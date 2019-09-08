山东大学校长樊丽明：做奋进新时代的优秀山大人

山东大学校长樊丽明（学校供图）

人民网北京9月8日电 山东大学2019级本科生开学典礼日前在济南校本部举行，校长樊丽明寄语5808名本科新生：作为新时代的山大人，你们既面临着建功立业的历史机遇，也肩负着“天将降大任于斯人”的时代使命，代表着山东大学的美好未来！

樊丽明在题为《做奋进新时代的优秀山大人》中的演讲内容节选如下——

迎新期间，我走了几个校区，在各单位迎新现场我看到了同学们昂扬自信、意气风发的精神风貌：物理学院的张连川同学，你坚忍不拔、自强不息的求学事迹感动了很多人，在今后的学习生活中，你不仅有父亲的照顾陪伴，还有学校和师长同学们的关心帮助，山大就是你最温暖的家，我们都是你最坚实的依靠，希望你继续拼搏，努力奋斗，让梦想之花傲然绽放。机械工程学院的李鲜同学，虽然你的年龄只有15岁，但我听说你已经有了考研的学业规划，我相信你这位“小大学生”一定能迅速适应大学新生活，顺利开启人生新征程。护理学院的黄启琛同学和崔方明同学，还是新生的你们已然像老生一样为同学服务了，期待你们成为闪亮的志愿新星。你们与其他13位男同学的到来，实现了学校护理学专业招生的新突破，我为你们自主探索职业发展道路、主动将个人追求和社会需求相结合的选择点赞。经济学院的任清宇同学，欢迎你来到父亲30年前读书的地方，作为“山大二代”，希望你握紧历史的接力棒，努力让山大精神和文化代代传承、发扬光大。2019级的每一名新同学，感谢你们坚定地选择了山大，成就了我们一起求学、共同探索的缘分。你们的到来，为这所即将迎来118岁生日的高等学府注入了动力、增添了活力、提升了魅力！我相信在不久的将来，你们一定会用智慧和汗水书写出不平凡的山大故事！

刚才，从胡海岩校友、孙康宁老师、“榜样的力量”学生代表和周冠辰同学的发言中，我深切地感受到了他们对山大的热爱和作为山大人的自豪。山东大学主体肇基于1901年创办的山东大学堂，是继京师大学堂之后近代中国的第二所国立大学，也是中国第一所按章程办学的大学。创校之时，办学章程中就明确：“公家设立学堂，是为天下储人才，非为诸生谋进取；诸生来堂肄业，是为国家图富强，非为一己利身家。”这种博大的胸襟和气魄，已化为一种文化基因和精神源泉，流淌在山大人的血脉里，激励着我们担承使命、果敢前行。118年来，一代又一代山大人踔厉奋发、薪火相传，为中华民族实现从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃积极贡献山大力量，用行动诠释了为国育贤的初心，用奋斗履行了兴学强国的使命。

民族危难之际，山大人心系家国，发出救亡图存的时代呐喊。今年是五四运动100周年。100年前，在中华民族内忧外患、风雨飘摇的历史背景下，一大批山大人与国家和民族同呼吸、共命运，在苦难中觉醒、在压迫下奋起，决心改变民族积贫积弱的命运和人民苦不聊生的状况。青岛鱼山之上的海鸥剧社，俞启威、王弢等进步青年用一幕又一幕的话剧，如风雨之中的海鸥，刺破黑暗的天幕，为救亡图存而奔走呼号；预科学生罗荣桓积极投身反对军阀和帝国主义的爱国活动，揭露青、沪惨案真相，募集救济金，慰问死难者的家属。此外，还有以身殉国的一代名将张自忠，以文化做武器的“人民艺术家”老舍，等等。在民族存亡之际，山大人前赴后继、共赴国难，或投笔从戎、坚持抗战，或转战内地、坚持教学，展现了气吞山河的家国情怀，彰显了“天下兴亡，匹夫有责”的民族气节。这份弘毅担当的精神，生生不息，历久弥新，已深深融入山大人的骨血,成为永不磨灭的文化品格!

