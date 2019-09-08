西工大校长汪劲松：做有家国情怀、追求卓越、引领未来的工大人

西北工业大学校长汪劲松（学校供图）

人民网北京9月8日电 西北工业大学2019级新生开学典礼6日举行，校长汪劲松在讲话中寄语新生：作为新时代的中国大学生，你们处在中华民族发展的最好时期，希望你们励志勤学、刻苦磨炼，不负青春理想，不负伟大时代。

汪劲松在题为《做有家国情怀、追求卓越、引领未来的工大人》中的讲话内容节选如下——

同学们，经过十多天艰苦的军训和丰富的入学教育，你们应该对西工大有了更多的了解，也对新的学习生活有了更多的憧憬。《礼记·大学》中讲到：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”大学是一个研究学问、探索真理的地方，更是一个塑造价值、锤炼品德、孕育理想的地方。去年，学校举行了80周年校庆，全面总结了办学经验和人才培养取得的成绩；今年上半年又召开了第十三次党代会，明确了新时代的历史使命和发展目标。作为新时代西工大的新主人，你们是幸运的，一个越来越好的西工大将会为你们的成长提供更多的资源、搭建更大的平台、创造更好的条件。

高考结束后，我给广大考生写了一封信，告诉大家“更好的西工大期待成就最好的你”。今天，我不再向大家介绍这所大学，留给你们今后慢慢去熟悉和品味。作为校长、也作为师长，我想和大家共同交流一下如何珍惜大学时光，成就最好的自己。

要做心有大我，有家国情怀的人

爱国，是一个人的立德之源、立身之本、成才之基，爱国主义始终是我们民族精神的核心。同学们应当为进入这所大学而感到自豪，因为她自诞生的那一天起，就始终为国家的富强和民族的振兴建功立业、砥砺前行。前几天，微信朋友圈被《“隐秘而低调”的西工大》刷屏，在视频中，我们又一次看到了“史上最牛航空班”5381班的影子。这个班级诞生了以歼-20总设计师——你们的杨伟学长、运-20总设计师——你们的唐长红学长和歼-15常务副总师——你们的赵霞学姐为代表的一批行业精英。在80周年校庆晚会上，“三总师同台诗朗诵”引起了社会的热烈反响。事实上，除了5381班之外，我们培养的一代又一代优秀的航空人，大多都是在学生时代就立志要为我国航空事业的进步作出贡献，是家国情怀驱使着他们勇往直前追逐梦想，激发着他们的使命担当，以实际行动践行了“航空报国”的铮铮誓言。同学们，时代在变，对于家国情怀的培养和民族精神的传承始终不变。希望你们厚植家国情怀，继承和弘扬西工大人爱国奋斗的优良传统，心怀爱国之情、报国之志，把小我融入国家和民族的大我中来，置身于实现中华民族伟大复兴的时代洪流中来，努力创造更多的“最牛班级”。

要做砥砺奋斗，不断追求卓越的人

“非学无以广才，非志无以成学”，学习没有止境，每一个阶段都是一个新的起点，大学的青春时光，人生只有一次，唯有努力奋斗才不会留下遗憾；而奋斗的脚步也没有终点，追求卓越，追求极致，任何时候都可以是新的开始。在刚刚结束的第14届莫斯科航展上，我校自主研发的“魅影”仿生太阳能无人机首次亮相，并同我校其他几项科研成果一起，在俄罗斯仅为我国单独设置的主宾国展厅中，吸引了世界的目光。大家也许不知道，就在你们入学前一个月，“魅影”无人机团队的太阳能无人机成功飞行27小时37分后顺利回收，连续第3次刷新了自己保持的全国纪录，继太阳能无人机四季长航时的目标实现之后，他们又向昼夜连续“永久飞行”的新目标前进，真正诠释了永不止步、追求卓越的奋斗精神。令我们更加欣慰的是，这支无人机团队除了指导老师外，由40名研究生和12名本科生同学组成，不少同学已成为团队的绝对主力，我们有理由期待，这些同学在不久的将来会成为国家无人机事业的主要力量。同学们，现在，青春是用来奋斗的；将来，青春是用来回忆的。教育家陶行知先生说过：“奋斗是人生的代名词，奋斗是万物之父。”希望你们永远不要停下奋斗的脚步，勤于学习、敏于求知、勇于探索、敢于实践，既要努力学好专业知识，也要提高综合能力，更要学会从人文、历史、哲学社会科学的融会贯通中，汲取启发自己思维和行为的文化精髓，知“有用之用”，亦知“无用之用”，努力做到德智体美劳全面发展，用激情奋斗和顽强拼搏书写青春篇章。

要做敢为人先，立志引领未来的人

敢为人先，要善于抓住机遇，要勇于守正创新。青年是社会上最富活力、最具创造性的群体，代表着国家的希望和民族的未来，理应走在创新创造的前列，拥有敢为人先的锐气，树立引领未来的志向。值得我们骄傲的是，“勇猛精进，敢为人先”的优秀品质，始终激励着一大批西工大人勇立时代潮头、争做时代先锋。无论是“新型空空导弹领军人”樊会涛校友，“从无线业务开拓者到华为手机掌门人”的余承东校友，还是中国经济年度人物、获“中国工程机械最具影响力产业领袖奖”的詹纯新校友等，都是敢于开拓创新、勇做行业排头兵的优秀代表。同学们，当今世界，随着新一轮科技革命和产业变革的不断深入，全球经济进入新旧动能加速转换的关键期，国际格局和力量对比也在发生着深刻变化。当今中国，正前所未有地走近世界舞台中央。随着我国科技实力的不断增强，越来越多的原创性、标志性成果开始领跑世界，中国正在改变着世界的创新版图，中国智慧与中国方案逐步引领世界潮流的新方向。在未来激烈的国际竞争中，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。希望你们勇于解放思想、与时俱进，敢于上下求索、挑战权威，树立在继承前人的基础上超越前人的远大志向。建议大家多参与创新项目与社会实践，了解国情社情，关注国家战略和社会需求；通过参加各类国际交流活动，体验不同文明的交流互鉴，不断拓宽国际视野，努力提升全球胜任力，争取在未来创造属于你们的“第一”，而这个“第一”，不仅是学校的、陕西的、全国的，更是要创造“世界的第一”。

同学们，“士不可以不弘毅，任重而道远。”作为新时代的中国大学生，你们处在中华民族发展的最好时期，希望你们励志勤学、刻苦磨炼，不负青春理想，不负伟大时代。我相信，在“公诚勇毅”校训和“三实一新”校风的熏陶和涵养下，在一代又一代优秀西工大人的指引下，你们一定能够勇担时代重任，成就精彩未来！而西工大也一定会因为你的努力而更加精彩！

(责编：李依环、曹昆)