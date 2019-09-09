东北电力大学举办建校70周年庆祝活动

金秋时节，东北电力大学迎来建校70周年庆典。9月8日，社会各界代表，海内外校友代表，与全校2万余师生欢聚一堂，共同回顾我国电力高等教育的70年光辉历程，庆祝东北电力大学七秩华诞。

东北电力大学始建于1949年5月，是中国共产党创办的第一所电力工科学校，1958年定名为吉林电力学院，1978年更名为东北电力学院。原隶属电力部、国家电力公司，2000年起，实行“中央与地方共建，以地方管理为主”的管理模式，2005年学校更名为东北电力大学。2012年，入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。

东北电力大学校长蔡国伟说：“一部东电史，承载的不仅是一所学校的发展史，更演绎了东北电力大学与民族复兴伟业、能源电力事业发展同向同行、休戚与共的华美乐章。近年来，东北电力大学坚定不移实施人才强校、特色发展、创新驱动、开放合作战略，以建设特色鲜明的高水平教学研究型大学为奋斗目标，开展了卓有成效的内涵建设，各项事业发展蹄疾步稳，综合办学实力与核心竞争力快速提升。”

如今的东北电力大学，已经发展成为以电力为特色，以工为主，工、理、管、文、法、经、教育、艺术8个学科门类协调发展的省属重点大学，现有3个博士学位授权一级学科，14个硕士学位授权一级学科，50个本科专业。15万余学子走出校门，发展成为杏坛赤子、科技精英、政界俊才。

学校承担包括国家科技部重点研发计划、国家973计划项目、863计划项目、国家科技支撑计划项目等各级各类科研课题1800余项，荣获国家科技进步奖3项，省部级及以上科研成果奖143项，提供技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务近2000项。

东北电力大学党委书记李国庆表示，东北电力大学始终坚持社会主义办学方向，肩负着为我国能源电力行业培养人才的使命。未来，学校围绕电力特色，继续加快高水平大学建设，打造高水平教师团队，重点培育高水平的创新能力，为祖国电力事业、为社会经济发展不断输送更多优秀人才。攻坚克难，为能源电力行业和国家经济社会发展提供更加有力的智力支撑。

校庆期间，东北电力大学校史馆正式开馆。建校七十周年书画、摄影展，校友篮球邀请赛、文艺晚会、能源互联网与能源电力教育高端论坛、中国电力高校联盟会议、校友捐赠仪式等一系列庆典活动也将陆续上演。(张学亮)

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