新中国建设时期，山大人开拓创新，作出科教兴国的独特贡献。今年是新中国成立70周年。70年来，一代代山大人努力拼搏、接续奋斗，实现了学校发展与共和国建设的交相辉映，创造了许多中国乃至世界的第一。“中国克隆之父”童第周、“中国雷达之父”束星北、“中国藻类研究之父”曾呈奎、“两弹一星元勋 ”王淦昌等著名科学家都曾在山大执掌教鞭，产生了“童鱼”等国际上为数不多用中国人命名的重大成果。蒋民华院士带领晶体材料创新团队研究制备出了多种国际领先的功能晶体材料，打破了西方垄断。“不要给自己设限”，这是我校彭实戈院士反复说到的一句话。不为专业所限，他从当年一位物理系的学生到如今成为了蜚声国际的数学大家，并将金融和数学两门学科结合得相得益彰；不为水平所限，使他徒步行走45公里与志同道合的乡村知青探讨数学难题，也使他远赴海外在异国他乡同国际数学大师比肩齐名，成为在世界数学家大会上作一小时报告的首位中国大陆数学家。敢于去开拓、去创新、去突破，彭院士以坚实行动为“崇实求新”的山大校风作了生动注解，以杰出成就积极助力于国家发展和社会进步。

新时代标示着新方位，山大人砥砺奋进，迈出振兴中华的坚实步伐。今年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标关键之年。“振兴中华，乃我辈之责”。我校网络空间安全学院院长王小云院士，为了实现“网络安全强国梦”，主持设计多个密码算法与系统，解决了国家密码重大需求中的许多关键问题，为保护国家重要领域和重大信息系统安全发挥了巨大作用。我校的岩土工程中心团队，一直致力于地下空间的探索与开发，利用隧道突水突泥灾害防治技术成果，成功解决了吉莲高速永莲隧道、南京地铁、平南水泥等一系列重大工程技术难题。我校的儒学研究团队，坚持以传承创新中华优秀传统文化为己任，集中三代学者历时36年完成了《杜甫全集校注》，荣获全球华人国学大典国学成果奖；他们组织实施的全球汉籍合璧工程，入选国家重点文化工程，被列入“中华古籍保护计划”，对坚定文化自信、推动中国特色社会主义文化繁荣、促进世界多元文化交流与合作具有重大意义。

最近一段时期，在全体山大人的共同努力下，学校各个方面均取得了令人鼓舞、催人奋进的新成绩。今年，学校的国家自然科学基金项目立项数名列全国第8位，其中青年基金项目立项数名列全国第6位；前不久刚刚公布的国家社科基金年度项目立项数和教育部人文社会科学重点研究基地重大项目立项数均列全国高校第6位。目前，学校有2个学科进入ESI前1‰，16个学科进入ESI前1%，位列全国高校第11位；9个学科进入软科2018世界一流学科排名前100，总上榜学科数均位列全国高校第11位。

同学们，你们的人生黄金时期正好与“两个一百年”的奋斗目标实现阶段高度契合。作为新时代的山大人，你们既面临着建功立业的历史机遇，也肩负着“天将降大任于斯人”的时代使命，代表着山东大学的美好未来！在这里，我想借用今年录取通知书里附含的“正心术、敦品行、明伦理、知大体”这十二字箴言对同学们提出四点期望：

第一，正心术，确立人生方向。“欲修其身者，先正其心”。一方面，要坚定理想信念。理想指引人生方向，信念决定事业成败。只有理想信念坚定的人，才能始终不渝、百折不挠，不论风吹雨打，不怕千难万险，坚定不移为实现既定目标而奋斗。要始终坚定对马克思主义的信仰，始终坚定对共产主义和社会主义信念，始终坚定实现中华民族伟大复兴“中国梦”的信心，不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。另一方面，要胸怀远大抱负。一个人能成就多大的事业，很大程度上取决于他的抱负大小。面对新形势新挑战新机遇，大家要以“会当凌绝顶、一览众山小”的豪情、以“咬定青山不放松”的坚韧，乘势而上，勇立潮头，做到“立志做大事”，而不是“立志做大官”。宋代哲学家张载说得好，要“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”。“正心术”的精髓在于涵养浩然正气，心中有正气才能淡泊守志，刚锋永在，清节长存。建校至今，学校一直将“正心”作为选才育才的重要标准，而且将“学无止境、气有浩然”确定为校训。大家可能注意到，在我们中心校区的百年世纪林里，有一尊闻一多先生的铜像，因为一多先生曾担任山东大学文学院院长兼国文系主任。抗战八年中，他蓄须明志，借以表达抗日到底的决心。面对敌人的白色恐怖，他持节不屈，临难不避，舍生取义，为祖国和人民洒尽了最后一滴热血。他说，“正义是杀不完的，因为真理永远存在”，他的浩然正气激励着无数爱国志士奋勇前进。希望同学们以一多先生这样的先贤为榜样，始终坚守正念、恪守正道、涵养正气，一步一个脚印地向着诗和远方逐梦前行。

