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国内首部教师题材情景剧《教师的名义》新闻发布会在京举行

2019年09月08日20:39  来源：人民网-教育频道
 

9月8日上午9时30分，国内首部教师题材电视情景剧《教师的名义》新闻发布会暨启动仪式在北京师范大学第二附属中学隆重举行。

该剧讲述某城实验七中的实验七班迎来了三位90后年轻教师，他们各赋禀赋，又不拘于传统教育理念，有各自古灵精怪的“不靠谱”方式，虽然在教学中产生各种摩擦碰撞，但是有一件事情是相同的，那就是“教师的名义”，他们用粉笔、教案、音乐、体育等各种方式雕刻生命和灵魂，告诉实验七班的34个同学什么叫不放弃。在学校领导及中年教师的支持帮助下，携手翻越了师生关系处理、学生心理健康和家庭教育问题等几座大山，他们用自己的知识、智慧和爱心培养了学生独立完整的人格以及正直善良的品格，浇灌出34颗绽放闪亮的星星，成为立德树人的心灵捕手。

《教师的名义》总导演阎宇介绍了这部剧的创作初衷，“百年大计，教育为本，教育大计，教师为本。教师是最辛苦的职业，他们白教师天上课，晚上备课、批改作业，呕心沥血，默默奉献，一名优秀的教师必须要不断发展完善自我，终身学习、与时俱进，才能适应一批又一批新的学生，才能跟上时代的发展，社会的进步；一个年轻的老师当他从事了教师这个职业，就必须要做到出类拔萃，因为他身上所担负着既传授知识又塑造灵魂的双重任务，不敢懈怠，不能耽误年轻一代的人生。教师是人类灵魂的工程师，是人类文明的传承者，所以，全社会都要弘扬尊师重教的社会风尚”。

目前国内还没有一部教师题材的电视情景剧，以往作品大多是从学生视角出发，该剧题材新颖，从90后年轻教师的角度，以幽默的方式表现教师在工作中的烦恼与快乐，打破传统影视剧中教师的严肃刻板印象，刻画了一群性格各异、积极向上、充满爱心、符合当代价值观的优秀教师形象。

《教师的名义》的执行导演陈鹏翱也介绍了该剧及拍摄的情况。该剧是以三位90后年轻教师为主视角展现故事，按照大多数人的想法，“经验丰富”就等于“好老师”，但“90后”教师有他们自己的特点，他们刚从学校里毕业，还处在学生与教师身份转换的磨合期，所以他们更能理解学生，知道孩子们想什么，爱什么，会什么，更容易学生打成一片。该剧主要表达的是年轻教师在与学生的沟通交往中不断探索，构建出新型的师生关系；在新旧教学理念的碰撞与融合之中，不断推动教育方法的改进；教师在教学过程中的自我怀疑与坚持，展现了新时代教师的成长。该剧以校园、教室、社团为主要场景，故事人物年轻，对白诙谐，画面清新，节奏明快。每集都是一个独立故事，反映不同的主题。剧中对教育观念、师生关系、升学压力等热点话题均有探讨，传递新时代科学的教育理念，坚持立德树人根本任务，融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，展现对中小学生德智体美劳的全面培养。

教师代表北京师范大学第二附属中学何杰老师也谈了自己对90后年轻教师的看法。首先感谢《教师的名义》出品方能策划拍摄这部教师题材的电视情景剧，听主创介绍这部剧主要讲述三个90后教师的故事。 青年教师是学校的未来和希望，青年教师的思想政治水平和业务素质将决定了学校的可持续发展。以“90后”为代表的一批教师年轻教师会为学校带来不一样的惊喜和活力。他们创意十足、思维活跃、敢想敢做，多才多艺，课堂到处彰显奇思妙想，常常能给课堂带来“新鲜感”，这不仅能拓宽教学思路，也能督促老教师不断进步。他们与讲台下听课的学生年龄相差不到十岁，这让他们更像朋友，学生更愿意和他们分享心事。90后教师是教师队伍的新鲜血液，是新时代教师的新形象，从他们身上看到了我们未来教育事业的希望。

与会相关领导表示，国家富强、民族振兴的希望是教育，振兴教育的希望是教师。希望《教师的名义》能准确展现新时代中国年轻教师的风采，宣传人民教师为党为国教书育人、不忘立德树人的教育初心，弘扬尊师重教的社会风尚，为推动我国文化教育事业的健康发展服务。

教育部教师工作司、国家广播电视总局电视剧司、中国教育电视台、中国电影剪辑协会的相关领导出席了新闻发布会，现场还邀请了首都部分教师代表、演员代表及数十家新闻媒体。 （李晓玮）

(责编：李依环、曹昆)
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