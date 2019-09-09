333名北大学子接续坚持20年，只为一件事！

毕业后 我来到了青海

成为北大支教团二十年来333人中的一员

高原的温差让我第一次知道了炉火的重要

也让我知道了那些孩子们对求学的珍惜

不小心 一次火星的意外

让我彻底融入了他们的快乐

在那些纯真的目光里

我感受到了作为一名老师的责任

密密缝补的丝线 连接起我们的缘分

一年的时间不长

但我知道

有他们 这里已成为我的第二故乡