第二，敦品行，夯实发展基础。欲成第一等学问、事业、人才，必先砥砺第一等品行。大学阶段，你们要着力在以下几个方面下功夫：一是要勤奋学习各种知识。要始终保持对知识渴求的热情，坚持将“学习”作为第一要务，刻苦地学习、主动地学习、深入地学习，充分汲取各种知识营养，不断完善知识结构。二是要全面提升自身能力。积累知识固然重要，但我们更应将这些知识变成经验和见解，最终转化为自身的某种能力，包括学习的能力、判断的能力、沟通的能力、合作的能力、创新的能力等等。希望同学们在系统学习知识的过程中，有效地掌握方法，逐步将知识转化为解决问题、改造世界的高超本领。三是要积极弘扬奉献精神。奉献是中华民族的传统美德，也是全人类共同的价值追求。泰戈尔说过：“我们必须奉献于生命，才能获得生命。”我校有一支“髓缘”学生志愿服务队，成立十年来，充分发挥专业所长，积极开展造血干细胞志愿捐献和科普宣传等公益活动，为众多白血病患者带来了生命的希望，实现了“精神成人”与“专业成才”的双丰收，被学校授予2017年“榜样的力量”特殊贡献奖。希望同学们今后多向这样的身边典范学习，继承和弘扬志愿服务的优良传统，人人都做志愿者，在奉献国家、奉献社会、奉献人民中提升人生境界。

第三，明伦理，守护道德高地。社会主义核心价值观是一个民族赖以维系的精神纽带，是一个国家共同的思想道德基础，体现着一个社会评判是非曲直的价值标准。青年学生学伦理、明伦理的核心要义在于积极践行社会主义核心价值观。一是要遵守社会公德。坚持爱国、敬业、诚信、友善，做到文明礼貌、爱护公物、保护环境、遵纪守法，懂得尊重他人、关心他人、同情他人、帮助他人。二是要弘扬家庭美德。家庭是组成社会的基本单元，是人们遮风挡雨的港湾。“欲治其国者，先齐其家”。过去这些年，你们的家庭为了帮助你们实现梦想、考入大学，倾其所有、不遗余力，希望同学们永怀感恩之心，以更加优异的成绩回报父母、回报家庭，争做注重家庭、家教、家风的时代表率。三是要培养职业道德。要逐步树立职业生涯规划意识，结合自己的性格、能力、兴趣和特长，明确自我定位，提升职业素养。总之，希望同学们牢牢把握勤学、修德、明辨、笃实的实践途径，努力将社会主义核心价值观的基本要求变成自己的日常行为准则，内化为精神追求、外化为实际行动，仔细扣好人生第一粒扣子，真正做到明大德、守公德、严私德。

第四，知大体，扛起时代责任。“不谋全局者，不足谋一域”。大体就是大局，“知大体”就是要从整体、全局出发看待事物、分析问题，要把个人的发展放到天下大势中去思考、定位、谋划，把自身的前途命运与中华民族的前途命运紧紧结合在一起。当前，对国家来讲，大局就是实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦。对学校来讲，大局就是扎根中国大地建设世界一流大学，为办好人民满意的教育和建成高等教育强国作出山大贡献。对同学们来讲，大局就是要仰望星空、脚踏实地，学好知识，打牢基础，增长才干，努力使自己成为国家栋梁和社会中坚，以己所学、尽己所能，坚决扛起时代责任，尽情绽放人生光芒。

同学们，以上四点，“正心术”是前提，“敦品行”是根本，“明伦理”是底线，“知大体”是目标，它们一起构成我们山大人为人为学所应遵循的基本准则。胡适先生说：“一粒一粒的种，必有满仓满屋的收”。你们是与新时代同行的一代，是国家和民族的希望，是山东大学的未来。希望大家以先辈和校友为榜样，珍惜时光、勤奋学习，坚定信念、奋勇前行，在与时代、与国家、与山大一起奋进中绽放精彩、实现梦想、成就人生！

(责编：李依环、曹昆)