上海交通大学校长林忠钦：勤奋为学 爱国荣校

上海交通大学校长林忠钦（学校供图）

人民网北京9月8日电 日前，上海交通大学举行2019级新生开学典礼，校长林忠钦在发言中寄语新生：选择交大，就选择了责任。我希望，每一名交大的学子，始终谨记交大的校训，以刻苦的磨砺成就真才实学，以奋斗的青春赓续交大辉煌！追求卓越、造福人类，共同建设祖国的灿烂明天！

林忠钦在题为《勤奋为学 爱国荣校》的发言内容节选如下——

同学们，我们即将迎来新中国的七十华诞。70年岁月更迭、沧桑巨变，我们的祖国由百废待兴，逐渐走向繁荣富强，走近世界舞台中心。在座的同学大多是2000年前后出生，亲身经历和见证了祖国前所未有的快速发展。国势之强由于人，伟大成就的取得离不开一代又一代人的接续奋斗。前不久，党中央决定，首次开展国家勋章和国家荣誉称号集中评选颁授，隆重表彰一批为新中国建设和发展作出杰出贡献的功勋模范人物。我们的黄旭华学长和吴文俊学长分别成为“共和国勋章”和国家荣誉称号建议人选，他们所展现的家国情怀、作出的杰出贡献，让全体交大人引以为豪。从“两弹一星”到核潜艇、航空母舰，从迈向太空的第一枚运载火箭到坚守南海的“造岛神器”挖泥船，从攻克重大疾病和疑难杂症，到解决经济社会及民生问题……在推动经济社会发展的时代浪潮之中，在新中国70年波澜壮阔的历史画卷里，交大人从未曾缺席，未来也不会缺席。江山代有才人出，我们坚信，在新一代交大人之中，还将会涌现这样的民族脊梁。但是，事不能空谈、功不可坐等，人的成长离不开勤奋学习和刻苦磨砺。如何成为于国有大用，于时有深益的“第一等”人才，我想送给在座的同学几点建议，希望对你们有所启发。

第一，对于本科新生而言，希望大家调整心态、打好基础，建立对专业的热爱。大家从同龄人中崭露头角，来到交大，都具备成为优秀人才的潜质。在这个彬彬济济的环境中学习生活，大家首先要学会“归零”，重新定位自己。大学的课堂教学不再依靠耳提面命，而是引导大家自主探究、独立思考。大家要积极主动适应这个转变，适应快的同学不应自满，适应慢的同学也不要气馁。每一名同学都应该保持乐观进取的心态和虚心求教的精神，乐于思索、勤于探究，养成良好的学习习惯。

本科阶段的学习，基础课程是重中之重。“起点高、基础厚、要求严、重实践、求创新”，是从老交大传承至今的办学传统。交大对基础课程的学习要求非常高，一些课程博大精深，被称为“霸王课”，大家学习的时候也许很吃力，但以后会逐渐体会到，这些“霸王课”里蕴含的知识正是专业领域研究和创新不可或缺的基石。学好这些课程，会让大家终生受益。我希望，大家要在这些课程上下足功夫、愈难愈进，扎扎实实把基础打牢、练就过硬本领，积极寻找自己的兴趣与专业的结合点，建立对专业的热爱，为将来的人生之路奠定一个良好的开端。

第二，对于研究生而言，希望大家潜心钻研、矢志创新，勇于攀登学术高峰。研究生阶段是学历教育的最高阶段，大家要充分认识读研的意义，这是一生中进行学术探究的“黄金阶段”。要沉下心来深入学习专业知识，锻炼自己的学术思维，提升运用知识解决实际问题，以及发现新问题的能力，从而实现“探究”到“创造”的跨越，而不能仅仅满足于完成论文、取得学位。

创新创造是研究生的核心竞争力，也是大家读研期间必须要培养的素质。博士生同学们，你们正处于思维最活跃、精力最充沛的时期，更加应当求真务实、矢志创新、追求卓越，敢于攀登学术高峰。很多知名的交大人都在读博期间取得了杰出的成就：钱学森学长和导师冯·卡门共同提出了著名的“卡门-钱公式”，奠定了在空气动力学上的地位；徐光宪学长提出了“三中心模型”，首次验证了罗圣费尔德关于旋光的量子化学理论；张钟俊学长第一次在理论上获得了凸极电机的一个模态常数，对电机学和数学研究都具有创新意义……希望这些学长们立志不凡、勇于创新的事迹，能够激发你们开拓和创造新的传奇！

第三，无论是本科生，还是研究生，希望大家都能将个人的前途与祖国的兴盛结合起来，成为国之栋梁。“饮水思源，爱国荣校”是我们上海交大的校训，也是历代交大人共同的精神传承。这八个字朴实无华、意蕴厚重，它阐明了交大人“坚守初心、思源感恩”的特质和“勇担使命、赤诚爱国”的底色。今年是我们交大电机系1941届校友杨嘉墀院士诞辰100周年。上世纪40年代，杨学长前往美国留学工作，研制成功第一台自动记录光谱仪，被专家定为“杨氏仪器”。新中国成立后，杨学长响应祖国召唤，变卖所有家产，购买中国科研所需的各种仪器归国。他在国家科技战线工作近五十年，亲身参与了导弹、人造卫星、载人飞船、探月等重大工程，为国家的航天事业做出了杰出贡献，在中国卫星史上树起了一座丰碑。上世纪80年代，杨嘉墀学长和其他三位院士联名致信中央，提出著名的“863计划”，深刻地影响了中国高科技的发展进程。“争名当争国家名，计利当计人民利”。杨学长的这句箴言是他一生的写照，也是交大人“饮水思源，爱国荣校”精神的最好诠释。

同学们，只有基础牢固，才能在乱云飞渡中保持从容；只有创新勇进，才能在百舸争流中脱颖而出；而个人成长的涓滴细流只有汇入祖国发展的江海，才能够变得充沛丰盈。作为新生代的交大人，你们出生于祖国腾飞之时，成长于民族复兴的历程之中，你们的人生轨迹始终与强国兴国紧密联系在一起，也必将成为强国兴国当仁不让的中坚力量。选择交大，就选择了责任。我希望，每一名交大的学子，始终谨记交大的校训，以刻苦的磨砺成就真才实学，以奋斗的青春赓续交大辉煌！追求卓越、造福人类，共同建设祖国的灿烂明天！

(责编：李依环、曹昆)