了解自己的每一位学生
那个下午 是我第二十一次走在家访的路上
我以为我为他们做了很多
实际上 这片土地更深刻地在改变着我
走近他们你才能体会到
最质朴的情感和扎根于中国大地的力量
夜深时 电筒的微光照亮着崎岖的路
一年的历练 让我下定决心
要用一生的努力 去做一个趋光的人
毕业后 我来到了新疆
这是支教生涯的第一个国庆前夜
我和我的伙伴
希望用我们的行动
给孩子们传递一种信念
祖国 是我们永远的骄傲
使命在我们的教学中
凝结成了共同的担当
当歌声在心头回响
到祖国最需要的地方去
是我们北大学子不变的信仰
1998年，北京大学积极参与
由团中央组织实施的
“中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团”
组建了北京大学研究生支教团
1999年9月
第一届研究生支教团7名成员奔赴
河南、山西、青海三地开展支教工作
到2018年
北京大学累计派出二十届研究生支教团
333名志愿者分赴
青海、西藏、新疆、内蒙古
云南、宁夏、山西、河北、河南等地开展
335次支教扶贫工作
（有2人先后参与两次支教）
为祖国的教育事业奉献青春力量
离开燕园，带着青春和理想
将所学知识化作在三尺讲台耕耘的汗水
身体力行为山区孩子们托起梦想
传道授业从不是一条单行道
因为善良真诚的孩子
志愿者们
第一次感受到为人师表的荣光
一声声“教师节快乐”
一束束色泽鲜艳的野花
是对前路辛苦最好的奖赏
一代人有一代人的长征
一代人有一代人的担当
在这场北大青年的接力跑中
他们奔跑了二十年
接力还在继续
步履坚定
只为抵达祖国最需要的地方
轻装简行
只为将知识与信念的火种远传
多位师长、校友
院士夫妇杨芙清、王阳元
国家荣誉称号建议人选、“敦煌女儿” 樊锦诗
历史学家钱乘旦
知名主持人敬一丹
也表达了他们对志愿者们的鼓励
在第35个教师节来临之际
向所有教育战线上的“燃灯者”们
致以最诚挚的敬意与祝福
节日快乐！