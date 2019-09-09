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北京将启动“职业技能提升三年行动计划”

2019年09月09日00:19  来源：新华网
 
原标题：北京将启动“职业技能提升三年行动计划”

　　新华社北京9月8日电（记者邰思聪、陈旭）记者日前从北京市举行的一场新闻发布会上了解到，北京市将启动“职业技能提升三年行动计划”，重点对企业职工开展大规模职业技能培训。

　　北京市人力资源和社会保障局副局长王明山表示，目前，北京市技能劳动者总量达338万人，高技能人才99．6万人，71名高技能人才获国务院特殊津贴。接下来，北京市将启动实施“职业技能提升三年行动计划”，重点对企业职工开展大规模职业技能培训。计划到2021年底，北京市技能劳动者占就业人员总量的比例达到30％，高技能人才占技能劳动者的比例达到33％。

　　这期间，相关部门将围绕企业职工岗前和岗位环节开展技能培训。岗前培训将开展岗位适应性培训，帮助新职工快速胜任新岗位，员工入职12个月内，培训时间不少于40课时的，按每人500元的标准给予企业补贴。同时，实施“招工即招生、入企即入校、企校双制联合培养”的新型学徒培养计划，共建专业及基地，给予企业学徒补贴。

　　岗位培训则是为促进在岗职工适应岗位需要、鼓励个人学技术。今年1月1日以后取得初级、中级、高级、技师、高级技师国家职业资格证书或技能等级证书的企业职工，参加失业保险满1年的将根据等级给予1000元至3000元的个人技能提升补贴。同时，对于企业组织开展高技能人才研修培训的，给予企业研修补贴。

(责编：冯粒、曹昆)
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